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Οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επικρατώντας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και οδηγώντας σε αρνητικό ρεκόρ τριμήνου. Ωστόσο, στο τελευταίο δίωρο «μαζεύτηκε» ένα μέρος των απωλειών, με το κλείσιμο να γίνεται μακριά από τα χαμηλά ημέρας. Οι τράπεζες βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, χάνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από -4%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (23/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 57,47 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.530,46 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.513,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.578,84 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 28 Ιουλίου (2.521,18 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε πτώση -3,18%. Εντός του Οκτωβρίου κινείται χαμηλότερα κατά -7,59% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται πλέον σε +19,32%.

Σε υψηλά επίπεδα ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, με τα 246,95 εκατ. ευρώ να αφορούν σε mega πακέτο της Eurobank. Το εν λόγω πακέτο πέρασε στις δημοπρασίες, αφορά σε περίπου 59,53 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 1,65% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και άλλαξε χέρια έναντι 4,148 ευρώ ανά μετοχή.

Εβδομαδιαία «βουτιά» 6,6% για τις τράπεζες

Απώλειες -4,52% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.832,50 μονάδες, παραμένοντας σε έντονα πτωτικό έδαφος μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -4,4%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -2,41% στις 6.457,97 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατά -0,46% στις 3.013,07 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε -6,6% και ο Large Cap έχασε -3,4%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 730,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 304,35 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 315,5 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 187,85 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 76 μετοχές, θετικό για 27, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -5,53% στα 15,03 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-5,21% στα 9,1 ευρώ), η Alpha Bank (-4,21% στα 4,098 ευρώ) και η Eurobank (-3,98% στα 4,148 ευρώ). Η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -4,17% στο 0,92 ευρώ, η Optima bank κατά -3,99% στα 12,74 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά -1,46% στα 10,1 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -3% κατέγραψαν η Cenergy (-3,56% στα 21,16 ευρώ), η Metlen (-3,22% στα 46,94 ευρώ) και η Allwyn (-3,13% στα 11,625 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -2% υποχώρησαν η Aegean (-2,67% στα 10,59 ευρώ) και η Viohalco (-2,6% στα 15 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η ΔΕΗ (-1,51% στα 22,16 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,18% στα 38,5 ευρώ). Στον αντίποδα, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Motor Oil (+1,93% στα 68,8 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (+1,37% στα 18,51 ευρώ) και η Titan (+1,28% στα 47,58 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά -3,17% στα 3,21 ευρώ και η Fourlis κατά -2% στα 3,92 ευρώ. Πάνω από -1% έχασαν η Alter Ego Media (-1,54% στα 6,4 ευρώ), η Ideal (-1,3% στα 5,31 ευρώ) και η Austriacard (-1,02% στα 9,71 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Euronext Athens «αναρριχήθηκε» κατά +3,93% και έκλεισε στα 11,12 ευρώ.

Πιέσεις από πετρέλαιο, ομόλογα, Γαλλία και AI

Αυξημένη παραμένει η μεταβλητότητα στο ταμπλό, με τους επενδυτές να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων και πετρελαίου, καθώς και την πορεία των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, καθώς το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου η απόδοση του δεκαετούς έχει ξεπεράσει το 5%. Πρόσθετο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι σημερινές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, με τη Moody’s να εξετάζει το γαλλικό αξιόχρεο.

Οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων ενισχύει τους προβληματισμούς για την πορεία του πληθωρισμού και την ικανότητα εξυπηρέτησης των δανείων.

Παράλληλα, η επανεμφάνιση των ανησυχιών σχετικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκώμενες αποδόσεις τους επιδρά αρνητικά στη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μειώνονται τα περιθώρια αισιοδοξίας, με τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένουν ευμετάβλητες, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η S&P Global Ratings αναμένεται να επανεξετάσει απόψε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας. Ο οίκος αξιολογεί τη χώρα στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, μία βαθμίδα χαμηλότερα από το BBB+ της Scope και στο ίδιο επίπεδο με τη Fitch, η οποία κλείσει τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων στις 6 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο περασμένος Σεπτέμβριος έφερε θετικά μηνύματα από τους οίκους αξιολόγησης, με την Scope να αναβαθμίζει την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB+, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση Baa3, αναβαθμίζοντας ωστόσο τις προοπτικές της χώρας σε θετικές.

Σήμερα ξεκίνησε για τους μετόχους της Allwyn η περίοδος υποβολής σχετικά με την επιλογή για τη λήψη μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος. Η περίοδος επιλογής θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Νοεμβρίου, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή συναλλαγών (VWAP) πέντε συνεδριάσεων, κατά το διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή του μερίσματος σε μετρητά όσο και η παράδοση των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Τέλος, την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2026 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Τρίτη 27/10), η Eurobank (Πέμπτη 29/10), η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και ο ΟΤΕ (και οι τρεις την Παρασκευή 30/10).