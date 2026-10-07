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Ανοδικά κινήθηκε το πετρέλαιο, καθώς οι traders σταθμίζουν δύο αντίρροπες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ: από τη μία, τη σημαντική ανάκαμψη των ροών αργού και, από την άλλη, την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων που διέρχονται από την περιοχή.

Το Brent κινείται στα 101,54 δολάρια το βαρέλι, μετά από μία ιδιαίτερα ευμετάβλητη συνεδρίαση την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) παραμένει λίγο πάνω από τα 90 δολάρια.

Παρότι οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations έχει καταγράψει τουλάχιστον εννέα επιθέσεις στην περιοχή από τις αρχές Οκτωβρίου. Ο αριθμός αντιστοιχεί ήδη στο μισό των περιστατικών που είχαν καταγραφεί συνολικά στα Στενά και στον Περσικό Κόλπο ολόκληρο τον Σεπτέμβριο.

Βανς: Το Ιράν χτυπά πλοία, αλλά οι ροές συνεχίζονται

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη πλήττει ορισμένα πλοία, όχι όμως σε βαθμό ικανό να διακόψει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοικτή σε μια συμφωνία και βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το αργό έχει καταγράψει ισχυρό ράλι μέσα στο 2026, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή και έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Γουάελ Σαουάν, προειδοποιούν ότι τα διαθέσιμα περιθώρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης εξαντλούνται, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα περιορίζονται και οι τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στα 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως οι ροές μέσω Ορμούζ

«Η αγορά αρχίζει να πιστεύει ότι τα βαρέλια μπορούν να συνεχίσουν να περνούν», δήλωσε ο Χάρις Κουρσίντ, επικεφαλής επενδύσεων της Karobaar Capital.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, τα μειωμένα αποθέματα και η στενότητα στην αγορά ντίζελ σημαίνουν ότι η πραγματική αγορά διαθέτει πολύ μικρότερο “μαξιλάρι” ασφαλείας από αυτό που υποδηλώνουν οι συνολικοί αριθμοί των εξαγωγών.

Οι πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει περίπου στο 80% των επιπέδων πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με τον Σαουάν. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Vitol, Ράσελ Χάρντι, ανέφερε ότι περίπου 12 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ κατά τις τελευταίες επτά έως δέκα ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή είναι καθοριστική για την αγορά, καθώς τα Στενά αποτελούν την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Η Σαουδική Αραβία αυξάνει τις εναλλακτικές ροές

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μεταφέρει πλέον 5,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσω του αγωγού που διασχίζει τη χώρα και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο συγκεκριμένος αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας τον προηγούμενο μήνα έπειτα από επιθέσεις με drones που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.

Η επαναλειτουργία του προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή για τις σαουδαραβικές εξαγωγές, μειώνοντας εν μέρει την εξάρτηση από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο τραπέζι τα 100 εκατ. βαρέλια της G7

Αργότερα την Τετάρτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναμένεται να συζητήσει τα σχέδια για την έκτακτη αποδέσμευση έως 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ που έχει δεσμευτεί να διαθέσει η G7.

Οι συνομιλίες αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα διοχετευθούν οι ποσότητες στην αγορά.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά περίπου 2,1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του American Petroleum Institute. Τα αποθέματα βενζίνης επίσης υποχώρησαν, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων αυξήθηκαν. Τα επίσημα στοιχεία αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.

Ο Τραμπ εξετάζει αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη

Με το υψηλό ενεργειακό κόστος να παραμένει στο επίκεντρο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη, καθώς η κυβέρνησή του αναζητεί τρόπους περιορισμού των τιμών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση χαλάρωσε επίσης τους κανονισμούς για τη χρήση ντίζελ, επιτρέποντας στους οδηγούς φορτηγών να χρησιμοποιούν καύσιμο το οποίο υπό κανονικές συνθήκες προορίζεται για αγροτικά μηχανήματα.

Νέος κίνδυνος από τον πρώτο τυφώνα στον Ατλαντικό

Στο ήδη εύθραυστο σκηνικό προστίθεται και ο καιρικός παράγοντας. Οι traders παρακολουθούν μια τροπική ύφεση στον Κόλπο του Μεξικού, η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα της φετινής περιόδου στον Ατλαντικό.

Το σύστημα σχηματίστηκε περίπου 1.014 χιλιόμετρα νότια των εκβολών του Μισισιπή και αναμένεται να εξελιχθεί σε τροπική καταιγίδα την Τετάρτη και να αποκτήσει ισχύ τυφώνα έως την Πέμπτη, με πιθανή κατεύθυνση προς τις ακτές των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι σημερινές προβλέψεις τοποθετούν την πορεία του ανατολικά των βασικών υπεράκτιων εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοικτά της Λουιζιάνα και του Τέξας. Ωστόσο, πιθανές διαταραχές θα εξαρτηθούν από την τελική πορεία και την έντασή του.

Η Chevron ανακοίνωσε ότι απομακρύνει το μη απαραίτητο προσωπικό από πλατφόρμες στον Κόλπο του Μεξικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε αλλαγές στα επίπεδα παραγωγής.

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