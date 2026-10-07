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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν την Τετάρτη, παραδίδοντας μέρος των πρόσφατων κερδών τους, καθώς η νέα άνοδος του αργού πετρελαίου και η αναμονή για τα πρακτικά της Federal Reserve οδηγούν τους επενδυτές σε πιο αμυντικές κινήσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,4% στις 634 μονάδες, μετά το υψηλό σχεδόν μίας εβδομάδας που άγγιξε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Στη Φρανκφούρτη ο DAX χάνει 0,83% στις 25.237,61 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί κατά 0,4% στις 10.499,62 μονάδες. Απώλειες 0,6% καταγράφουν τόσο ο CAC 40 στο Παρίσι που διαπραγματεύεται στις 7.813,19 μονάδες όσο και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη, που κινείται στις 19.319,84 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,7% στις 50.906,50 μονάδες.

Η νέα επιδείνωση του κλίματος συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την επιστροφή του γεωπολιτικού premium στις τιμές της ενέργειας, μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones από τους Χούθι της Υεμένης εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία.

Οι πιέσεις έρχονται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη έναρξη του τέταρτου τριμήνου για τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι μετοχές υποχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο, εν μέσω του ισχυρού και συγχρονισμένου sell off στα κρατικά ομόλογα που πυροδότησε η παρουσίαση του γαλλικού σχεδίου προϋπολογισμού.

Οι ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας και τον κίνδυνο πολιτικού αδιεξόδου είχαν οδηγήσει την απόδοση του γαλλικού 10ετούς σε υψηλά από το 2002, ενώ το spread έναντι των γερμανικών Bunds ξεπέρασε τις 140 μονάδες βάσης. Η άνοδος του κόστους δανεισμού άσκησε παράλληλα πίεση στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Μια πρώτη ανάσα δόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους παρουσίασε σχέδιο για περικοπές δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ και περιορισμό των διαρθρωτικών ελλειμμάτων, βοηθώντας την αγορά ομολόγων να σταθεροποιηθεί προσωρινά.

Η επενδυτική εμπιστοσύνη, ωστόσο, παραμένει εύθραυστη. Οι αγορές αναζητούν πλέον σαφέστερες ενδείξεις ότι το Παρίσι μπορεί να εφαρμόσει τις σχεδιαζόμενες περικοπές χωρίς να οδηγηθεί σε ευρύτερη πολιτική παράλυση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Με τις δημοσιονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη να έχουν προσωρινά υποχωρήσει από το προσκήνιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία αναμένονται αργότερα σήμερα.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν στοιχεία για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες πιο ήπιες τοποθετήσεις αξιωματούχων υπέρ της υπομονής και της αξιολόγησης των νέων οικονομικών δεδομένων πριν από οποιαδήποτε μεταβολή της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 78% η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της.

Παράλληλα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου την επόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις προβλέψεις των διοικήσεων, καθώς οι αγορές επιχειρούν να διαπιστώσουν κατά πόσο τα εταιρικά περιθώρια κέρδους μπορούν να αντέξουν τον συνδυασμό υψηλότερου ενεργειακού κόστους, αυξημένων επιτοκίων και ασθενέστερης καταναλωτικής ζήτησης.

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