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Το πρώτο ουσιαστικό τεστ της αγοράς μετά την άντληση €80,4 εκατ. δίνει σήμερα η Safe Bulkers, καθώς ξεκινά η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens των 12 εκατ. νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με την εισαγωγή των νέων τίτλων, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας αυξάνεται σε 113.833.473, διευρύνοντας σημαντικά τη μετοχική βάση και τη διασπορά της στην ελληνική αγορά.

Η ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε στην τιμή των €6,70 ανά μετοχή, αποφέροντας συνολικά €80,4 εκατ. στην εταιρεία. Από σήμερα, όμως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την επιτυχία της άντλησης κεφαλαίων στη συμπεριφορά της ίδιας της αγοράς.

Το βασικό ζητούμενο είναι κατά πόσο η νέα προσφορά των 12 εκατ. τίτλων θα απορροφηθεί χωρίς ισχυρές πιέσεις στην τιμή και με ικανοποιητικούς όγκους συναλλαγών. Με άλλα λόγια, η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί το πρώτο πραγματικό market test της συναλλαγής των €80,4 εκατ.

Η εξέλιξη έχει ευρύτερη σημασία και για την προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει τη σύνδεσή της με την ελληνόκτητη ναυτιλία. Η είσοδος νέων ναυτιλιακών τίτλων και, κυρίως, η δυνατότητα της αγοράς να προσφέρει επαρκή ρευστότητα μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για το κατά πόσο μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Για τη Safe Bulkers, επομένως, η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς η ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας μιας ιδιωτικής τοποθέτησης. Είναι η στιγμή κατά την οποία τα €80,4 εκατ. της άντλησης κεφαλαίων περνούν από το ταμείο στο ταμπλό και η αγορά καλείται να δώσει τη δική της αποτίμηση στη συναλλαγή.

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