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Η απότομη αύξηση της μεταβλητότητας στις αγορές μετοχών στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ενδέχεται να αποτελεί προάγγελο των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν. Οι αγορές οδεύουν προς την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο εντατικοποίησης της σύγκρουσης στο Ιράν και αμφιβολιών των επενδυτών σχετικά με την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές κρατικών ομολόγων και εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι δείκτες των προσδοκιών των επενδυτών για τη μεταβλητότητα των μετοχών παρέμειναν σχετικά σταθεροί, με μέσο επίπεδο 16,3% και 17,7% αντίστοιχα τους τελευταίους τρεις μήνες, σε συμφωνία με τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.

Η πιο συνηθισμένη εξήγηση είναι η ισχυρή αύξηση των κερδών, η οποία οφείλεται στις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, από τα υπερμεγέθη κέντρα δεδομένων και τους ημιαγωγούς έως τα τσιπ μνήμης και τις ενεργειακές υποδομές. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες φορολογικές μειώσεις στις ΗΠΑ και τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των εταιρικών κερδών.

Η πρόσφατη ανθεκτικότητα παρατηρείται παρά τις προσδοκίες ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν φαίνεται όλο και περισσότερο να έχουν ελάχιστες προοπτικές για σύντομη επίλυση.

Αφού έχασαν το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός θα ήταν «μεταβατικός» το 2022, οι κεντρικές τράπεζες δεν παίρνουν κανένα ρίσκο και έχουν ξεκινήσει έναν νέο κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Η επακόλουθη άνοδος των αποδόσεων των παγκόσμιων ομολόγων θα αναγκάσει τελικά τη δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς αυξάνονται τα έξοδα εξυπηρέτησης του χρέους, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα. Η αυξημένη μεταβλητότητα των αποδόσεων των ομολόγων θα έπρεπε να είχε αυξήσει τη μεταβλητότητα των μετοχών, καθώς η ροή των μελλοντικών κερδών που στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών προεξοφλείται από τον συνδυασμό των αποδόσεων των ομολόγων και των πριμ κινδύνου των μετοχών. Ακόμη και η τιμολόγηση των εταιρικών ομολόγων έχει υποστεί πιέσεις τόσο στον τομέα των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας όσο και στον τομέα των ομολόγων υψηλής απόδοσης.

H υποκείμενη εικόνα για τις μεμονωμένες μετοχές ήταν διαφορετική από αυτή του ευρύτερου δείκτη. Όταν τα κέρδη ενός συγκεκριμένου τομέα ή μετοχών αντισταθμίζονται από τις απώλειες ενός άλλου, ο δείκτης μεταβάλλεται ελάχιστα. Για παράδειγμα, εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έναντι εταιρειών μεταφορών, υλικό τεχνητής νοημοσύνης έναντι λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, εταιρείες που επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια, όπως οι χρηματοπιστωτικές, έναντι εκείνων που πλήττονται, όπως οι εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η εξέταση της απόδοσης των δεικτών μετοχών μπορεί να είναι εξίσου παραπλανητική με την εξέταση της κορυφής ενός παγόβουνου, ειδικά όσον αφορά τη μεταβλητότητα.

Παρατηρείται πλέον έντονη εναλλαγή τομέων από τους επενδυτές και διασπορά των αποδόσεων των μετοχών. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τον δείκτη Euro Stoxx 50. Αν εξετάσει κανείς όλα τα πιθανά ζεύγη μεμονωμένων μετοχών του δείκτη, το ποσοστό εκείνων που παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση για τρίμηνες περιόδους τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ανέλθει σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο, το 30%. Για τον S&P 500, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 40%.

Εκτός από τα τρέχοντα επενδυτικά θέματα, όπως ο κλονισμός στην προσφορά ενέργειας και στη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η δυναμική της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» ενδέχεται επίσης να αποτελεί σύμπτωμα μιας νέας δομής της αγοράς, που αντανακλά την πιο επιθετική εφαρμογή συστηματικών επενδυτικών στρατηγικών long-short, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο κίνδυνος μεταβλητότητας των μετοχών μετασχηματίζεται και συγκεντρώνεται σε ζεύγη με αρνητική συσχέτιση. Μια ευρεία μεταβολή στη συσχέτιση αυτών των ζευγών μετοχών θα μπορούσε, σταδιακά ή ξαφνικά, να αναγκάσει περισσότερα συστατικά στοιχεία του δείκτη να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας του δείκτη, εάν, για παράδειγμα, οι πιθανότητες ύφεσης αυξηθούν σημαντικά.