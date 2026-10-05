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Κατηγορηματικά απορρίπτει τις συγκρίσεις της σημερινής Γαλλίας με την Ελλάδα της κρίσης χρέους ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, την ώρα που η εκτίναξη του κόστους δανεισμού και η έντονη αμφισβήτηση των γαλλικών δημοσιονομικών προοπτικών έχουν σημάνει συναγερμό στο Παρίσι.

«Η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα της κρίσης της Ευρωζώνης», δήλωσε ο Μουλέν στους Financial Times, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης από εκείνη στην οποία είχε βρεθεί η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Η διαβεβαίωση συνοδεύεται, ωστόσο, από μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση. Ο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας εκτιμά ότι η χώρα κινδυνεύει να «στραγγαλιστεί από τα επιτόκια», εάν δεν προχωρήσει άμεσα στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της.

Κατά τον ίδιο, οι κινήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην αγορά γαλλικού κρατικού χρέους είναι «σοβαρές και ανησυχητικές», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δυνατότητα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

«Εάν μπορέσει να εγκρίνει φέτος έναν προϋπολογισμό που θα μειώνει τις δαπάνες και θα περιορίζει το έλλειμμα, όπως έχει προτείνει η κυβέρνηση, τότε οι αγορές θα καθησυχαστούν από αυτό το συγκεκριμένο βήμα δημοσιονομικής εξυγίανσης», υπογράμμισε.

«Πρέπει να παραμείνουμε κύριοι της μοίρας μας»

Το μήνυμα του Μουλέν προς το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας είναι σαφές: το Παρίσι πρέπει να δράσει προτού η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους περιορίσει δραματικά τα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής.

«Εάν δεν δράσουμε, υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος να στραγγαλιστούμε σταδιακά από την άνοδο των επιτοκίων», προειδοποίησε. «Πρέπει να παραμείνουμε κύριοι της μοίρας μας».

Η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων συνολικού ύψους 43 δισ. ευρώ, επιχειρώντας να αρχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή μετά τη μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους, παραμένοντας πολύ υψηλότερα από τα ευρωπαϊκά όρια.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν το σχέδιο μπορεί να περάσει από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και βρίσκεται αντιμέτωπη με την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς παρεμβάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων και το μερικό «πάγωμα» των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Γιατί οι αγορές τιμωρούν περισσότερο τη Γαλλία

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων δεν αποτελεί αποκλειστικά γαλλικό φαινόμενο. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται διεθνώς, τόσο στα αμερικανικά Treasuries όσο και στην Ευρωζώνη, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν έχει αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, οι εκδόσεις κρατικού και εταιρικού χρέους σε επίπεδα-ρεκόρ αυξάνουν την προσφορά τίτλων και ασκούν πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις.

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν αυξηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αγορά κρατικού χρέους της G7.

Ο λόγος είναι ότι στους διεθνείς παράγοντες προστίθεται ένας καθαρά γαλλικός κίνδυνος: οι αμφιβολίες των επενδυτών για την ικανότητα της κυβέρνησης να θέσει υπό έλεγχο το δημοσιονομικό έλλειμμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει της κρίσιμης μάχης για τον προϋπολογισμό και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Κοντά στο 5% το γαλλικό 10ετές

Το sell-off στα γαλλικά ομόλογα επιδεινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας την απόδοση του 10ετούς γαλλικού τίτλου κοντά στο 5% την Παρασκευή, προτού υποχωρήσει τη Δευτέρα περίπου στο 4,86%, που αποτελεί και πάλι υψηλό περίπου 24 ετών!

Την ίδια στιγμή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού 10ετούς – ένα από τα βασικότερα μέτρα του risk premium που παρακολουθούν οι επενδυτές στην Ευρωζώνη– ξεπέρασε προσωρινά τις 150 μονάδες βάσης.

Η ένταση των κινήσεων έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ αναλυτών για το κατά πόσο θα μπορούσε να απαιτηθεί παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν η διεύρυνση των spreads αρχίσει να δημιουργεί κίνδυνο «κατακερματισμού» των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρωζώνης.

Ο Μουλέν, ωστόσο, απορρίπτει προς το παρόν αυτή τη συζήτηση.

«Το δίχτυ ασφαλείας βρίσκεται στη Γαλλία»

«Δεν είναι η στιγμή να συζητάμε για την ΕΚΤ», τόνισε στους FT ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, στέλνοντας ουσιαστικά το μήνυμα ότι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κρίση πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο το Παρίσι.

«Το δίχτυ ασφαλείας βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι μας. Βρίσκεται στην ικανότητα των Γάλλων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους να αναγνωρίσουν την ανάγκη αποκατάστασης των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε.

Πάντως, το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο σύνθετο εξαιτίας της αλλαγής των πληθωριστικών δεδομένων. Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων τους τελευταίους μήνες, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ και η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Οι δύο κεντρικές τράπεζες πρόκειται να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική και να ανακοινώσουν τις επόμενες αποφάσεις τους στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Μουλέν εκτιμά, πάντως, ότι η ίδια η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για περαιτέρω επιθετικές κινήσεις. «Η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το δεύτερο ενεργειακό σοκ μπορεί να επιβαρύνουν τη ζήτηση και να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω δράση από τις κεντρικές τράπεζες», σημείωσε.

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