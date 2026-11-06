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Αμφιβολίες για το κατά πόσο η Anthropic θα καταφέρει να πραγματοποιήσει τη σχεδιαζόμενη χρηματιστηριακή της εισαγωγή εντός Νοεμβρίου εκφράζουν υποψήφιοι επενδυτές, καθώς η ισχυρή αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης περιπλέκουν τα σχέδια μιας από τις πλέον αναμενόμενες δημόσιες εγγραφές των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων που επικαλείται το Reuters, οι επενδυτές ζητούν ελκυστικότερους όρους και χαμηλότερη αποτίμηση προκειμένου να δεσμεύσουν κεφάλαια στην προσφορά, με ορισμένους να θεωρούν ότι η αποτίμηση των 1,5 τρισ. δολαρίων που έχει συζητηθεί πρόσφατα βρίσκεται στο ανώτερο όριο των προσδοκιών.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του ισχυρότερου ξεπουλήματος τεχνολογικών μετοχών των τελευταίων 12 μηνών, το οποίο έχει περιορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις εταιρείες που σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιφυλάξεις των επενδυτών.

Αμφίβολο το roadshow της 9ης Νοεμβρίου

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι οι παρουσιάσεις της εταιρείας σε θεσμικούς επενδυτές, το λεγόμενο roadshow, θα ξεκινούσαν την εβδομάδα της 9ης Νοεμβρίου, ενώ η τελική τιμολόγηση των μετοχών αναμενόταν την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει χωρίς αλλαγές.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, η Anthropic ενδέχεται να χρειαστεί να προσφέρει μεγαλύτερη έκπτωση στην αποτίμησή της προκειμένου να εξασφαλίσει τις αναγκαίες δεσμεύσεις από τους επενδυτές.

Το επιχείρημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των σημαντικών χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει τριμηνιαίες ζημιές, ενώ έχει αναλάβει μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις προς τους συνεργάτες της για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι η Anthropic χρειάζεται πρόσθετα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, στοιχείο που ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση ως προς την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών.

Τα έσοδα του Οκτωβρίου στο μικροσκόπιο

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό αφορά την πορεία των εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα έσοδα του Οκτωβρίου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η Anthropic έχει καταφέρει να επιταχύνει εκ νέου τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Η εταιρεία άφησε κενό το σχετικό πεδίο στην επικαιροποιημένη αίτηση εισαγωγής S-1 που κατέθεσε στις αμερικανικές εποπτικές αρχές.

Η απουσία του συγκεκριμένου στοιχείου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ανάπτυξη των εσόδων είχε επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Για τους υποψήφιους επενδυτές, τα νέα δεδομένα θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο αξιολόγησης του κατά πόσο δικαιολογείται η αποτίμηση που διεκδικεί η εταιρεία.

Από τα 2 τρισ. στο 1,5 τρισ. δολάρια

Η μεταβολή του κλίματος γίνεται ακόμη πιο εμφανής εάν συγκριθούν οι σημερινές συζητήσεις με τις προσδοκίες που επικρατούσαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Σε προηγούμενη φάση, επενδυτές περίμεναν ότι η Anthropic θα πραγματοποιούσε την IPO της ακόμη και τον Οκτώβριο, διεκδικώντας αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια.

Πλέον, ακόμη και η αποτίμηση του 1,5 τρισ. δολαρίων αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την αλλαγή στάσης των αγορών απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο έντονου επενδυτικού ενθουσιασμού.

Την Πέμπτη, η Wall Street και η Silicon Valley βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξανόμενα ερωτήματα για το αν η εταιρεία θα επιμείνει στο αρχικό της χρονοδιάγραμμα, μετά το διήμερο sell-off στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Τα data centers και ο πολιτικός κίνδυνος

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Η επιτυχία πρωτοβουλιών σε πολλές αμερικανικές πολιτείες για τον περιορισμό της ανάπτυξης νέων data centers ανέδειξε την αυξανόμενη πολιτική αντίδραση απέναντι στην επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για έναν κλάδο που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, ενέργεια και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μια ενδεχόμενη αναβολή της IPO της Anthropic θα μπορούσε να ενισχύσει τις αμφιβολίες σχετικά με τη δυναμική ολόκληρου του οικοσυστήματος AI, σε μια περίοδο κατά την οποία η διάθεση των επενδυτών έχει ήδη επηρεαστεί από τη διόρθωση στις αγορές.

Και οι συνέπειες ενδέχεται να ξεπεράσουν την ίδια την εταιρεία.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση σε μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις, των οποίων οι αποτιμήσεις στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στις προσδοκίες για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Εάν η Anthropic, μία από τις πιο προβεβλημένες εταιρείες του κλάδου, αντιμετωπίσει δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στις αποτιμήσεις και άλλων επιχειρήσεων.

Παραμένει ισχυρό το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη

Παρά την αναταραχή, αρκετοί επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Anthropic θα μπορούσε να επωφεληθεί από ισχυρή ζήτηση ιδιωτών επενδυτών, όπως συνέβη και με τη SpaceX κατά τη χρηματιστηριακή της εισαγωγή.

Ο Ρικ Μέκλερ, εταίρος της Cherry Lane Investments, σημειώνει ότι η πρόσφατη διόρθωση δεν αναιρεί τη μακροπρόθεσμη σημασία των συγκεκριμένων εταιρειών.

«Δεν είναι ότι αυτές οι εταιρείες δεν θα αποτελούν μέρος του μέλλοντος», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις αυτές θα εισαχθούν τελικά στο χρηματιστήριο και θα εξακολουθήσουν να προσελκύουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αποτιμήσεις στην ιδιωτική αγορά αυξάνονταν επί μακρόν και ότι είναι πιθανό να ακολουθήσει μια περίοδος υποχώρησής τους.

Στο τραπέζι ακόμη και η αναβολή για το 2027

Ακόμη και αν η Anthropic καταλήξει σε συμφωνία με τους υποψήφιους επενδυτές για την τελική αποτίμηση, η πραγματοποίηση της IPO εντός του 2026 δεν θεωρείται εξασφαλισμένη.

Εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις μετοχές και στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η διοίκηση θα μπορούσε να επιλέξει την αναβολή της διαδικασίας μέχρι να σταθεροποιηθεί το κλίμα.

Το μέγεθος της πιθανής προσφοράς αποτελεί επιπλέον παράγοντα προβληματισμού, καθώς ορισμένοι εκτιμούν ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιδιώξει άντληση κεφαλαίων έως 100 δισ. δολαρίων.

Μια συναλλαγή τέτοιου μεγέθους απαιτεί εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση και ευνοϊκές συνθήκες στις κεφαλαιαγορές.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης το βράδυ της Πέμπτης ότι οι υποψήφιοι επενδυτές της IPO αμφισβητούν τη δυνατότητα της Anthropic να επιτύχει δημόσια αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία όχι μόνο για την Anthropic, αλλά και για την ευρύτερη αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη άντλησης τεράστιων κεφαλαίων και στην πίεση των επενδυτών για πιο ρεαλιστικές αποτιμήσεις, την ώρα που η Wall Street επανεξετάζει το κόστος και τις προοπτικές της επενδυτικής έκρηξης στην AI.