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Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή του γενικού πληθωρισμού εμφανίζουν οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα. Την ώρα που ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και πέρασε ξανά σε αρνητικό έδαφος, στο -0,2%.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς ο Σεπτέμβριος ήταν ουσιαστικά ο πρώτος πλήρης μήνας εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, που προώθησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τη συμμετοχή βιομηχανιών και αλυσίδων λιανεμπορίου. Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμούν ότι η πρώτη αυτή εικόνα δείχνει πως η πρωτοβουλία λειτούργησε θετικά, καθώς ο πληθωρισμός των τροφίμων πέρασε σε αρνητικό έδαφος την ώρα που ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε αισθητά.

Τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν ουσιαστικά σταθεροποιηθεί τους τελευταίους μήνες γύρω από το μηδέν. Από 2,2% τον Ιούνιο, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στο -0,3% τον Ιούλιο, πέρασε οριακά σε θετικό έδαφος στο 0,1% τον Αύγουστο και επέστρεψε στο -0,2% τον Σεπτέμβριο.

Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι μεταξύ των μόλις τεσσάρων χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πρόσημο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Χαμηλότερα βρίσκεται η Λετονία με -3,1% και ακολουθούν η Σλοβακία με -1,9% και η Ολλανδία με -0,6%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 1,4%.

Οι αποκλίσεις από χώρα σε χώρα είναι σημαντικές. Στην άλλη πλευρά της κλίμακας, η Κύπρος καταγράφει αύξηση 3,4%, το Λουξεμβούργο 3,3%, η Βουλγαρία 2,5%, η Μάλτα 2,4% και η Ιταλία 2%.

Οι άλλες πιέσεις

Η απόκλιση μεταξύ τροφίμων και γενικού πληθωρισμού έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη. Μέσα σε δύο μήνες ο γενικός εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε από 2,7% τον Ιούλιο σε 3,7% τον Αύγουστο και 5,1% τον Σεπτέμβριο, ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τροφίμων κινήθηκε στο -0,3%, 0,1% και -0,2% αντίστοιχα.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση δείχνει ότι η επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν προέρχεται από τα τρόφιμα. Η αναλυτική εικόνα για τις επιμέρους συνιστώσες θα αποτυπωθεί στα οριστικά στοιχεία. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, πάντως, οι ενεργειακές πιέσεις ενισχύονται αισθητά: η ενέργεια εμφανίζει ετήσια αύξηση 18,8% τον Σεπτέμβριο, από 14,3% τον Αύγουστο, ενώ οι υπηρεσίες επιταχύνθηκαν στο 3,2% από 3%.

Η αποκλιμάκωση στα τρόφιμα αποκτά επομένως μεγαλύτερη σημασία ακριβώς επειδή καταγράφεται σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται.

Η μάχη του Οκτωβρίου

Το -0,2% του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, αποτυπώνει την εικόνα της αγοράς που προηγήθηκε. Η επόμενη δοκιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ο Οκτώβριος μπήκε με ανατιμήσεις σε 100 κωδικούς γαλακτοκομικών προϊόντων, έπειτα από έναν προηγούμενο γύρο αυξήσεων που είχε καταγραφεί στην ίδια κατηγορία τον Ιούλιο.

Στην αγορά βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη μια δύσκολη ισορροπία ενόψει και της εορταστικής περιόδου, όταν παραδοσιακά ενισχύεται η κατανάλωση. Βιομηχανίες και προμηθευτές αντιμετωπίζουν πιέσεις στο κόστος, αλλά ταυτόχρονα ζυγίζουν τις επιπτώσεις μιας νέας ανατίμησης τόσο απέναντι στον ανταγωνισμό όσο και απέναντι στις αντοχές των καταναλωτών.

Παράλληλα, η προσπάθεια επικεντρώνεται στη συνέχιση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και, κυρίως, στην αποτροπή ενός μαζικού κύματος ανατιμήσεων. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το ισχύον πλαίσιο, καθώς μια ανατίμηση στερεί από το συγκεκριμένο προϊόν τη δυνατότητα να μπει σε προσφορά για τρεις μήνες, γεγονός που λειτουργεί ως πρόσθετο αντικίνητρο σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η εικόνα σταθεροποίησης που καταγράφεται στα τρόφιμα από τον Ιούλιο θα αντέξει και τους επόμενους μήνες ή εάν οι αυξήσεις που έχουν ήδη εμφανιστεί στα γαλακτοκομικά θα αποτελέσουν την αρχή ενός ευρύτερου κύματος ανατιμήσεων.

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