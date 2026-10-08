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Σε χαμηλά σχεδόν τεσσάρων μηνών υποχωρούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα πιέσεων από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων και την επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών της Γαλλίας.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τα μηνύματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για ενδεχόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων, αλλά και από τις πληροφορίες ότι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι σχεδιάζουν εκδόσεις χρέους συνολικού ύψους 80 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πρόσθετες πιέσεις στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει 1,08%, με τις ρευστοποιήσεις να επεκτείνονται στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης και τις τραπεζικές και τεχνολογικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στο Μιλάνο

Η πτώση είναι γενικευμένη στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες που πλησιάζουν ή ξεπερνούν το 1%.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,08%, στις 623,47 μονάδες, χάνοντας 6,78 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,97%, στις 24.860,48 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 χάνει 0,99%, στις 7.692,54 μονάδες.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στο Μιλάνο, όπου ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 1,25%, στις 49.350,02 μονάδες, καταγράφοντας τις ισχυρότερες απώλειες μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 1,06%, στις 18.915,40 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,77%, στις 10.378,21 μονάδες.

Η νέα υποχώρηση οδηγεί τον Stoxx 600 στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 11 Ιουνίου, μετά τη διακοπή, την Τετάρτη, ενός τριήμερου ανοδικού σερί.

Παρά την προσπάθεια ανάκαμψης που είχε προηγηθεί στα μέσα της εβδομάδας, η διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου παραμένει περιορισμένη, καθώς η διεθνής αγορά ομολόγων συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη εντείνονται.

Νέες εκδόσεις ομολόγων 80 δισ. δολαρίων από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

Ένας νέος παράγοντας αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές προέρχεται από τις ΗΠΑ, όπου μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι φέρονται να προετοιμάζουν εκδόσεις εταιρικών ομολόγων συνολικού ύψους 80 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των εταιρειών που σχεδιάζουν να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια περιλαμβάνονται η SpaceX και η Broadcom.

Η προοπτική τόσο μεγάλων εκδόσεων προκαλεί ανησυχίες για εντονότερο ανταγωνισμό στην προσέλκυση θεσμικών κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές θα κληθούν να απορροφήσουν πρόσθετη προσφορά εταιρικού χρέους σε μια περίοδο ήδη αυξημένων αποδόσεων.

Οι αναλυτές φοβούνται ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα και να διευρύνει τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου στις εταιρικές εκδόσεις.

Αν και οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν μικρότερη άμεση έκθεση στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς που πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις μεταφέρονται έμμεσα στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες αποτελούν βασικούς προμηθευτές ή συνεργάτες τους.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενισχύουν τους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα

Σημαντικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές προκαλεί και η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου και των ευρωπαϊκών συμβολαίων φυσικού αερίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, μετά τις νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έχει ουσιαστικά εξανεμίσει την πρόσφατη αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, επαναφέροντας το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις ενεργοβόρες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την προοπτική υψηλότερου κόστους καυσίμων ενόψει του χειμώνα, καθώς αρχίζει να αυξάνεται η ζήτηση για θέρμανση στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένης ανόδου των ενεργειακών τιμών ενισχύει παράλληλα τους φόβους για στασιμοπληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή έναν συνδυασμό ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού.

Fed: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων

Πρόσθετη επιβάρυνση στο επενδυτικό κλίμα προκαλούν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, η πλειονότητα των αξιωματούχων της Fed εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια ακόμη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Η εκτίμηση αυτή αποδυναμώνει τις προσδοκίες των επενδυτών για ταχεία μετάβαση σε μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την ελκυστικότητα των μετοχών έναντι των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος.

Γαλλία: Η δημοσιονομική κρίση πιέζει τον CAC 40 και τις τράπεζες

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ανησυχιών παραμένει η Γαλλία, όπου η διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η πολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομίας και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, αναγνώρισε την Τετάρτη ότι η δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της χώρας είναι «σοβαρή», αποδίδοντας τις πιέσεις στα αυξανόμενα ελλείμματα και στην πολιτική αστάθεια.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν χρειάζεται βοήθεια από την ΕΚΤ και ότι η αντιμετώπιση του διαρθρωτικού ελλείμματος πρέπει να γίνει μέσω εσωτερικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.

Ο γαλλικός CAC 40 κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο και οδεύει προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για την κατοχή γαλλικών μετοχών και κρατικών ομολόγων.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στις γαλλικές τράπεζες, λόγω της σημαντικής έκθεσής τους σε εγχώριους κρατικούς τίτλους.

Οι μετοχές της Société Générale και της BNP Paribas καταγράφουν απώλειες άνω του 2%, καθώς η επιδείνωση της αγοράς γαλλικών ομολόγων ενισχύει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Τεχνολογικές μετοχές: Πιέσεις σε ASML, Infineon και STMicroelectronics

Οι ρευστοποιήσεις επεκτείνονται και στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος επηρεάζεται τόσο από την άνοδο του κόστους χρηματοδότησης όσο και από την αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η γερμανική Infineon υποχωρεί κατά 2,7%, ενώ η ολλανδική ASML χάνει 2,3%.

Απώλειες 2,6% καταγράφουν τόσο η BE Semiconductor όσο και η STMicroelectronics, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στον τραπεζικό κλάδο αλλά επεκτείνονται και στις επιχειρήσεις ημιαγωγών.

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών, σε συνδυασμό με τις απώλειες των τραπεζών και τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

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