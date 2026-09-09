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Οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τα οικονομικά στοιχεία της χώρας αρχίζουν ήδη να παρουσιάζουν σημάδια πίεσης.

To premium που καταβάλλει η Γαλλία σε σχέση με τη Γερμανία για τη δανειοδότησή της βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή της κρίσης του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη το 2012. Η νευρικότητα επεκτείνεται επίσης στις αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων της Γαλλίας, οδηγώντας σε υποαπόδοση σε σύγκριση με τους διεθνείς ομολόγους της.

Για τους επενδυτές, το βασικό ερώτημα είναι πώς ο διάδοχος του φιλοεπιχειρηματικού κεντρώου Εμανουέλ Μακρόν θα αντιμετωπίσει τις βαθιά ριζωμένες οικονομικές προκλήσεις, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του 5%, το ραγδαία αυξανόμενο κόστος του χρέους και την ασταθή ανάπτυξη που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ύφεση.

Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο υποψήφιος της ακροαριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν υπόσχονται να οδηγήσουν τη Γαλλία σε ριζικά διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι ιδέες που υποστηρίζουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν την τόνωση της οικονομίας με περισσότερες δαπάνες, τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, τη διαγραφή ενός μέρους του δημόσιου χρέους ή ακόμη και τη διακοπή των εισφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους ο αυξανόμενος πολιτικός κίνδυνος στη Γαλλία ήδη εκδηλώνεται στις αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg:

Ομόλογα

Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ανοίγουν νέες θέσεις πώλησης για να στοιχηματίσουν κατά του γαλλικού χρέους.

«Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς περιθώρια στον προϋπολογισμό και χωρίς κανένα πολιτικό κεφάλαιο, δεν είναι προφανές τι μπορεί να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν για να σταματήσει την αιμορραγία», δήλωσε ο Λουί-Βινσέντ Γκαβ, διευθύνων σύμβουλος της Gavekal Research, σχολιάζοντας τα γαλλικά ομόλογα. «Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος η αιμορραγία να επιταχυνθεί».

Η επίλυση του τεράστιου χρέους της Γαλλίας κυριάρχησε στην πρόσφατη συζήτηση. Ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να μειώσει το έλλειμμα, οι φιλοδοξίες της έχουν υπονομευθεί επανειλημμένα από ένα πολιτικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, η υπονοούμενη απόδοση για μια περίοδο 15 ετών που ξεκινά σε 15 χρόνια από τώρα — γνωστή ως προθεσμιακό επιτόκιο 15y15y — αποτελεί έναν τρόπο εξέτασης του κόστους δανεισμού που απομονώνει την επίδραση της βραχυπρόθεσμης νομισματικής πολιτικής.

Η διαφορά μεταξύ αυτού του δείκτη για τη Γαλλία και του αντίστοιχου γερμανικού βρίσκεται πλέον λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδό της από το 2012, ένα σημάδι ότι οι επενδυτές αποτιμούν μια διαρθρωτική επιδείνωση της οικονομικής υγείας της Γαλλίας σε σχέση με τη Γερμανία τις επόμενες δεκαετίες.

Μετοχές

Στον τομέα των μετοχών, οι εταιρείες που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς CAC 40 της χώρας πραγματοποιούν λιγότερο από το 20% των εσόδων τους στην εγχώρια αγορά, γεγονός που περιορίζει την επίδραση του πολιτικού κινδύνου στα κέρδη.

Ωστόσο, οι τομείς με έμφαση στην εγχώρια αγορά, όπως οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές, τείνουν να υφίστανται πιέσεις από τη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων.

Μια μεγαλύτερη διαφορά αποδόσεων μειώνει την ελκυστικότητα των γαλλικών μετοχών και περιορίζει τη δυνατότητα των εταιρειών να επενδύουν, πλήττοντας τελικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένα καλάθι μετοχών της Goldman Sachs Group Inc. με υψηλή έκθεση πωλήσεων στη Γαλλία περιλαμβάνει εταιρείες όπως η BNP Paribas SA, η Orange SA, η Engie SA και η Vinci SA.

Ο δείκτης υποχώρησε πάνω από 3% την περασμένη εβδομάδα, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα εντάθηκε, με αποτέλεσμα να υποαποδώσει σε σχέση με την άνοδο κατά 0,2% του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600.

Μια ανάλυση της Barclays Plc διαπίστωσε ότι οι γαλλικές μετοχές blue-chip αντανακλούν ένα ασφάλιστρο κινδύνου που βρίσκεται ήδη κοντά στα υψηλά επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί σε αυτό το στάδιο προηγούμενων εκλογικών κύκλων. Οι υπολογισμοί της βασίζονται στο spread μελλοντικής μεταβλητότητας Μαρτίου/Ιουνίου μεταξύ του CAC 40 και του S&P 500.

«Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και το εκλογικό ασφάλιστρο κινδύνου θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται, ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής αβεβαιότητας αντανακλάται ήδη στις τρέχουσες τιμές», έγραψαν σε σημείωμά τους αναλυτές.

Η μελέτη τους έδειξε επίσης ότι οι Air Liquide SA, Axa SA και Renault SA παρουσιάζουν την ισχυρότερη ιστορική ευαισθησία στις διακυμάνσεις των διαφορών μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κίνδυνο εάν το ασφάλιστρο κρατικού κινδύνου διευρυνθεί περαιτέρω.

Πίστωση

Τα ομόλογα που εκδίδουν οι γαλλικοί δανειστές παρουσιάζουν σημάδια αδυναμίας, με τα ασφάλιστρα κινδύνου να αυξάνονται δυσανάλογα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά τραπεζικών ομολόγων σε ευρώ τον τελευταίο μήνα. Η απόκλιση ήταν ιδιαίτερα έντονη στα ομόλογα που αποπληρώνονται εντός των επόμενων πέντε ετών, ενώ το χάσμα μειώνεται στις μακροπρόθεσμες λήξεις.

Μεταξύ των χρεογράφων με τις χειρότερες επιδόσεις συγκαταλέγονται τα δευτερεύοντα ομόλογα, τα οποία είναι από τα πρώτα που υφίστανται ζημίες όταν μια τράπεζα χρεοκοπεί.

Ο τραπεζικός τομέας συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευμετάβλητων τομέων της πιστωτικής αγοράς κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων αυξημένου πολιτικού κινδύνου στη Γαλλία. Το 2024, η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές προκάλεσε άνοδο του όγκου συναλλαγών στα ομόλογα των μεγαλύτερων γαλλικών τραπεζών.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου αποχώρησης της Γαλλίας από το ευρώ αυξάνεται, αν και παραμένει κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο δείκτης αυτός, ο οποίος υπολογίζεται με βάση το περιθώριο μεταξύ διαφορετικών CDS, εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2017, όταν η Λεπέν απείλησε με δημοψήφισμα για την εγκατάλειψη του κοινού νομίσματος. Η Λεπέν, η οποία αυτή τη φορά προηγείται στις δημοσκοπήσεις για την προεδρία, έχει έκτοτε εγκαταλείψει αυτή τη θέση.

Ωστόσο, αξίζει να παρακολουθείται η διαφορά αυτή ως βαρόμετρο πιθανών εντάσεων στις σχέσεις της Γαλλίας με την ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Ο Μελανσόν, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Λεπέν, έχει προτείνει την παράβαση των κανόνων και των συνθηκών της ΕΕ, όπου αυτοί έρχονται σε σύγκρουση με τα γαλλικά συμφέροντα.

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