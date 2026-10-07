Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, έπειτα από μια συνεδρίαση έντονων διακυμάνσεων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε να επιταχύνει τη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στο ντίζελ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων και οι πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Τα συμβόλαια του Brent υποχώρησαν κατά 0,38%, στα 100,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 1,3%, κλείνοντας στα 88,28 δολάρια.

Τα κράτη-μέλη του IEA συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στην απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, λόγω της στενότητας που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά.

Όπως ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, από την ενεργοποίηση του έκτακτου σχεδίου δράσης τον Μάρτιο έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά περίπου 325 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Από το συγκεκριμένο σχέδιο απομένουν περίπου 100 εκατ. βαρέλια, τα οποία δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί και μπορούν πλέον να διοχετευθούν ταχύτερα στην αγορά.

Αποθέματα 1,1 δισ. βαρελιών

Παρά τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις, οι χώρες-μέλη του IEA εξακολουθούν να διαθέτουν έκτακτα αποθέματα που αντιστοιχούν σε 1,1 δισ. βαρέλια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 200 εκατ. βαρελιών ντίζελ.

Ο Μπιρόλ τόνισε ότι ο IEA είναι έτοιμος να απελευθερώσει επιπλέον αποθέματα εφόσον και όταν απαιτηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της προσφοράς.

Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία των χωρών της G7 για διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, αν και παραμένει ασαφές πόσες ακριβώς ποσότητες θα φτάσουν στην αγορά. Η Γαλλία, σύμφωνα με το Franceinfo, σχεδιάζει να διαθέσει 10 εκατ. βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία από τις ΗΠΑ έδειξαν απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων αργού. Σύμφωνα με την EIA, αυτά υποχώρησαν κατά 3,2 εκατ. βαρέλια, στα 424,1 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 1,7 εκατ. βαρέλια.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, το πετρέλαιο κινούνταν ανοδικά, καθώς οι νέες επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου επανέφεραν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης των πετρελαϊκών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Χούθι εξαπέλυσαν επίσης πυραύλους και drones εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν.

Παράλληλα, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέες διαταραχές σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ο Naeem Aslam της Zaye Capital Markets εκτίμησε ότι το πετρέλαιο παραμένει «ανάμεσα στη βελτίωση της φυσικής προσφοράς και στον επίμονο γεωπολιτικό κίνδυνο».

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να ενισχύσει τις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, μέσω του αγωγού East-West είχαν διοχετευθεί 5,8 εκατ. βαρέλια μέχρι το πρωί της Τρίτης. Ο αγωγός είχε κλείσει στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά από ζημιές που υπέστη σε επίθεση με drone.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο προστίθεται και η Ουκρανία, η οποία έπληξε δύο ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον CEO της Vitol, Russell Hardy, οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και η απώλεια δυναμικότητας διύλισης στη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει τη στενότητα στις αγορές καυσίμων.

Η απειλή από τον Κόλπο του Μεξικού

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί η καταιγίδα που σχηματίζεται στον Κόλπο του Μεξικού και αναμένεται να εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα του Ατλαντικού για το 2026, απειλώντας πετρελαϊκές και φυσικού αερίου εγκαταστάσεις.

Η περιοχή παρήγαγε τον Σεπτέμβριο 2,05 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, περίπου το 15% της συνολικής παραγωγής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μοντέλο της Earth Science Associates, έως 11,2 εκατ. βαρέλια παραγωγής θα μπορούσαν να χαθούν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Έτσι, παρά την παρέμβαση του IEA, η αγορά παραμένει αντιμέτωπη με ένα εύθραυστο ισοζύγιο: η διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργεί ως ανάχωμα στις τιμές, την ώρα που Μέση Ανατολή, Στενά του Ορμούζ, Ουκρανία και Κόλπος του Μεξικού εξακολουθούν να απειλούν την παγκόσμια προσφορά.

Διαβάστε ακόμη

Ιστορική ομιλία Ρούμπιο: Ολη η Δύση πρέπει να μάθει ξανά τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα (tweets)

Παύλος Μυλωνάς: Επενδύσεις €1,3 δισ. στην τεχνολογία – Η AI περνά στον πυρήνα της Εθνικής Τράπεζας (pics)

Οι επενδυτές σορτάρουν μαζικά το ευρώ – Το στοίχημα των €38 δισ. και ο φόβος για πτώση στα $1,10

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ