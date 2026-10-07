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Ένα ισχυρό κύμα πωλητών διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς και οι υψηλές τιμές της ενέργειας ώθησαν τους θεσμικούς επενδυτές να περιορίσουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1% στις 630,25 μονάδες καταγράφοντας έντονη διόρθωση μετά το υψηλό σχεδόν μίας εβδομάδας που είχε αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Κόντρα στο καθοδικό ρεύμα κινήθηκαν, πάντως, οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών, με οδηγό την Renault, την Stellantis και την Volkswagen, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αξιωματούχοι της ΕΕ προετοιμάζουν έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών οχημάτων κινεζικής κατασκευής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX έκανε «βουτιά» ύψους 1,35% στις 25.104 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 1,22% και τις 7.769 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,79% φτάνοντας τις 10.458 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υπέκυψε σε ένα ισχυρό sell-off ύψους 2,51% πέφτοντας στις 49.972 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.118 μονάδες μειωμένος κατά 1,68%.

Η υποχώρηση των μετοχών πυροδοτήθηκε από τις αδιάκοπες πιέσεις στις αποδόσεις στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος.

Η επανέναρξη των πωλήσεων σε ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας οδήγησε την απόδοση του γαλλικού 10ετούς και πάλι προς το 4,82%, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφθασαν σε υψηλά 24 ετών, αυξάνοντας τις προσδοκίες για υψηλότερο κόστος εταιρικού δανεισμού και ασκώντας πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Το spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών Bunds, τα οποία θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο διευρύνθηκε κατά περίπου 11 μονάδες βάσης, έπειτα από δύο ημέρες αποκλιμάκωσης.

Τα γαλλικά ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027 ενισχύουν τις αμφιβολίες για την ικανότητα της Γαλλίας να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά της.

Μάλιστα, παρά τις περικοπές που περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός που παρουσίασε η κυβέρνηση Λεκορνί προ ημερών, οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητούν αποδείξεις ότι το Παρίσι θα τις εφαρμόσει χωρίς να προκαλέσει ευρύτερη πολιτική παράλυση.

«Είναι σαφές ότι η αγορά τιμωρεί τη Γαλλία για το επίπεδο του χρέους της», τόνισε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας της WisdomTree Europe.

Η αναζωπύρωση της αναταραχής στις αγορές άσκησε πιέσεις και στο ευρώ, το οποίο υποχώρησε κατά 0,6% στα 1,1191 δολάρια, κοντά σε χαμηλά 17 μηνών έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Ο δείκτης δολαρίου ανέβηκε φτάνοντας το 102,32.

Στις ανησυχίες για το κόστος παραγωγής προστέθηκε η νέα άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου, καθώς οι αγορές ενέργειας ενσωμάτωσαν υψηλότερο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου μετά τις επιθέσεις αντιποίνων με πυραύλους και drones από τις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης, με στόχο εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβηκε και πάλι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI πλησίασε τα 90 δολάρια.

Στον αντίποδα, ο χρυσός δέχτηκε σημαντικές πιέσεις με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να διολισθαίνει σε ποσοστό 1,30% στα 4.132 δολάρια την ουγγιά.

Οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, αργότερα μέσα στη μέρα.

Οι traders θα αναζητήσουν στο κείμενο της FOMC ενδείξεις για τον βαθμό συναίνεσης μεταξύ των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής, μετά τις πρόσφατες πιο ήπιες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ μιας στάσης αναμονής.

Οι χρηματαγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα περίπου 78% ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην προσεχή συνεδρίασή της.

Παράλληλα, οι επενδυτές στις αγορές μετοχών προετοιμάζονται για την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, τα κέρδη τρίτου τριμήνου των εταιρειών που συμμετέχουν στον Stoxx 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 19,4% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, προσφέροντας μια κρίσιμη ένδειξη για το κατά πόσο τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αντέχουν απέναντι στο αυξημένο κόστος δανεισμού και στις υψηλές τιμές των εισροών.

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