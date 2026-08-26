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Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν χαμηλότερα την Τετάρτη, έπειτα από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και τη μικρότερη του αναμενομένου αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 74 σεντς ή 0,84%, στα 87,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έκλεισε με πτώση 13 σεντς ή 0,16%, στα 82,23 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 10 Αυγούστου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών. Στη συνέχεια, ωστόσο, περιόρισαν τις απώλειες, όταν τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από όσο ανέμενε η αγορά.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 95.000 βαρέλια, στα 428,9 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA). Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 597.000 βαρέλια.

Ιράν και Ομάν επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες

Ταυτόχρονα οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν μεταβάλει το κλίμα στην αγορά πετρελαίου, περιορίζοντας μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές.

«Η αγορά έχει περάσει από την αποτίμηση μιας υψηλής πιθανότητας παρατεταμένων διαταραχών και νέας κλιμάκωσης στην αποτίμηση ενός μερικού ανοίγματος, συμφωνημένων ρυθμίσεων για τη ναυσιπλοΐα και χαμηλότερου κινδύνου νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν.

Όπως πρόσθεσε, «μια αξιόπιστη συμφωνία που θα αποκαθιστούσε γρήγορα την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αφαιρέσει ακόμη ένα μέρος του γεωπολιτικού premium».

Το Ιράν και το Ομάν επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε την Τετάρτη ανώτερη ιρανική πηγή, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει σχετικά με τον τρόπο διαμοιρασμού της θαλάσσιας οδού και των εσόδων της.

Μέχρι την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν από τα Στενά την Τρίτη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler, έναντι μέσου όρου 15 πλοίων το τελευταίο δεκαήμερο και πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Κινητικότητα για αποκλιμάκωση

Οι προσπάθειες για μια ευρύτερη συμφωνία γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζονται. Πακιστάν και Ιράν σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» στις συνομιλίες, όπως δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μετά την ολοκλήρωση επίσκεψής του στην Τεχεράνη.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, αναμένεται να επισκεφθεί την Τεχεράνη και να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσει τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης.

Νέα προβλήματα στην προσφορά από τη Ρωσία

Την ίδια στιγμή, οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που συνδέονται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης της χώρας, ανέστειλε την Τετάρτη την επεξεργασία αργού πετρελαίου έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου.

Παράλληλα, η Ρωσία εξετάζει την εντατικοποίηση των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων στόχων στο κέντρο της πόλης, καθώς και υποδομών σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τέλος, Αμερικανός γερουσιαστής που προωθεί νομοσχέδιο για εκτεταμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας δήλωσε ότι ελπίζει αυτό να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον επόμενο μήνα και να λειτουργήσει ως «βαριοπούλα» στις προσπάθειες του Βλαντίμιρ Πούτιν να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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