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Κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό συνδυασμό παραγόντων: την εκρηκτική αύξηση της προσφοράς εταιρικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συνεχιζόμενες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μηνύματα αυστηρής νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,75% στις 625,51 μονάδες με τον τραπεζικό κλάδο να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον μηνών και τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 1,18% στις 24.806 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,51% στις 7.729 μονάδες, έχοντας προηγουμένως αγγίξει χαμηλά εξαμήνου κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών. Αντιστοίχως, κάμψη ύψους 0,16% σημείωσε ο FTSE 100 στο Λονδίνο φτάνοντας τις 10.441 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 1,35% και τις 49.297 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 18.928 μονάδες μειωμένος κατά 0,99%.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις από τις αγορές κρατικού χρέους. Το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό εν μέσω δημοσιονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, αναδεικνύοντας το ολοένα δυσκολότερο περιβάλλον για κυβερνήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν ασθενή ανάπτυξη και υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών της Capital.com.

Οι τριγμοί επανήλθαν στις αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις να επανέρχονται σε πολυετή υψηλά και το spread ανάμεσα στους γερμανικούς και τους γαλλικούς 10ετής τίτλους να διευρύνεται κατά πέντε μονάδες βάσης. Μάλιστα, μια νέα πηγή αναταραχής προέκυψε μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι SpaceX και Broadcom, προετοιμάζονται να αντλήσουν το εντυπωσιακό ποσό των 80 δισ. δολαρίων μέσω νέων μεγάλων εκδόσεων χρέους.

Το ενδεχόμενο μαζικών εκδόσεων εταιρικών ομολόγων έχει εντείνει τους φόβους για άμεσο ανταγωνισμό στην προσέλκυση θεσμικών κεφαλαίων, περιορίζοντας τη διαθέσιμη ρευστότητα για κρατικούς τίτλους και οδηγώντας σε διεύρυνση των περιθωρίων πιστωτικού κινδύνου των εταιρικών ομολόγων.

Παρότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν μικρότερη έκθεση στους τεχνολογικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της AI, οι ευρωπαϊκές μετοχές αντιμετωπίζουν έμμεσες πιέσεις, δεδομένου πως πολλές βιομηχανίες και τεχνολογικές εταιρείες της περιοχής βασικούς προμηθευτές και πελάτες των αμερικανικών Big Tech.

Πηγή αποσταθεροποίησης εξακολουθεί να αποτελεί και το συνεχιζόμενο ράλι των ενεργειακών τιμών. Ένα νέο κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα αναζωπύρωσε το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών εξάλειψε ουσιαστικά τις πρόσφατες μειώσεις των τιμών, αναγκάζοντας τους ενεργοβόρους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας να συνυπολογίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων για τον χειμώνα.

Παράλληλα η απειλητική πορεία του τυφώνα Ησαϊα που οδεύει προς τον Κόλπο του Μεξικού, θέτοντας σε κίνδυνο την αμερικανική παράκτια παραγωγή πετρελαίου, αποτέλεσε ένα ακόμη παράγοντα ώθησης των τιμών προς τα πάνω.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε κατά 5,38% στα 105,59 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 92,60 δολάρια το βαρέλι.

Το μακροοικονομικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές επιδεινώθηκε περαιτέρω και από τη δημοσιοποίηση, την Τετάρτη, των πρακτικών της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου της Fed.

Τα πρακτικά αποκάλυψαν ότι η πλειονότητα των αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για ταχεία μετάβαση σε μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Σημειωτέον πως αυτή την ώρα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση, το άλμα των τιμών καθώς και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι οι υπουργοί πρόκειται να ζητήσουν ρητά από το Παρίσι να εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος συστημικού κατακερματισμού των ευρωπαϊκών αγορών χρέους.

Οι φόβοι για τα δημοσιονομικά και τη νομισματική πολιτική συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το ευρωπαϊκό νόμισμα. Το ευρώ υποχώρησε περαιτέρω στα 1,1191 δολάρια, σε χαμηλά 17 μηνών και ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε στο 102,36, ήτοι στο υψηλότερο σημείο του από τον Απρίλιο του 2025.

Όσον αφορά τον χρυσό, το πολύτιμο μέταλλο παρέμεινε κοντά στα χαμηλά δύο μηνών που «έπιασε» την Τετάρτη με την προθεσμιακή τιμή στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί στα 4.135 δολάρια την ουγγιά.

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