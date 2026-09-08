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Σε πτωτικό έδαφος κινείται η χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης στη συνεδρίαση της Τρίτης, την πρώτη της τρέχουσας εβδομάδας μετά την χθεσινή αργία για την Labor Day. Οι βασικοί δείκτες της Wall Street δέχονται πιέσεις, καθώς η νέα κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, εξαναγκάζοντας τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες περίπου 520 μονάδων ή 0,97% και διαπραγματεύεται στις 52.893,68 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,18% στις 7.704,66 μονάδες. Αντίθετα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq επιδεικνύει ανθεκτικότητα ως ένα βαθμό, με κέρδη 0,08% στις 26.527 μονάδες, αντλώντας στήριξη από την ανοδική κίνηση στις μετοχές των ημιαγωγών.

Η νευρικότητα στο αμερικανικό χρηματιστήριο αποδίδεται κυρίως στη σοβαρή επιδείνωση του γεωπολιτικού σκηνικού. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος διανύει πλέον τον έβδομο μήνα του, προκαλεί νέες αναταράξεις, καθώς οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών και πόλεων στη Σαουδική Αραβία, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, η επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα.

Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι το πετρέλαιο τύπου Brent να σημειώνει αλματώδη άνοδο, προσεγγίζοντας το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφει και το αμερικανικό αργό (WTI). Η άνοδος των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με την «εκτόξευση» της τιμής του χαλκού σε επίπεδα ρεκόρ, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη στις αγορές ομολόγων, όπου οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων διατηρούνται σε πολυετή υψηλά, καθιστώντας τις τοποθετήσεις σε μετοχές λιγότερο ελκυστικές λόγω του αυξημένου ρίσκου.

Το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται πλέον στις κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένονται αργότερα εντός της εβδομάδας, με τη δημοσιοποίηση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) την Πέμπτη και του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Παρασκευή. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται καθοριστικά για τις αποφάσεις της Fed στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, με τους διαπραγματευτές να τιμολογούν πλέον πιθανότητα άνω του 60% για μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι αγορές προεξοφλούν ήδη αντίστοιχες αυστηροποιήσεις της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ).

Πέρα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και του πληθωρισμού, η Wall Street καλείται να διαχειριστεί και τις νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, καθώς τίθενται σε ισχύ ανταποδοτικοί δασμοί από την πλευρά της Οτάβα σε αμερικανικά προϊόντα. Στο ταμπλό, οι ενεργειακές μετοχές σημειώνουν κέρδη επωφελούμενες από το ράλι του πετρελαίου, ενώ ο κλάδος των ημιαγωγών κινείται ανοδικά με πρωταγωνίστριες την Intel και την Nvidia, χάρη στην επενδυτική αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη. Στον αντίποδα, οι μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως η Coinbase και η Strategy, δέχονται πιέσεις ακολουθώντας την υποχώρηση του Bitcoin κάτω από τα επίπεδα των 80.000 δολαρίων.

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