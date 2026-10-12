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Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ασυνήθιστο συνδυασμό: από τη μία, ένα πρωτοφανές επενδυτικό κύμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο στηρίζεται σε τεράστιες δαπάνες για υποδομές, data centers και υπολογιστική ισχύ και, από την άλλη, ένα ενεργειακό σοκ που αυξάνει το κόστος παραγωγής και αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που αρχίζει να θυμίζει, σε ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους, τις συνθήκες που προηγήθηκαν της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Όχι επειδή έχει ήδη εμφανιστεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός κατάρρευσης, αλλά επειδή μόχλευση, υψηλές αποτιμήσεις, ακριβό χρήμα και γεωπολιτικό σοκ συνυπάρχουν την ίδια στιγμή.

Και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη είναι που προβληματίζει πλέον τους επενδυτές.

Η «μηχανή» της AI δουλεύει με δανεικό χρήμα

Η έκρηξη της Τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ένα χρηματιστηριακό φαινόμενο. Είναι μια επενδυτική κούρσα που απαιτεί τεράστια κεφάλαια.

Οι hyperscalers και οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν σε data centers, chips, δίκτυα και ενεργειακές υποδομές με ρυθμούς που δύσκολα έχουν προηγούμενο. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με την AI θα μπορούσαν να φθάσουν τα 3,4 τρισ. δολάρια έως το 2029, ενώ οι μεγάλες hyperscalers αναμένεται να πραγματοποιήσουν περίπου το 70% αυτών των δαπανών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η χρηματοδότηση αυτής της κούρσας δεν προέρχεται πλέον αποκλειστικά από τα ταμειακά διαθέσιμα των εταιρειών. Από το 2025, οι hyperscalers έχουν αντλήσει πάνω από 100 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακού δανεισμού, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται leveraged loans, ιδιωτικές πιστώσεις και πιο σύνθετες μορφές χρηματοδότησης.

Και εδώ βρίσκεται ένας από τους βασικούς λόγους ανησυχίας. Η ανάπτυξη της AI δημιουργεί ένα οικοσύστημα στο οποίο οι ίδιες εταιρείες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα ως πελάτες, επενδυτές και χρηματοδότες η μία της άλλης. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι τέτοιες κυκλικές χρηματοδοτήσεις μπορούν να ενισχύσουν τις αποτιμήσεις και να αποκρύψουν την πραγματική εικόνα της ζήτησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Anthropic, η οποία έχει δεσμευτεί για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και υπολογιστική ισχύ σε βάθος χρόνου, με μεγάλο μέρος των συμφωνιών να είναι δύσκολο ή αδύνατο να ακυρωθεί, σύμφωνα με το Reuters.

Όταν το AI boom συναντά το ακριβό πετρέλαιο

Το δεύτερο σκέλος της εικόνας είναι ακόμη πιο κλασικό για τις αγορές: η ενέργεια ακριβαίνει την ώρα που το κόστος του χρήματος παραμένει υψηλό.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν πλήξει ιδιαίτερα την αγορά των πετρελαϊκών προϊόντων και του ντίζελ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το πετρέλαιο κινείται σε επίπεδα που εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Και όταν η ενέργεια γίνεται ακριβότερη, η πίεση δεν περιορίζεται στην αντλία: μεταφέρεται στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στα τρόφιμα και τελικά στο σύνολο της οικονομίας.

Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα για τις κεντρικές τράπεζες. Ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει τη δυνατότητα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, ενώ την ίδια στιγμή το ακριβότερο χρήμα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις τους με χρέος.

Το πρόβλημα περνά στην αγορά ομολόγων

Η αγορά κρατικών ομολόγων έχει ήδη αρχίσει να στέλνει προειδοποιητικά σήματα.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έφθασαν πρόσφατα σε επίπεδα άνω του 5,3%, τα υψηλότερα από το 2002, ενώ η γαλλική 10ετία κινείται κοντά στο 5%, επίσης σε επίπεδα που παραπέμπουν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ακριβότερη χρηματοδότηση για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Παράλληλα, μειώνει την ελκυστικότητα των μετοχών υψηλής αποτίμησης, καθώς οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη απόδοση από ομόλογα με σαφώς χαμηλότερο ρίσκο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την AI. Οι αποτιμήσεις πολλών εταιρειών προϋποθέτουν ότι τα σημερινά τεράστια κεφαλαιουχικά έξοδα θα μετατραπούν στο μέλλον σε πολύ μεγαλύτερα έσοδα και κέρδη. Όσο όμως αυξάνεται το κόστος κεφαλαίου, τόσο δυσκολότερο γίνεται να δικαιολογηθούν οι πιο επιθετικές αποτιμήσεις.

Private credit: Η νέα «σκιά» του συστήματος

Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα είναι η private credit, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας χρηματοδότησης.

Η αγορά έχει πλέον αποκτήσει μέγεθος περίπου 2 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ η επέκτασή της έχει επιτρέψει σε εταιρείες και projects να αντλούν κεφάλαια εκτός των παραδοσιακών τραπεζικών καναλιών.

Η ομοιότητα με την περίοδο πριν από το 2008 σταματά όμως σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει σήμερα ο ίδιος μηχανισμός των subprime στεγαστικών και των σύνθετων προϊόντων που είχαν συσσωρεύσει τεράστιο κρυφό κίνδυνο στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Ο κίνδυνος είναι διαφορετικός: υπερβολικές επενδύσεις, υψηλό χρέος, αλληλεξαρτήσεις και αποτιμήσεις που βασίζονται σε πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον.

Το πραγματικό τεστ έρχεται αν αλλάξει η προσδοκία

Το μεγάλο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η AI αποτελεί φούσκα. Η τεχνολογία έχει ήδη δημιουργήσει πραγματικές επενδύσεις, υποδομές και παραγωγικές εφαρμογές. Το ζήτημα είναι πόσο από το σημερινό ράλι έχει προεξοφλήσει κέρδη που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Το ίδιο το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι μια απότομη αναθεώρηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη της AI θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των αποτιμήσεων, πιέσεις στη μόχλευση και αλυσιδωτές επιπτώσεις μεταξύ εταιρειών, χρηματοδοτών και επενδυτών.

Και αυτό είναι που κάνει τη σημερινή συγκυρία διαφορετική αλλά και δυνητικά επικίνδυνη: η AI χρειάζεται όλο και περισσότερο κεφάλαιο ακριβώς τη στιγμή που η ενέργεια γίνεται ακριβότερη και το χρήμα δεν είναι φθηνό.

Εάν η επενδυτική έκρηξη συνεχιστεί, μπορεί να δικαιώσει όσους βλέπουν στην AI τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών. Εάν όμως οι προσδοκίες αποδειχθούν υπερβολικές, το ίδιο οικοσύστημα που σήμερα δημιουργεί τρισεκατομμύρια σε αξία μπορεί να γίνει ο μηχανισμός μιας βίαιης διόρθωσης.

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