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Το πετρέλαιο τύπου Brent διατηρείται μια «ανάσα» από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για την επικείμενη συμφωνία Ιράν και Ομάν σχετικά με τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ την ίδια ώρα η αυξημένη αγορά πετρελαίου από την Κίνα εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά.

Το διεθνές σημείο αναφοράς κινείται κοντά στα 97,5 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί κατά 1,6% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται προς τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν αναφέρει ότι η συμφωνία με το Ομάν είναι προ των πυλών και θα προβλέπει έναν προσωρινό ασφαλή διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη στάση των ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει παράλληλα ότι τα πλοία που κινούνται κοντά στο Ομάν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο επίθεσης.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την τελευταία εβδομάδα έχει οδηγήσει σε νέα άνοδο των προθεσμιακών συμβολαίων πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για βαθύτερες και πιο παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω του Ορμούζ.

Παράλληλα, τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν αυξήσει τις αγορές αργού, ενισχύοντας τις τιμές πετρελαίων προέλευσης Αφρικής, Καναδά και Λατινικής Αμερικής. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν θεωρείται απαραίτητα ένδειξη ότι η ζήτηση της Κίνας εισέρχεται σε μακροπρόθεσμη ανοδική τροχιά.

Το Brent έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από πάνω από έξι μήνες, παραμένοντας ωστόσο αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των άνω των 126 δολαρίων που είχε καταγράψει στα τέλη Απριλίου. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στα διυλισμένα προϊόντα, όπως το diesel, καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη προσφορά.

Goldman Sachs: Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τις τιμές

«Οι αγορές τιμολογούν ολοένα και περισσότερο ένα παρατεταμένο γεωπολιτικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή», σημείωσαν αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Νταν Στρουίβεν, αυξάνοντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις τους για τις τιμές του πετρελαίου.

Η αναθεώρηση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα θα συνεχιστούν έως και το 2027, ενώ, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι κίνδυνοι για την πρόβλεψη των τιμών παραμένουν «σημαντικά ανοδικοί».

Η αγορά παρακολουθεί ιδιαίτερα την εξέλιξη γύρω από τον έλεγχο του Ορμούζ. Ιράν και Ομάν επιδιώκουν να θεσμοθετήσουν τον έλεγχο του περάσματος, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο δεν αποκλείεται ακόμη και η επιβολή τελών διέλευσης. Αντίθετα, οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών της χώρας, επιδιώκουν την επιστροφή του Ορμούζ στο προπολεμικό καθεστώς μιας ελεύθερα πλωτής θαλάσσιας οδού.

Οι ροές συνεχίζονται, αλλά η αγορά παραμένει ευάλωτη

Παρά τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται. Οι ημερήσιες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περίπου στα 10 εκατ. βαρέλια, στην πλειονότητά τους αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Ράσελ Χάρντι, διευθύνοντα σύμβουλο της Vitol Group, ο οποίος μίλησε στο Asia Pacific Petroleum Conference στη Σιγκαπούρη.

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αγορά των πετρελαϊκών προϊόντων εμφανίζει ήδη σημάδια περιορισμένης προσφοράς.

Την ίδια ώρα, νέες επιθέσεις σημειώθηκαν τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Τζιζάν, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η επίθεση δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, αποτελεί όμως το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς χτυπημάτων που έχουν ήδη οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας μεγάλου διυλιστηρίου στην περιοχή.

Μετά τη νέα έξαρση των εχθροπραξιών, ο Ιρανός αξιωματούχος Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι η «επιχειρησιακή στάση» της χώρας απέναντι στα αμερικανικά πολεμικά πλοία και τις βάσεις έχει «αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς». Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι ΗΠΑ έχουν λάβει «σαφή προειδοποίηση» σχετικά με τις ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες.

«Έχουμε δει τόσες ανατροπές από τα τέλη Φεβρουαρίου και κάθε φορά που πιστεύαμε ότι θα καταλήγαμε κάπου, όλα ανατρέπονταν», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group. «Έχουμε επιστρέψει σχεδόν στο σημείο μηδέν».

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