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Σε έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού ύψους 134,37 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η Jumbo, μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η διανομή αντιστοιχεί σε 1 ευρώ ανά μετοχή σε μικτή βάση και σε 0,95 ευρώ καθαρά, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου αυτή απαιτείται, και προέρχεται από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οι μετοχές της Jumbo θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, μέσω της Eurobank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23.09.2026 αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους, από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025, συνολικού ποσού 134.365.561,00 ευρώ επί συνόλου 134.365.561 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι μικτό ποσό ευρώ 1,00 ανά μετοχή, ήτοι καθαρό ποσό, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ευρώ 0,9500 ανά μετοχή.

Δυνάμει της από 23.09.2026 απόφασης του Διοικητικού της Εταιρείας, δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής μικτού ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,9500 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 17.11.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Δευτέρα, 16.11.2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης έκτακτης χρηματικής διανομής). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Παρασκευή, 20.11.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η Πληρώτρια Τράπεζα), ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από τη Δευτέρα, 22.02.2027 και εφεξής, έκτακτη χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 4805267, υπεύθυνη κα. Αμαλία Καραμητσώλη).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της Πληρώτριας Τράπεζας είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, οδός Σινιόσογλου και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. επικοινωνίας: +30 214 4061369 και +30 214 4061399).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης της έκτακτης χρηματικής διανομής παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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