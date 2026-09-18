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Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας ωστόσο την εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητες, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας δεν θα έχει τελικά τόσο μεγάλη επίπτωση στις παγκόσμιες προμήθειες όσο αρχικά φοβόταν.

Η αισιοδοξία αυξήθηκε μετά και την είδηση ότι η Κίνα, έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, ζήτησε διακριτικά από το Ιράν να περιορίσει τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές, εξέλιξη που δημιουργεί ελπίδες για αποκλιμάκωση ενός ακόμη κρίσιμου μετώπου στις ενεργειακές μεταφορές της Μέσης Ανατολής.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 1,6%, κλείνοντας στα 100,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent μειώθηκε κατά 0,9%, στα 103,87 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την πτώση των τελευταίων συνεδριάσεων, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες κατά περισσότερο από 5% από την περασμένη Πέμπτη, όταν επίθεση με drone από το Ιράκ προκάλεσε ζημιές στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας και οδήγησε στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας του.

Σε εβδομαδιαία βάση όμως, το Brent κατέγραψε απώλειες κοντά στο 1% ενώ το WTI ολοκλήρωσε σχεδόν αμετάβλητο.

Στις ΗΠΑ, η μέση λιανική τιμή του ντίζελ ανέρχεται πλέον στα 6,45 δολάρια το γαλόνι, επίπεδο-ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της AAA, ενώ η βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 4,47 δολάρια το γαλόνι, σε μια περίοδο κατά την οποία συνήθως οι τιμές υποχωρούν εποχικά.

«Αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για πρόβλημα προσφοράς, αλλά για πρόβλημα διύλισης», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Σύμφωνα με το IIR, η ενεργή δυναμικότητα των αμερικανικών διυλιστηρίων αναμένεται να μειωθεί την επόμενη εβδομάδα κατά 371.000 βαρέλια ημερησίως.

Οι ροές πετρελαίου περιορίζουν τους φόβους για ελλείψεις

«Οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν ισχυρές παρά τη διαταραχή στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε η Νατάσα Κανέβα, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της JP Morgan.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, οι συνολικές ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες 10 ημέρες, περίπου 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2025.

Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι η Σαουδική Αραβία έχει μεταφέρει μέσω των στενών του Ορμούζ περίπου 2,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες έξι ημέρες, έναντι μόλις 700.000 βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.

Οι συνολικές εξαγωγές του βασιλείου ανήλθαν την Τρίτη σε περίπου 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε βάση κινητού μέσου όρου 10 ημερών, σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan.

Ωστόσο, η Κανέβα προειδοποίησε ότι τα επίπεδα αυτά ενδέχεται να είναι δύσκολο να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Προς το παρόν, η εναλλακτική λύση φαίνεται να λειτουργεί – όσο το επιτρέπει το Ιράν», σημείωσε.

Παραμένει ο κίνδυνος νέων επιθέσεων

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση των ανησυχιών στις αγορές, οι κίνδυνοι για τις προμήθειες αργού και πετρελαϊκών προϊόντων παραμένουν σημαντικοί.

Η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital Markets, τόνισε ότι οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι στην Υεμένη, πιθανότατα εξακολουθούν να διαθέτουν τα μέσα για νέες επιθέσεις με drones και όπλα εναντίον του αγωγού East-West και άλλων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Rapidan Energy εκτιμά ότι η διακοπή λειτουργίας του αγωγού θα περιορίσει την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας τουλάχιστον έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

«Ο κίνδυνος παραμένει στραμμένος προς μια μεγαλύτερη διαταραχή, εάν η διακοπή του αγωγού παραταθεί πέραν του Σεπτεμβρίου ή εάν το Ιράν, οι Χούθι ή άλλες ομάδες που το υποστηρίζουν κλιμακώσουν τις επιθέσεις», ανέφερε η Rapidan.

Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η διατήρηση της λειτουργίας των εναλλακτικών διαδρομών και η ασφάλεια των θαλάσσιων περασμάτων, κυρίως των στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.

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