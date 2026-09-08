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Η Wall Street μετατρέπει τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 σε επενδυτική ευκαιρία, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ανάλογα με το αποτέλεσμα που θεωρούν πιθανότερο.

Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs και η Deutsche Bank προσφέρουν «καλάθια» γαλλικών ομολόγων, στα οποία περιλαμβάνονται ακόμη και ορισμένοι από τους τίτλους υψηλότερου κινδύνου των τραπεζών, επιτρέποντας στους επενδυτές είτε να αποκομίσουν κέρδη είτε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από διαφορετικές πολιτικές εκβάσεις. Αυτό ανέφεραν στο Bloomberg πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς η τιμολόγηση των συγκεκριμένων προϊόντων είναι ιδιωτική.

Τα συγκεκριμένα καλάθια επιτρέπουν τη λήψη long ή short θέσεων σε σύνολα τίτλων που περιλαμβάνουν τραπεζικά ομόλογα Additional Tier 1 (AT1), ακόμη και χωρίς οι επενδυτές να κατέχουν απευθείας τους τίτλους.

Η έκθεση μπορεί να αποκτηθεί είτε μέσω συναλλαγών στα υποκείμενα ομόλογα είτε μέσω παραγώγων, όπως τα total return swaps, τα οποία οργανώνουν οι ίδιες οι τράπεζες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο μικροσκόπιο ο πολιτικός κίνδυνος στη Γαλλία

Ο πολιτικός κίνδυνος στη Γαλλία ανεβαίνει σταδιακά στην ατζέντα των επενδυτών στις πιστωτικές αγορές, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Απριλίου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς ο διάδοχος του κεντρώου και φιλικού προς τις επιχειρήσεις Εμανουέλ Μακρόν θα αντιμετωπίσει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του 5%, το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και μια οικονομία που κινείται κοντά στα όρια της ύφεσης.

«Η ανάπτυξη στη Γαλλία εξασθενεί, η δημοσιονομική πολιτική παραμένει σε μη βιώσιμη τροχιά, η δυναμική των μεταρρυθμίσεων έχει ανακοπεί και οι πολιτικές προοπτικές μοιάζουν πραγματικά ανησυχητικές», ανέφεραν σε έκθεσή τους οικονομολόγοι της Berenberg, μεταξύ των οποίων ο Χόλγκερ Σμίντινγκ.

Οι ανησυχίες έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στην αγορά. Τα γαλλικά AT1 ομόλογα έχουν υποαποδώσει τον τελευταίο μήνα, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα ασκεί πίεση στους τίτλους των τραπεζών της χώρας.

Τα «καλάθια» της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην αναπτυσσόμενη αγορά των credit baskets. Η τράπεζα, μαζί με την JPMorgan Chase, είχε δημιουργήσει στο παρελθόν επενδυτικές στρατηγικές που επέτρεπαν στους επενδυτές να στοιχηματίσουν έμμεσα στην πορεία του private credit μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους κατόχους τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

Οι δύο τράπεζες είχαν επίσης δημιουργήσει καλάθια εισηγμένων εταιρειών με έκθεση στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank σχεδιάζει να εγκαινιάσει επίσημα την πλατφόρμα credit baskets τον επόμενο μήνα, αν και ήδη δημιουργεί αντίστοιχες συναλλαγές για μεμονωμένους πελάτες έπειτα από απευθείας αιτήματά τους.

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την άποψη των trading desks των τραπεζών για την κατεύθυνση της αγοράς. Συνήθως δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν τις επενδυτικές στρατηγικές των πελατών.

Τα καλάθια «δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά ως απάντηση στις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς, αλλά είναι διαθέσιμα σε πελάτες που θέλουν να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα», δήλωσε ο Σον Φλάναγκαν, παγκόσμιος επικεφαλής DB Investment Solutions.

Εκπρόσωπος της Goldman Sachs αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις πιστωτικές αγορές, με τις πιέσεις να είναι εμφανείς ιδιαίτερα στα AT1.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, τα ασφάλιστρα κινδύνου στα ομόλογα των γαλλικών τραπεζών έχουν διευρυνθεί σε μεγάλο μέρος της καμπύλης κατά τον τελευταίο μήνα. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς, την ίδια περίοδο, τα spreads στην ευρύτερη αγορά των AT1 έχουν ως επί το πλείστον υποχωρήσει.

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