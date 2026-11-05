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Όταν η Άσλεϊ Γουάλας επέστρεψε στη δουλειά της, έπειτα από έξι μήνες άδειας μητρότητας, διαπίστωσε ότι πολλά είχαν αλλάξει. Ανάμεσα στους νέους «συναδέλφους» της ήταν και το Claude, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί η εταιρεία όσο εκείνη έλειπε.

Πριν από την άδειά της, η Γουάλας, επικεφαλής προσλήψεων στην εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Praktika, χρησιμοποιούσε το ChatGPT, κυρίως για ερωτήσεις και απλές αυτοματοποιημένες εργασίες, όπως η καταγραφή σημειώσεων και η υποστήριξη της διαδικασίας προσλήψεων. Όταν επέστρεψε, όμως, η εταιρεία είχε ενσωματώσει το Claude Cowork στην καθημερινή λειτουργία της. Η ίδια δεν γνώριζε καν πού μπορούσε να βρει στον υπολογιστή της το νέο σύστημα για το οποίο μιλούσαν όλοι.

«Γύρισα πιστεύοντας ότι θα μπορούσα να μπω ξανά σιγά σιγά στους ρυθμούς της δουλειάς. Όμως, το περιβάλλον στο οποίο επέστρεψα ήταν εντελώς διαφορετικό», αναφέρει στο Business Insider. Οι αλλαγές δεν περιορίζονταν στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοί της. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε επηρεάσει και τη διαδικασία προσλήψεων. Αντί για μερικές εκατοντάδες αιτήσεις ανά θέση, η εταιρεία δεχόταν πλέον περισσότερες από 1.000 για ορισμένες αγγελίες.

Παράλληλα, ορισμένοι υποψήφιοι εμφανίζονταν στις συνεντεύξεις χωρίς να μπορούν να απαντήσουν ούτε σε βασικές ερωτήσεις, κάτι που η Γουάλας υποψιαζόταν ότι οφειλόταν στη χρήση AI για την παρουσίαση των προσόντων τους. Έτσι, χρειάστηκε να αναζητήσει νέους τρόπους ώστε να εντοπίζει νωρίτερα τους υποψηφίους που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. «Έχετε δει ποτέ κάποιον να δίνει κινητό τηλέφωνο σε έναν άνθρωπο που δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ κινητό; Έτσι αισθάνθηκα όταν επέστρεψα», περιγράφει.

Όταν ακόμη και λίγοι μήνες αρκούν για να αλλάξουν τα πάντα

Η επιστροφή στην εργασία μετά από μια μεγάλη άδεια συνήθως συνοδεύεται από συσσωρευμένα email και ενημερώσεις για όσα συνέβησαν στο γραφείο. Με την ταχύτητα, όμως που εξαπλώνεται η τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί εργαζόμενοι επιστρέφουν πλέον σε μια καθημερινότητα που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους έχουν υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη, έναντι 38% το προηγούμενο φθινόπωρο.

Έρευνα της McKinsey έδειξε ότι το 40% των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις ανέφερε πως οι εταιρείες τους επεκτείνουν τη χρήση AI agents, από 27% έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την PwC, το ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τη τεχνητή νοημοσύνη έφτασε φέτος το 64%, σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση. Την ίδια περίοδο, στις ΗΠΑ έχει διευρυνθεί η πρόσβαση σε άδειες μετ’ αποδοχών, καθώς περισσότερες πολιτείες έχουν θεσπίσει οικογενειακές άδειες και επιχειρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερες περιόδους απουσίας ή άδειες μακράς διάρκειας. Έτσι, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να απουσιάζουν για μεγαλύτερα διαστήματα, οι αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων προχωρούν με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.

Οι νέες συνήθειες της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Μαξ Τσέρι είχε εγκαταλείψει πριν από τρία χρόνια τη δουλειά του στις δημόσιες σχέσεις για να ταξιδέψει. Στο διάστημα αυτό γνώρισε τη σύζυγό του και την ακολούθησε στις μετακινήσεις της για την επαγγελματική της καριέρα στο τένις. Όταν επέστρεψε στον κλάδο το φετινό καλοκαίρι, διαπίστωσε ότι η AI είχε γίνει μέρος της καθημερινής εργασίας. Διαδικασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ώρες, όπως η έρευνα και η κατάρτιση λιστών δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, μπορούσαν πλέον να ολοκληρωθούν πολύ γρηγορότερα. Το ίδιο ίσχυε και για την ανάπτυξη νέων ιδεών.

Για να προσαρμοστεί, χρειάστηκε να αλλάξει ορισμένες από τις παλιές του συνήθειες. «Πρέπει να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι είναι εντάξει να αναθέσω κάτι σε έναν AI agent», αναφέρει. Πλέον χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργάζεται μεγάλα κείμενα και αριθμητικά δεδομένα, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο σε πλευρές της δουλειάς που εξακολουθούν να απαιτούν ανθρώπινη κρίση, όπως η δημιουργία σχέσεων και η λήψη αποφάσεων.

Η πίεση να παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις επηρεάζει ακόμη και ανθρώπους που είχαν υιοθετήσει την AI από νωρίς. Η Τζες Κλαρκ είχε στραφεί από τις αρχές του 2023 στην εκπαίδευση γυναικών στη χρήση του ChatGPT. Όταν απέκτησε το τρίτο της παιδί, πήρε περίπου τρεις εβδομάδες άδεια. Μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα, όπως περιγράφει, άρχισε να βλέπει δημιουργούς περιεχομένου και δημοσιεύματα να παρουσιάζουν το Claude ως τη νέα μεγάλη εξέλιξη.

«Για περίπου μία εβδομάδα πανικοβλήθηκα», υποστηρίζει, καθώς αισθανόταν ότι είχε μείνει πίσω. Άρχισε αμέσως να μαθαίνει προγραμματισμό με τη βοήθεια του Claude και προσάρμοσε τα εκπαιδευτικά της προγράμματα ώστε να περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Παραδέχεται, πάντως, ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει κάθε νέα εξέλιξη. «Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί στο μέλλον», σημειώνει. Με κάθε νέα ενημέρωση, προσπαθεί απλώς να δοκιμάζει το εργαλείο και να μαθαίνει.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και το δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς

Δεν βλέπουν, ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι θετικά τις αλλαγές. Η Τίνα, σχεδιάστρια της οποίας το επώνυμο δεν δημοσιοποιείται για λόγους προστασίας της εργασίας της, επέστρεψε από άδεια μητρότητας την άνοιξη και παρατήρησε ότι τα σχέδια των συναδέλφων της είχαν αλλάξει αισθητά. Οι εικόνες έμοιαζαν υπερβολικά γυαλιστερές και περιείχαν ασυνήθιστα μοτίβα, χαρακτηριστικά που η ίδια συνέδεσε με τη χρήση εργαλείων παραγωγής εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Τίνα, η εταιρεία είχε πλέον αλλάξει τις οδηγίες της, ενθαρρύνοντας ή απαιτώντας τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της δημιουργικής διαδικασίας. Οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το ChatGPT για σχόλια πάνω σε προηγούμενες δουλειές και στη συνέχεια δημιουργούν ή επεξεργάζονται εικόνες με εργαλεία AI. Η ίδια εκτιμά ότι η διαδικασία συχνά απαιτεί τον ίδιο ή και περισσότερο χρόνο από την παραδοσιακή σχεδίαση, επειδή το αποτέλεσμα χρειάζεται πολλές διορθώσεις.

Παράλληλα, ανησυχεί ότι η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει σχεδιαστές με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη κι αν η ποιότητα της δουλειάς είναι χαμηλότερη. «Περνάς ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα σου μαθαίνοντας μια δεξιότητα και, μέσα σε λίγους μήνες ή εβδομάδες, αυτή η δεξιότητα θεωρείται ουσιαστικά άχρηστη», αναφέρει.

Η ανάγκη για ένα διάλειμμα από τη συνεχή εξέλιξη

Για ορισμένους εργαζομένους, η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες είναι και ένας λόγος να απομακρυνθούν προσωρινά από τη δουλειά. Η Τσέντα Νγκακ, επικεφαλής επικοινωνίας στην Automattic, μητρική εταιρεία των Tumblr και WordPress.com, πήρε το καλοκαίρι τρίμηνη άδεια μετ’ αποδοχών για να ταξιδέψει στη Νοτιοανατολική Ασία. Όπως εξηγεί, ο ρυθμός ανάπτυξης της AI έχει προκαλέσει έντονη κόπωση σε πολλούς εργαζομένους του τεχνολογικού κλάδου. «Κάθε μέρα υπάρχει κάτι καινούργιο. Λειτουργούμε με αυτούς τους ρυθμούς εδώ και χρόνια και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως πλησιάζω στην εξουθένωση», αναφέρει.

Κατά τη διάρκεια της άδειάς της διέγραψε από το κινητό της τις εφαρμογές Slack και email, άφησε πίσω τον υπολογιστή της και δεν χρησιμοποίησε εργαλεία AI για τρεις μήνες. Πέρασε επίσης έξι ημέρες χωρίς κινητό, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα ψηφιακής αποτοξίνωσης σε χώρο γιόγκα στην Καμπότζη. Όταν μίλησε στο Business Insider, μόλις τη δεύτερη ημέρα μετά την επιστροφή της, είχε ήδη διαπιστώσει αλλαγές στα εργαλεία της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και νέες ενσωματώσεις AI. Ωστόσο, αισθανόταν περισσότερο έτοιμη να προσαρμοστεί. Σχεδίαζε μάλιστα να διατηρήσει ορισμένες συνήθειες από την άδειά της, όπως 15 λεπτά γιόγκα την ημέρα και μεγαλύτερη υπομονή στις συζητήσεις της με άλλους.