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Επιφυλακτικά κινήθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τους δείκτες να παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις παραμένοντας, ωστόσο, κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων και τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 51.850 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,06% στις 7.807 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,44% στις 27.245 μονάδες.

Η αγορά ομολόγων παρέμενε κλειστή λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν στραμμένο στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες να δίνουν πρώτες τον τόνο.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo και Citigroup, ενώ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Bank of America και Morgan Stanley.

Οι ανακοινώσεις των στοιχείων έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις στην αμερικανική αγορά ομολόγων, οι οποίες οδήγησαν τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Έτσι, οι επενδυτές θα εξετάσουν βασικούς δείκτες της τραπεζικής δραστηριότητας, όπως τα καθαρά έσοδα από τόκους, προκειμένου να αξιολογήσουν πώς ανταποκρίνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο περιβάλλον υψηλών αποδόσεων.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές και τα ποσοστά διαγραφών δανείων θα προσφέρουν ενδείξεις για το κατά πόσο τα αμερικανικά νοικοκυριά αρχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος δανεισμού ή εξακολουθούν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στις καταναλωτικές δαπάνες.

Αντίστοιχα, οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής θα αποκαλύψουν τη διάθεση των επιχειρήσεων για ανάληψη κινδύνου, τον όγκο των εκδόσεων χρέους και την πορεία ανάκαμψης των εκδόσεων μετοχών.

«Πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καθώς μεγάλο μέρος της ανόδου του χρηματιστηρίου φέτος έχει στηριχθεί στα εταιρικά κέρδη και οι επενδυτές αναζητούν περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η εικόνα της κερδοφορίας παραμένει ισχυρή», υποστήριξε ο Κλαρκ Μπέλιν, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους επενδυτές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιοποιούν και αποκομίζουν κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη, η δυνατότητά τους να διατηρούν ή να ενισχύουν την τιμολογιακή τους ισχύ και η διαχείριση της απότομης αύξησης του κόστους δανεισμού.

Αντιστοίχως ο Μπρετ Κένγουελ της eToro συμφώνησε ότι η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι μετοχές έχουν παραμείνει τόσο ισχυρές.

«Η ανάπτυξη ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διατηρήσει υπό έλεγχο τις αποτιμήσεις και να επιτρέψει στους επενδυτές να παραβλέψουν τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, τα επιτόκια και τον πληθωρισμό», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο θα μπορούσε να ενισχύσει το ανοδικό σενάριο μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ενδεχόμενη απογοήτευση από τα αποτελέσματα θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη διόρθωση.

Αισιόδοξη στάση απέναντι στις μετοχές κράτησαν και οι αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Κρίστιαν Μίλερ-Γκλίσμαν, αναβαθμίζοντας την τρίμηνη επενδυτική τους σύσταση για τις μετοχές σε overweight, δηλαδή σε αυξημένη στάθμιση στα χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας εξακολουθεί να στηρίζει τις αγορές, ενώ η πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων έχει βελτιώσει τη σχέση δυνητικού οφέλους και κινδύνου ενόψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι οι συνθήκες έχουν γίνει ευνοϊκότερες για τις μετοχές, παρά τις προκλήσεις από τα υψηλά επιτόκια και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σε κάθε περίπτωση ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,6% σε ετήσια βάση, έναντι αρχικής πρόβλεψης 26,7% στα τέλη Ιουνίου. Μάλιστα, εκτιμάται πως, εφόσον επαναληφθεί η ιστορική τάση υπέρβασης των προβλέψεων, η τελική αύξηση θα μπορούσε να ξεπεράσει το 35%.

Η ισχυρότερη δυναμική εντοπίζεται στην ενέργεια, με προβλεπόμενη αύξηση κερδών 121%, και στην τεχνολογία, με άνοδο 65%, ενώ ειδικά στον κλάδο των ημιαγωγών αναμένεται εκτίναξη 130%. Παράλληλα, το εκτιμώμενο καθαρό περιθώριο κέρδους των εταιρειών του δείκτη φθάνει το 15%, από περίπου 13% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη: σύμφωνα με τη Zacks Investment Research, τα κέρδη των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών προβλέπεται να αυξηθούν μόνο κατά 2,5%, παρά την αναμενόμενη αύξηση εσόδων κατά 9,7%

Πέρα από τη ροή των επιδόσεων των επιχειρήσεων, η άλλη μεγάλη δοκιμασία της αγοράς θα έρθει από τα νέα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού.

Το σύνολο των αναλυτών συμφωνεί πως η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αποτελεί τον σημαντικότερο καταλύτη για τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιτοκίων διεθνώς.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,6% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, εκτιμάται στο 2,5%.

Μια μέτρηση υψηλότερη από τις προβλέψεις θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να δοκιμάσει τη δυναμική της Wall Street, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν την ισχυρή εταιρική κερδοφορία απέναντι στο ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σημειωτέον πως για την ώρα, οι αγορές χρήματος προεξοφλούν ότι η Fed θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου, με την πιθανότητα διατήρησής τους στο 3,75%–4,00% να διαμορφώνεται στο 75,9%. Ωστόσο, οι προσδοκίες μετατοπίζονται σημαντικά ενόψει του Δεκεμβρίου, καθώς οι επενδυτές αποδίδουν 67,1% πιθανότητα μετριοπαθούς αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου.

Σε επίπεδο μετοχών, στους μεγάλους κερδισμένους ξεχώρισε η CCC Intelligent Solutions, με άλμα περίπου 10%, μετά τις πληροφορίες του Bloomberg ότι οι Elliott Investment Management και GTCR βρίσκονται σε συνομιλίες για πιθανή εξαγορά της εταιρείας λογισμικού για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ισχυρά κέρδη, της τάξης του 4%, κατέγραψε και η Meta Platforms, καθώς η παρουσίαση των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder και Muse Wonder Full ενίσχυσε τις προσδοκίες για την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της AI.

Στον κλάδο της εστίασης, οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην είδηση πως η Starbucks διέψευσε τις φήμες περί εξαγοράς της Chipotle Mexican Grill, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε, επίσης, η eBay, μετά την αναβάθμισή της μετοχής της από τη Morgan Stanley, με αύξηση της τιμής-στόχου στα 132 από 127 δολάρια, όπως και η Salesforce μετά την αναβάθμιση της κατά δύο βαθμίδες (από Underperform σε Buy) από την Bank of America.

Στον αντίποδα, η IonQ κατέγραφε βουτιά περίπου 9,5%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Elisity, που πυροδότησε ανησυχίες για τον ταχύ ρυθμό επέκτασης της εταιρείας κβαντικής υπολογιστικής.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Fannie Mae και Freddie Mac, μετά την υποβάθμισή τους από τη Mizuho, η οποία μείωσε στο μισό τις τιμές-στόχους, επικαλούμενη τα υψηλότερα στεγαστικά επιτόκια και τις δυσκολίες που περιβάλλουν την ιδιωτικοποίησή τους.

Στον τεχνολογικό κλάδο, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκε η Sandisk, η Micron Technology και η κινεζική ChangXin Memory Technologies, καθώς η ανακοίνωση της για πρόοδο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας μνημών DRAM, ενέτεινε τους φόβους για ισχυρότερο ανταγωνισμό.

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