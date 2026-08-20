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Σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων σκαρφάλωσαν την Πέμπτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προανήγγειλε δραματική κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να κάνει λόγο για τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία».

Στο κλείσιμο της Πέμπτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,4%, στα 93,78 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI παράδοσης Οκτωβρίου έκλεισε με άνοδο 2,7%, στα 86,64 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος ήρθε μετά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα» εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και για συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα εξακολουθήσει να προσφέρει οικονομική στήριξη στο Ιράν.

Ο Μπέσεντ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους την Πέμπτη, δηλώνοντας στο CNBC ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιβάλει στο Ιράν ένα πρωτοφανές καθεστώς οικονομικής πίεσης.

«Έχουμε τον αποκλεισμό και θα επιβάλουμε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία», δήλωσε. «Αυτό θα λειτουργήσει. Λειτούργησε στη Βενεζουέλα όταν επιβάλαμε τον αποκλεισμό. Λειτουργεί στην Κούβα αυτή τη στιγμή και θα λειτουργήσει στο Ιράν, και θα καταρρεύσουμε αυτό το καθεστώς».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο του Τραμπ για τη διεξαγωγή «οικονομικού πολέμου» κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την Τετάρτη μέσω Truth Social τη «σφοδρότερη οικονομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε κράτος συνεχίσει να συναλλάσσεται με την Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπο με οικονομικές συνέπειες.

Η προειδοποίηση στρέφει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον και προς την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ιρανικού αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με τον αναλυτή ενέργειας της StoneX, Άλεξ Χόουντς, οι απειλές εναντίον χωρών που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε νέο ευαίσθητο μέτωπο στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου.

Μπέσεντ: Η αγορά παρερμηνεύει τον Τραμπ

Παρά την αντίδραση της αγοράς, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι επενδυτές παρερμηνεύουν το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η επιλογή της μέγιστης οικονομικής πίεσης θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να μειώσει την πιθανότητα επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο με αυτή την είδηση», ανέφερε. «Εάν ασκούμε τη μέγιστη δυνατή οικονομική πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας».

Η αγορά, ωστόσο, εξακολουθεί να εστιάζει στον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες πολέμου. Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά», ανέφερε ο Τζιοβάνι Σταούνοβο της UBS, προσθέτοντας ότι οι χαμηλότερες εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σφίγγουν εκ νέου την αγορά πετρελαίου.

Η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμενε την Τετάρτη πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού διακινούνταν ποσότητες που αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Νέα πίεση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πρόσθετη πίεση στην Τεχεράνη ασκούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, τα οποία ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συναλλαγών με το Ιράν μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση ακολούθησε την ανακοίνωση των Εμιράτων ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφός τους. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε τις επιθέσεις.

Η κίνηση των ΗΑΕ εντείνει την οικονομική απομόνωση ενός Ιράν που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις και παράλληλα απομακρύνει περαιτέρω την προοπτική μιας νέας συμφωνίας εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος έχει επηρεάσει και την προσφορά διυλισμένων καυσίμων, καθώς λιγότερο αργό φτάνει στα διυλιστήρια. Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την EIA, αν και τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν απροσδόκητα κατά 4,4 εκατ. βαρέλια.

Με την Ουάσιγκτον να προετοιμάζεται να αποκαλύψει τη Δευτέρα τα επόμενα μέτρα κατά της Τεχεράνης, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο δίλημμα: από τη μία, η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως υποστηρίζει ο Μπέσεντ· από την άλλη, οι ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις και η πίεση προς τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και να διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

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