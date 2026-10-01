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Βαριές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, διορθώνοντας απότομα μετά την τετραήμερη άνοδο που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών (Οκτώβριος 2009). Πλέον, κινείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (1/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2% και διαπραγματεύεται στις 2.683,65 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.677,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.716,92 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται των σημερινών απωλειών, σε ένα ισχυρό profit taking μετά την επίτευξη πολυετών ρεκόρ από τις περισσότερες μετοχές του κλάδου.

Το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, με το Brent να διατηρείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, παρά το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντας πίεσης για τις αγορές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει χθες νέα υψηλά 17 ετών, συνοδευόμενα από ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις εισροές προς τις τραπεζικές μετοχές και άλλα blue chips, αλλά και στις κινήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση του εννεαμήνου.

Παράλληλα, η εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων δημιουργεί ένα ακόμη υποστηρικτικό υπόβαθρο. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ωστόσο οι ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων έχουν οδηγήσει και σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε εταιρείες με βελτιωμένη κερδοφορία.

Ισχυρό α’ εξάμηνο για τις εισηγμένες

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εισηγμένων εταιρειών. Από τις 144 εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά μεγέθη έως το βράδυ της Τετάρτης, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 57,95 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,5% σε ετήσια βάση. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 7,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 32,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η βελτίωση ήταν ακόμη πιο έντονη. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 38,1%, ξεπερνώντας τα 10,77 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της συγκεκριμένης περιόδου από το 2022. Με δεδομένη και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης αφήνουν περιθώριο για καθαρή κερδοφορία άνω των 13,5 δισ. ευρώ.

Καθοριστική συμβολή στη συνολική επίδοση έχουν οι τράπεζες και τα διυλιστήρια. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Motor Oil και η HELLENiQ Energy συγκεντρώνουν σχεδόν το 51% των συνολικών καθαρών κερδών των εισηγμένων που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα. Η σταθερή κερδοφορία δημιουργεί παράλληλα προϋποθέσεις για τη συνέχιση των μερισματικών διανομών και των επιστροφών κεφαλαίου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για επιλεγμένες μετοχές.

Στις κορυφαίες αποδόσεις διεθνώς το ΧΑ

Θετική είναι η αποτίμηση της ελληνικής αγοράς από τη Deutsche Bank, στην ανασκόπησή της για τον Σεπτέμβριο και το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,3% τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά. Σε τριμηνιαία βάση, η επίδοση ήταν αισθητά ισχυρότερη, καθώς το ΧΑ κατέγραψε άνοδο 12,2% στο γ’ τρίμηνο.

Με βάση την κατάταξη της Deutsche Bank, η ελληνική αγορά βρέθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των assets με τις υψηλότερες αποδόσεις, πίσω από το Brent, που ενισχύθηκε κατά 42%, και το WTI, με άνοδο 30,1%. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρεί ισχυρή δυναμική, με την κερδοφορία των εισηγμένων και τις επιλεκτικές εισροές να αποτελούν βασικούς παράγοντες στήριξης.

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