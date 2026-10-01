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Ισχυρές αντοχές επέδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων, τη νέα άνοδο των επιτοκίων και τις έντονες απώλειες στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deutsche Bank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε συνολική απόδοση 12,2% στο τρίμηνο, μία από τις καλύτερες μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών.

Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου. Ενισχύθηκε κατά 5,2% τον Ιούλιο, 4,2% τον Αύγουστο και 2,3% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους στο 32,1%. Πολύ θετική ήταν και η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 6,3% στο τρίμηνο και 24% στο εννεάμηνο, παρά τη διόρθωση κατά 1% τον Σεπτέμβριο.

Η επίδοση της Αθήνας ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,6% στο τρίμηνο, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε οριακά κατά 0,8%. Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 1,8%, ο ισπανικός IBEX 35 μόλις 0,3%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,3%.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 κατέγραψε συνολική απόδοση 2,3%, έχοντας φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο. Σημαντική στήριξη προσέφεραν οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, με άνοδο 11,1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,6%.

Το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν και την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 42%, κλείνοντας στα 103,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 66,6%. Παράλληλα, ισχυρές αυξήσεις καταγράφηκαν στο σιτάρι, στο καλαμπόκι και στη ζάχαρη.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας και τροφίμων οδήγησε τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε αυστηρότερη στάση. Η Federal Reserve, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων, καθώς η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική.

Μεγάλος χαμένος του τριμήνου ήταν η αγορά ομολόγων. Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε κατά 82 μονάδες βάσης, στο 5,28%, υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ενισχύθηκε κατά 73 μονάδες βάσης, στο 3,58%. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχασαν 3,2% και τα ομόλογα της Ευρωζώνης 4,4%, επιβεβαιώνοντας ότι το τρίτο τρίμηνο επιβράβευσε κυρίως τις αγορές με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, όπως η ελληνική.

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