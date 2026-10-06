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Σε υψηλά σχεδόν μίας εβδομάδας κινήθηκαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές ομολόγων σταθεροποιήθηκαν μετά το έντονο sell-off που τροφοδότησαν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά, κυρίως της Γαλλίας. Ενθαρρυντικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησε, άλλωστε, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια και η άνοδος της Wall Street σε νέα υψηλά.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 636,63 μονάδες, συμπληρώνοντας την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών. Πλέον κερδισμένος κλάδος αυτός της υγείας με οδηγό την Genmab, μετά τα θετικά αποτελέσματα που κατέγραψε από μελέτη τελικού σταδίου για συνδυαστική θεραπεία κατά του καρκίνου του αίματος που αναπτύσσει η δανέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας μαζί με την αμερικανική AbbVie.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,77% στις 25.449 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,40% στις 7.865 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,42% φτάνοντας τις 10.541 μονάδες.

Αντίστοιχο κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να κλείνει στο +0,87% και τις 51.261 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 19.444 μονάδες αυξημένος κατά 0,75%, καθώς η αγορά εξακολουθεί να αντιδρά με ψυχραιμία στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Πέδρο Σάντσεθ.

Η αναταραχή στην αγορά σταθερού εισοδήματος είχε εκτοξεύσει το spread μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων προς επίπεδα που παραπέμπουν στην περίοδο της κρίσης, ενώ παράλληλα είχε οδηγήσει το ευρώ σε χαμηλά πολλών μηνών. Οι πιέσεις μεταδόθηκαν και στις αποτιμήσεις των μετοχών στα χρηματιστήρια της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η σχετική ηρεμία που επικρατεί πλέον στις ευρωπαϊκές αγορές αντανακλά την προσωρινή αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας στα ομόλογα, με τις αποδόσεις του γαλλικού κρατικού χρέους να διακόπτουν τη θεαματική ανοδική τους πορεία μετά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Λεκορνί για το 2027.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς υποχώρησε περίπου 15 μονάδες βάσης, στο 4,71%-4,75%, έχοντας φθάσει την περασμένη εβδομάδα κοντά στο 5%, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Την ίδια ώρα, η απόδοση του γερμανικού Bund μειώθηκε περίπου 5 μονάδες βάσης, στο 3,45%. Έτσι, το κρίσιμο spread Γαλλίας-Γερμανίας περιορίστηκε στις 125-130 μονάδες βάσης, από σχεδόν 159 μονάδες βάσης στο αποκορύφωμα της αναταραχής την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2011.

Κάποια ανακούφιση στους ενεργοβόρους κλάδους της Ευρώπης προσέφερε και η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να πέφτει κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου υποχώρησε πάνω από 1% στα 99,15 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έπεσε στα 88,73 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού αποκλιμακώθηκαν καθώς τα στοιχεία παρακολούθησης της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας έδειξαν σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία να επαναφέρει σε λειτουργία τον αγωγό East-West Pipeline, καθώς και τις φορτώσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από το Γιανμπού.

Οι αγορές ενέργειας αξιολόγησαν επίσης θετικά την κοινή δέσμευση των χωρών της G7 για συντονισμό ενδεχόμενων αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και ενίσχυση των ροών προσφοράς.

Η κίνηση αυτή περιόρισε τους άμεσους φόβους για μια συστημική έλλειψη καυσίμων, παρά τη συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,1% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, μετά την πτώση 0,6% του Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Σε ετήσια βάση, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,8%. Η εικόνα ήταν ισχυρότερη στα μη διατροφικά προϊόντα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, ενώ οι πωλήσεις καυσίμων υποχώρησαν κατά 1,9%.

Στη Βρετανία, τα τελευταία στοιχεία της S&P Global έδειξαν ότι ο κλάδος των υπηρεσιών εξακολούθησε να αναπτύσσεται τον Σεπτέμβριο, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό. Ο σχετικός PMI διαμορφώθηκε στις 52,1 μονάδες από 52,5 τον Αύγουστο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που παραπέμπει σε ανάπτυξη, ξεπερνώντας και την πρόβλεψη για 51,7 μονάδες.

Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αύξησε σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων. Οι τιμές που χρέωσαν οι εταιρείες υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο, ενώ η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε για 24ο διαδοχικό μήνα.

Ο σύνθετος PMI, που καλύπτει τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποίηση, υποχώρησε στις 52 μονάδες από 52,5, παραμένοντας πάντως σε περιοχή ανάπτυξης.

Στις αγορές συναλλάγματος το ευρώ ενισχύθηκε, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα χαμηλά 17 μηνών. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1261 και ο δείκτης δολαρίου έπεσε στο 101,84.

Στήριξη στο ευρωπαϊκό νόμισμα παρείχαν, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, ο οποίος επισήμανε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη δεν έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει έντονες δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Σε συνέντευξή του στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο Λέιν τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τον βαθμό στον οποίο το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα περάσει στον ευρύτερο πληθωρισμό.

Στις αγορές των commodities, ο χρυσός κέρδισε έδαφος με φόντο την αποκλιμάκωση του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών treasuries με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να προσθέτει 0,82% στα 4.191 δολάρια την ουγγιά.

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