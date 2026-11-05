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Η κλοπή προσωπικών δεδομένων, η παραβίαση λογαριασμών και η διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών αποκτούν νέες διαστάσεις, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τους χάκερ να ανακαλύπτουν και να εκμεταλλεύονται αδυναμίες στο λογισμικό. Για επιχειρήσεις και καταναλωτές, η προστασία εξαρτάται πλέον ακόμη περισσότερο από την ταχύτητα αντίδρασης, αλλά και από τις καθημερινές συνήθειες στο διαδίκτυο.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε έναν αδύναμο κωδικό ή σε ένα παραπλανητικό μήνυμα. Ακόμη και ένας προσεκτικός χρήστης μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος, εάν μια υπηρεσία στην οποία διατηρεί στοιχεία δεν αντιμετωπίσει εγκαίρως ένα κενό ασφαλείας. Η ατομική προφύλαξη παραμένει απαραίτητη, όμως η αποτελεσματικότητά της συνδέεται και με την άμυνα των ίδιων των οργανισμών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ευπαθειών στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται σε περίπου 70% των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Οι συγκεκριμένες αδυναμίες κινητοποίησαν επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση διορθώσεων, καθώς θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απόκτηση ελέγχου διακομιστών ιστού, την υποκλοπή πληροφοριών και τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών.

Η κρίσιμη μάχη με τον χρόνο

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την αναζήτηση ευπαθειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιταχύνεται εξίσου και η αποκατάστασή τους. Όταν πολλά διαφορετικά συστήματα στηρίζονται στο ίδιο λογισμικό, η εφαρμογή μιας διόρθωσης σε ολόκληρο το δίκτυο των εξαρτώμενων υπηρεσιών γίνεται πιο σύνθετη.

Έτσι δημιουργείται ένα χρονικό περιθώριο έκθεσης, μέσα στο οποίο οι επιτιθέμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν ήδη γνωστά προβλήματα. Η άμεση εγκατάσταση των διαθέσιμων διορθώσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για τις συσκευές των χρηστών όσο και για τις υποδομές των επιχειρήσεων.

Οι οργανισμοί χρειάζεται να γνωρίζουν ποιο λογισμικό χρησιμοποιούν, να εφαρμόζουν γρήγορα τις ενημερώσεις και να ελέγχουν εάν έχει προηγηθεί παραβίαση. Παράλληλα, οφείλουν να περιορίζουν τις πιθανές συνέπειες μιας επίθεσης, καθώς η προστασία των δεδομένων που διαχειρίζονται δεν βρίσκεται στα χέρια των πελατών τους.

Ένας επισκέπτης ιστοσελίδας νοσοκομείου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ενημερώσει ή να επισκευάσει ο ίδιος το σύστημά της. Η ασφάλεια των πληροφοριών του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο έγκαιρα ο φορέας αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της υπηρεσίας.

Ενημερώσεις και ισχυρότερη πρόσβαση στους λογαριασμούς

Στην πλευρά του χρήστη, οι αυτόματες ενημερώσεις αποτελούν βασική κίνηση προστασίας. Οι νέες εκδόσεις λογισμικού δεν προσθέτουν μόνο λειτουργίες, αλλά διορθώνουν και αδυναμίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυβερνοεπιθέσεις. Η ενεργοποίησή τους αφορά το κινητό, τον υπολογιστή και τον οικιακό δρομολογητή.

Αντίστοιχη προσοχή απαιτούν οι εφαρμογές και ο υπόλοιπος συνδεδεμένος εξοπλισμός του σπιτιού. Έξυπνες κάμερες, συστήματα αυτοματισμού και συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) ενδέχεται να ενημερώνονται σπάνια ή να έχουν πάψει να υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή τους.

Για τους λογαριασμούς, ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) προσθέτει επιπλέον προστασία, καθώς η πρόσβαση απαιτεί δύο ή περισσότερους τρόπους επαλήθευσης. Πέρα από τον συμβατικό κωδικό, μπορεί να χρειάζεται ένας πρόσθετος κωδικός στο κινητό ή ένα ειδικό κλειδί ασφαλείας.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση διαφορετικού κωδικού για κάθε υπηρεσία. Η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπει σε μια διαρροή να αποκτήσει ευρύτερες συνέπειες: εάν υποκλαπούν τα διαπιστευτήρια ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για απόπειρες πρόσβασης και σε άλλους λογαριασμούς.

Μια επιπλέον επιλογή είναι τα passkeys, ψηφιακά διαπιστευτήρια συνδεδεμένα με συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα οποία επιτρέπουν σύνδεση χωρίς πληκτρολόγηση συμβατικού κωδικού. Προσφέρουν αυξημένη προστασία από το ηλεκτρονικό ψάρεμα, περιορίζοντας τον κίνδυνο εισαγωγής κωδικών σε μια παραπλανητική ιστοσελίδα.

Οι παγίδες των «επειγόντων» μηνυμάτων και των αγορών

Η δημοσιοποίηση μιας σοβαρής κυβερνοαπειλής μπορεί να γίνει αφορμή για νέες απάτες. Επιτήδειοι αξιοποιούν την ανησυχία και στέλνουν μηνύματα που καλούν τον παραλήπτη να «ασφαλίσει άμεσα τον λογαριασμό του» ή να επιβεβαιώσει επειγόντως προσωπικά στοιχεία.

Η πίεση για γρήγορη αντίδραση αποτελεί λόγο επιφυλακής. Ένας απρόσκλητος σύνδεσμος μπορεί να οδηγεί σε απόπειρα phishing, ακόμη και όταν το μήνυμα εμφανίζεται ως προειδοποίηση προστασίας. Η ασφαλέστερη πρακτική είναι ο έλεγχος μέσα από την εφαρμογή της εταιρείας ή με απευθείας πληκτρολόγηση της επίσημης διεύθυνσής της στον φυλλομετρητή.

Προσοχή χρειάζεται και στις ηλεκτρονικές αγορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άγνωστα καταστήματα ή ιστοσελίδες με αμφίβολα μέτρα ασφαλείας. Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει τις άμυνές τους απέναντι στην απάτη και στις επιθέσεις που συνδέονται με προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο η εξέλιξη των απειλών απαιτεί συνεχή εγρήγορση.

Η τακτική παρακολούθηση των συναλλαγών συμπληρώνει τα μέτρα προστασίας, μαζί με τους μοναδικούς κωδικούς και την ισχυρότερη επαλήθευση ταυτότητας. Οι πρακτικές αυτές περιορίζουν τους κινδύνους που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης.

Το συνολικό επίπεδο ασφάλειας, πάντως, διαμορφώνεται από δύο παράγοντες: τις επιλογές των καταναλωτών και την έγκαιρη διόρθωση των συστημάτων από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Όσο η AI διευκολύνει τον εντοπισμό αδυναμιών, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η ταχύτητα με την οποία αυτές αντιμετωπίζονται.