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Πρωτοφανείς είναι οι πιέσεις που δέχονται οι παγκόσμιες αγορές σταθερού εισοδήματος, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Η αναζωπύρωση των πληθωριστικών ανησυχιών μετά την εκ νέου άνοδο της τιμής του πετρελαίου άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, αναγκάζει τους επενδυτές να απαιτούν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να διακρατήσουν μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος.

Το κύμα πωλήσεων που σαρώνει τις αγορές ομολόγων προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς το κόστος δανεισμού των κρατών αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα επιτόκια εταιρικών ομολόγων, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

Γερμανία: Έκδοση 30ετών τίτλων με τις υψηλότερες αποδόσεις από το 2011

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους βρίσκεται η Γερμανία, η οποία προχωρά στην έκδοση 30ετούς ομολόγου (λήξεως Αυγούστου 2056) μέσω κοινοπραξίας τραπεζών. Η δημοπρασία αναμένεται να αντλήσει έως και 3,5 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο δανεισμού της να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αγγίζοντας επίπεδα που η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης είχε να αντιμετωπίσει από την κρίση χρέους του 2011.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το Bloomberg, το νέο ομόλογο τιμολογείται με περιθώριο 0,4 μονάδων βάσης πάνω από την απόδοση του αντίστοιχου τίτλου λήξης 2054, ο οποίος διαπραγματεύεται στο 3,77%. Παράλληλα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από το 2011, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό 10ετές κατέγραψε ρεκόρ από το 2009.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις αυξημένες δανειακές ανάγκες του Βερολίνου. Όπως επισημαίνει ο Hauke Siemssen της Commerzbank, οι καθαρές ανάγκες χρηματοδότησης της Γερμανίας αναμένεται να εκτιναχθούν στα 204 δισ. ευρώ το 2027. Οι καθαρές εκδόσεις γερμανικών ομολόγων εκτιμάται ότι θα φτάσουν το ρεκόρ των 163 δισ. ευρώ το 2027 (από 137 δισ. ευρώ το 2026), ενώ η ακαθάριστη έκδοση θα αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 400 δισ. ευρώ. Η διόγκωση αυτή οφείλεται στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, τις επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και στις αποπληρωμές παλαιότερων τίτλων που φτάνουν το ποσό-ρεκόρ των 238 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Γερμανία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που σπάει τη θερινή «ραστώνη» των αγορών μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης —ένας ρόλος που παραδοσιακά από το 2015 ανήκε στη Φινλανδία. Την έκδοση ανάλαβαν οι τράπεζες Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase και NatWest Markets.

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 οι αποδόσεις των 30ετών Treasuries

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων —ο πλέον κρίσιμος πυλώνας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος— δέχεται ισχυρά πλήγματα. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο 5,32%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Μόνο κατά τον προηγούμενο μήνα, η απόδοση του 30ετούς τίτλου αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στα αμερικανικά ομόλογα, εξαιτίας της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού, καθώς η αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια τροφοδοτούν φόβους για παρατεταμένη αυστηρή νομισματική πολιτική. Δεύτερον, οφείλεται στο ομοσπονδιακό έλλειμμα, καθώς η διογκούμενη προσφορά νέων τίτλων για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος πιέζει τις τιμές προς τα κάτω (και τις αποδόσεις προς τα πάνω). Τρίτος λόγος είναι ο ανταγωνισμός από τον τεχνολογικό τομέα, διότι οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης (AI hyperscalers) προχωρούν σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων-μαμούθ, ανταγωνιζόμενοι το αμερικανικό Δημόσιο στην προσέλκυση κεφαλαίων. Υπάρχει επίσης προβληματισμός σχετικά με τη σαφήνεια των μηνυμάτων της Fed υπό τη νέα της ηγεσία.

Ιαπωνία: Υψηλό τριών δεκαετιών και επαναπατρισμός κεφαλαίων

Στην Ασία, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου (JGB) εκτινάχθηκε σε υψηλό 30 ετών, προσεγγίζοντας το 3%, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων ξεπέρασαν το 4%. Η μεταβολή αυτή τροφοδοτείται από τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στην Ιαπωνία προκαλεί τεκτονικές αλλαγές στις διεθνείς ροές κεφαλαίων. Καθώς οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων γίνονται πλέον ελκυστικές, οι Ιάπωνες θεσμικοί επενδυτές —που ιστορικά αποτελούσαν τους μεγαλύτερους ξένους αγοραστές αμερικανικού χρέους— αρχίζουν να επαναπατρίζουν τα κεφάλαιά τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το Reuters, οι διακρατήσεις αμερικανικών τίτλων από ξένους επενδυτές κατέγραψαν πτώση, με την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Κίνα να ηγούνται των πωλήσεων. Όπως σημειώνει η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Saxo Bank, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένο ότι η εξωτερική ζήτηση θα απορροφά αδιάκοπα τη νέα προσφορά χρέους με τις αποδόσεις του παρελθόντος.

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