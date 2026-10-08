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Με σημαντικές απώλειες κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Το Brent ενισχύθηκε στα 103 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενώ οι ασιατικές αγορές ακολουθούν την πτωτική πορεία της Wall Street, όπου ο S&P 500 απομακρύνθηκε από το ιστορικό υψηλό του.

Οι ισχυρότερες πιέσεις καταγράφονται στη Σιγκαπούρη, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κατά 3,46%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi χάνει 1,99%. Αρνητική είναι η εικόνα και σε Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, ηπειρωτική Κίνα και Ινδία.

Πιο αναλυτικά, στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times υποχωρεί κατά 3,46%, στις 5.414,40 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi χάνει 1,99%, στις 6.668,70 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημειώνει πτώση 0,96%, στις 69.360,94 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,94%, στις 23.902,61 μονάδες. Πτωτικά κινείται και η ηπειρωτική Κίνα, με τον Shanghai Composite να χάνει 0,90%, στις 3.807,50 μονάδες. Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Ινδία, όπου ο Sensex καταγράφει απώλειες 0,91%, στις 71.977,93 μονάδες.

Η γενικευμένη υποχώρηση αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν την ελκυστικότητα των μετοχών.

Στο επίκεντρο των διεθνών αγορών βρίσκεται και πάλι το πετρέλαιο, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Brent κινείται στα 103 δολ/βαρέλι με άνοδο 2,80% ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύεται κατά 2,57% στα 90,55 δολ/βαρέλι .

Η άνοδος συνδέεται με πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει νέες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο επανέναρξης εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και από τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις ενισχύουν τον φόβο για περαιτέρω αναταράξεις στις ενεργειακές μεταφορές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων επιβαρύνει τις μετοχές

Πέρα από το πετρέλαιο, σημαντική πηγή ανησυχίας για τις αγορές αποτελούν οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης και καθιστούν τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφωνόταν στο 5,3178%, αυξημένη κατά τέσσερις μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς έφτανε στο 5,7064%, επίσης με άνοδο τεσσάρων μονάδων βάσης.

Την Τετάρτη, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε δημοπρασία 10ετών ομολόγων ύψους 39 δισ. δολαρίων, η οποία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον. Οι έμμεσοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ξένες κεντρικές τράπεζες, απορρόφησαν περισσότερο από το 80% της έκδοσης, έναντι μέσου όρου 72,4% στις προηγούμενες δέκα δημοπρασίες.

Η επιτυχία της έκδοσης συνέβαλε στην προσωρινή αποκλιμάκωση των αποδόσεων από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών.

Για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί νέα δημοπρασία 30ετών αμερικανικών ομολόγων ύψους 22 δισ. δολαρίων, την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν στενά.

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με την άνοδο του πετρελαίου, εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει επίμονος και ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα.

Wall Street: Απώλειες μετά τα ιστορικά υψηλά

Το αρνητικό κλίμα στην Ασία ακολουθεί τη διορθωτική συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Ο S&P 500 έχασε 0,2%, μία ημέρα αφότου είχε καταγράψει νέο ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 340 μονάδες ή 0,7%. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 0,2%.

Πτωτικά κινούνταν και τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών το πρωί της Πέμπτης, με τον Dow Jones να χάνει 0,26%, τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,15% και τον Nasdaq 100 κατά 0,21%.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, αρκετοί επενδυτές διατηρούν θετική στάση για τις προοπτικές της αμερικανικής αγοράς, προσβλέποντας στα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με τη FactSet, η αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να προσεγγίσει το 30%, σηματοδοτώντας το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο με αύξηση άνω του 25%.

Η Courtney Garcia, ανώτερη σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας της Payne Capital Management, εκτιμά ότι η ισχυρή εταιρική κερδοφορία θα μπορούσε να συντηρήσει τη χρηματιστηριακή άνοδο, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

HSBC: Πτώση σχεδόν 4% με φόντο σχέδια περικοπών προσωπικού

Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της HSBC υποχωρούσε κατά 3,9%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα σχεδιάζει εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στη Βρετανία.

Οι αλλαγές φέρεται να περιλαμβάνουν σημαντική μείωση εξειδικευμένου προσωπικού και χρηματοοικονομικών συμβούλων, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της τράπεζας να ενσωματώσει περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η HSBC βρίσκεται σε περίοδο διαβουλεύσεων για τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ οι εργαζόμενοι που θα επηρεαστούν ενδέχεται να αποχωρήσουν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της PepsiCo, στα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ και στη δημοπρασία των 30ετών αμερικανικών ομολόγων.

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