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Οι μετοχές που συνδέονται με την αγορά των κρυπτονομισμάτων καταγράφουν ισχυρά κέρδη στη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ακολουθώντας και το άλμα του Bitcoin σε υψηλό άνω των δύο μηνών, καθώς η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαία στελέχη του κλάδου άνοιξε νέες προοπτικές. Τα ψηφιακά assets ευνοούνται, εξάλλου, και από την αιφνιδιαστική παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στην αγορά ομολόγων, η οποία άσκησε πιέσεις στο δολάριο.

Μετά το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς, το ανοδικό momentum που είχε διαμορφωθεί στις προσυνεδριακές συναλλαγές όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά ενισχύθηκε. Η Strategy Inc. σημειώνει άνοδο περίπου 13%, ενώ η Coinbase Global Inc. ενισχύεται σχεδόν 10%. Αντίστοιχα, η Circle Internet Group Inc. κινείται με κέρδη κοντά στο 10%, ενώ η Galaxy Digital Inc. ενισχύεται περισσότερο από 7%, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στις μετοχές που έχουν μεγάλη έκθεση στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η άνοδος αποτελεί συνέχεια των σημαντικών κερδών της Τετάρτης, όταν η συνάντηση του Τραμπ με επικεφαλής μεγάλων εταιρειών του κλάδου των crypto ενίσχυσε τις προσδοκίες για ένα ευνοϊκότερο ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος έχει αποκομίσει σημαντικά έσοδα και από δικές του δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, υπογράμμισε εκ νέου τη στήριξη της κυβέρνησής του στον κλάδο, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει τη νομοθεσία για τη δομή της αγοράς των crypto.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) εργάζεται ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο του ανταλλακτηρίου Hyperliquid στην αμερικανική αγορά.

Στο θετικό κλίμα συνέβαλε και η κίνηση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να επιχειρήσει να περιορίσει τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, αυξάνοντας τις επαναγορές τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας.

Η παρέμβαση άσκησε πιέσεις στο δολάριο και ενίσχυσε τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, μεταξύ των οποίων και το Bitcoin, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανή υποτίμηση της αξίας του αμερικανικού νομίσματος.

Το Bitcoin κατέγραψε σημαντική άνοδο ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολάρια και μάλιστα στις 17:30 ώρα Ελλάδος διαπραγματευόταν στα 71.862 δολάρια με άλμα 3,70%, φθάνοντας έτσι στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Τα κέρδη αυτά έδωσαν ευρύτερη ώθηση σε όλα τα ψηφιακά νομίσματα, αλλά και τις εισηγμένες εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο.

Στο επίκεντρο το Clarity Act

Ο κλάδος είχε προβληματιστεί το τελευταίο διάστημα, καθώς το νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς, το οποίο υποστηρίζεται από τους παράγοντες των ψηφιακών assets, έχει «κολλήσει» στη Γερουσία εξαιτίας ανησυχιών σχετικά με την προσωπική εμπλοκή του Τραμπ στον χώρο των crypto.

Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία σχετικά με την προώθησή του, δημιουργώντας ένα πιθανό παράθυρο για την έγκρισή του πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Και βέβαια ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε και πάλι τη θερμή υποστήριξη του.

Πάντως, παράγοντες του κλάδου σημειώνουν ότι, ακόμη και εάν το Clarity Act δεν προχωρήσει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ή η CFTC θα μπορούσαν να προχωρήσουν ανεξάρτητα στη θέσπιση νέων κανόνων.

Πραγματικά, μόλις την Τρίτη, η SEC παρουσίασε μια πρόταση που προβλέπει την εξαίρεση ορισμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων καταχώρισης ως κινητών αξιών, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο στις ενδείξεις ότι το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα crypto βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών.

Ώθηση και από το Hyperliquid

Οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο εισόδου του Hyperliquid στις ΗΠΑ έδωσαν επιπλέον ώθηση στις μετοχές του κλάδου.

Η Hyperliquid Strategies Inc., η οποία συνδέεται με τα tokens που διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα που είναι γνωστή κυρίως για τα perpetual futures, είχε εκτιναχθεί κατά περίπου 30% την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η μετοχή συνέχισε να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και την Πέμπτη.

Εταιρείες όπως η Coinbase, η Bullish και η Circle συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια ενδεχόμενη είσοδο του Hyperliquid στην αμερικανική αγορά, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να φέρει μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, παραδοσιακοί χρηματιστηριακοί όμιλοι όπως οι Cboe Global Markets Inc., CME Group Inc. και Nasdaq Inc. δέχτηκαν πιέσεις την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τον πιθανό ανταγωνισμό από το Hyperliquid.

Πολύ μακριά ακόμη από τα προηγούμενα υψηλά

Παρά το εντυπωσιακό διήμερο ράλι, πάντως, η εικόνα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα παραμένει πολύ διαφορετική. Οι μετοχές του κλάδου εξακολουθούν να βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα από τα προηγούμενα υψηλά τους, έχοντας υποστεί ισχυρές απώλειες κατά τη μεγάλη διόρθωση της αγοράς των crypto.

Η Strategy παραμένει περίπου 80% χαμηλότερα από τα προηγούμενα υψηλά της, η Circle έχει χάσει περίπου 70%, ενώ η Coinbase βρίσκεται περισσότερο από 60% χαμηλότερα, μετά τη μεγάλη πτώση που κατέγραψε το Bitcoin από τον περασμένο Οκτώβριο.

Η σημερινή αντίδραση, ωστόσο, δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί το κλίμα στις μετοχές των crypto όταν συμπίπτουν άνοδος του Bitcoin, προσδοκίες για ευνοϊκότερη ρύθμιση και χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

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