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Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 2% την Παρασκευή, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για μια πιθανή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα η συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ άσκησε πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι ότι οι αυξανόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να διαταράξουν τις προμήθειες από έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 2,28 δολάρια ή 2,1%, κλείνοντας στα 104,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 2,20 δολαρίων ή 2,3%, στα 92,41 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχύθηκε λιγότερο από 1%, ενώ το WTI υποχώρησε περίπου 8%.

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια σταδιακή έξοδο από τον πόλεμο, η οποία θα περιλάμβανε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επιδείξει ευελιξία στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρότασή του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Το σύνθετο περιβάλλον βρίσκεται ξανά υπό πίεση, καθώς η αγορά συνεχίζει να αξιολογεί το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, ενώ οι συζητήσεις για διπλωματική πρόοδο προς το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύουν τις σημερινές πιέσεις στις τιμές», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας Ritterbusch and Associates.

Η συζήτηση στην Ουάσινγκτον για πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ διευρύνει το χάσμα μεταξύ των αμερικανικών συμβολαίων αργού και του διεθνούς δείκτη Brent, γεγονός που δείχνει ότι οι αγορές αναμένουν πως τα αμερικανικά διυλιστήρια θα επεξεργάζονται μικρότερες ποσότητες αργού, εφόσον η παραγωγή ντίζελ παραμείνει εγκλωβισμένη στην εγχώρια αγορά.

Το premium του Brent έναντι του WTI αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια βενζίνης υποχώρησαν περίπου 4% την Παρασκευή.

Στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Στρατιωτικοί αρχηγοί από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν αναμένεται να συζητήσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της κυβέρνησης της Υεμένης που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα στο σαουδαραβικό έδαφος, προκαλώντας διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ενέργειας παγκοσμίως. Οι επιθέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ροές αργού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ έφθασαν τα 33,7 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler. Οι εξαγωγές παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές στις συνομιλίες του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι η κινεζική βοήθεια προς το Ιράν είναι «μη αποδεκτή», δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, Ντέιβιντ Πέρντιου.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τη μείωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση για ενέργεια.

Ρωσία και Ουκρανία

Οι ΗΠΑ πρότειναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή Ουκρανίας και Ρωσίας, προκειμένου να συζητηθούν προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διαρκεί 4,5 χρόνια, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι όλες οι προτάσεις για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου με την Ουκρανία παραμένουν στο τραπέζι, ωστόσο η Μόσχα πρέπει να αξιολογήσει ποια εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στο διυλιστήριο πετρελαίου του Νοβοσαχτίνσκ στη Ρωσία, αναγκάζοντας την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ.

Οι εκτεταμένες επιθέσεις με drones κατά ρωσικών διυλιστηρίων ακολούθησαν τις συζητήσεις στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για μια πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις εξαγωγές ενέργειας. Η Ρωσία, μέλος του OPEC+, ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας ενέργειας.

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