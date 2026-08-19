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Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν την άνοδο και την Τετάρτη και έκλεισαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναστείλουν όλες τις χρηματοοικονομικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, ενώ η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν στα 91,62 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 60 σεντς ή 0,7%. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 89 σεντς ή 1,1%, στα 85,83 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.

«Τα συμβόλαια αργού εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, πλέον και με τα ΗΑΕ να ανακοινώνουν ότι διέκοψαν όλους τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς με το Ιράν εξαιτίας των τελευταίων πυραυλικών επιθέσεων», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν και ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά. Η Τεχεράνη, ωστόσο, υποστήριξε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή.

Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξέπνευσε τη Δευτέρα, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του κινείται προς κλιμάκωση λόγω του διπλωματικού αδιεξόδου. Την Τρίτη δεν υπήρξαν αναφορές για νέα πλήγματα από καμία από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.

Η προσοχή της αγοράς πετρελαίου παραμένει στραμμένη στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων, πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Μόλις έξι πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Ο αριθμός ήταν μειωμένος από τα εννέα πλοία μία ημέρα νωρίτερα και σημαντικά χαμηλότερος από τον ημερήσιο μέσο όρο των 11 πλοίων κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Επιστρέφουν τα σενάρια για πετρέλαιο στα $100

Η άνοδος του Brent πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι δείχνει ότι οι traders ενσωματώνουν πλέον στις τιμές ένα υψηλότερο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, σύμφωνα με τον Άχμαντ Ασίρι, αναλυτή στρατηγικής της Pepperstone.

Όπως εκτίμησε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι τιμές του πετρελαίου να μπορούσαν να επιστρέψουν σε τριψήφια επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ενδεχόμενο του Brent στα 100 δολάρια.

Πρόσθετη στήριξη στις τιμές προσφέρουν και οι εξελίξεις στη Ρωσία. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τα δυτικά ρωσικά λιμάνια υποχώρησαν σε περίπου 2,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο μισό του Αυγούστου, επίπεδο 15% χαμηλότερο από τον αρχικό προγραμματισμό φορτώσεων, εξαιτίας προβλημάτων στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Αυξήθηκαν τα αμερικανικά αποθέματα

Στον αντίποδα, στις ΗΠΑ τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατ. βαρέλια, στα 428,8 εκατ. βαρέλια, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), περιορίζοντας τις ανησυχίες για στενότητα στην προσφορά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως, τα διυλιστήρια συνεχίζουν να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες αργού, εκμεταλλευόμενα τα υψηλά περιθώρια διύλισης, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις στον ρωσικό κλάδο διύλισης διατηρούν περιορισμένες τις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων, σύμφωνα με τον Κίσλερ.

Στις ΗΠΑ, η χρησιμοποίηση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 97,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της EIA.

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