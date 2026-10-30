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Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος της Wall Street, με τον Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 2% την Παρασκευή, καθώς οι απογοητευτικές ανακοινώσεις της Amazon και της Intel αναζωπυρώνουν τους φόβους για το τεράστιο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,41% στις 52.126,79 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 1,2% στις 7.628 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq διολισθαίνει 2,29% στις 25.584,94 μονάδες.

Η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου βρίσκει τους επενδυτές αντιμέτωπους με αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με το πότε οι δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές AI θα αρχίσουν να μεταφράζονται σε αντίστοιχες αποδόσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Amazon, η οποία υποχωρεί κατά τουλάχιστον 6%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που απογοήτευσαν τη Wall Street. Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 42,4 δισ. δολαρίων, ενώ διατήρησε την πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες 220 δισ. δολαρίων το 2026.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επενδυτικές δαπάνες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο έτος, καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανακοινώσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη δυνατότητα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους χωρίς να ασκούνται υπερβολικές πιέσεις στις ταμειακές ροές και στους ισολογισμούς τους.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απώλειες της Intel, η οποία καταγράφει «βουτιά» άνω του 25%, μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις για την πορεία της δραστηριότητάς της. Η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να καταναλώνει ρευστότητα φέτος, εξαιτίας της ασθενούς αγοράς προσωπικών υπολογιστών, των περιορισμών στην παραγωγική διαδικασία και των υψηλών δαπανών για την επέκταση της παραγωγής.

Τα έσοδα του τομέα υπολογιστικών συστημάτων πελατών και φυσικής τεχνητής νοημοσύνης υποχώρησαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 8,1 δισ. δολάρια, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Εφόσον διατηρηθούν οι απώλειες, Amazon και Intel κινδυνεύουν να χάσουν συνολικά περίπου 300 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας.

Οι πιέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν απώλειες κεφαλαιοποίησης σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων στον Nasdaq-100, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο έναν δείκτη που έχει ήδη χάσει περίπου 1,4 τρισ. δολάρια μέσα στον Οκτώβριο.

Η αναταραχή έρχεται να προστεθεί στο ισχυρό sell off της Alphabet, η οποία την Πέμπτη κατέγραψε πτώση 12%, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις δραστηριότητες αναζήτησης και διαφήμισης. Η μητρική της Google ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 9,07 δισ. δολαρίων, εξέλιξη που ενίσχυσε τους προβληματισμούς για τις επιπτώσεις των τεράστιων επενδύσεων στην AI στην κερδοφορία και στη δημιουργία ρευστότητας. Σήμερα η Alphabet υποχωρεί επιπλέον κατά περίπου 1%.

Πιέσεις στις ταμειακές ροές κατέγραψε και η Meta κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, η Microsoft ξεχώρισε θετικά, καθώς παρουσίασε σημαντικά καλύτερες από τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, αν και παράλληλα προχώρησε στην άντληση 25 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης ομολόγων.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων μπορούν να καταστήσουν ακριβότερη τη χρηματοδότηση, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για ταχύτερη απόδοση των επενδύσεων. Το κύμα πωλήσεων επεκτάθηκε και στον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών. Η Nvidia υποχωρούσε κατά περίπου 3,2%, η AMD κατά 8,3% και η Broadcom κοντά στο 3%. Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν οι εταιρείες εξοπλισμού υπολογιστών, με τη Dell να χάνει 11,8% και την HP 9,5%.

Η Sandisk υποχωρεί κατά 9%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου δημοσιονομικού τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων. Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης σχέδιο διάσπασης των μετοχών της με αναλογία οκτώ νέων προς μία παλαιά.

Σημαντική πίεση δέχονται και οι εταιρείες υποδομών υπολογιστικού νέφους που εξυπηρετούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, γνωστές ως neoclouds. Η CoreWeave έχει χάσει περίπου 30% της χρηματιστηριακής αξίας της μέσα στον Οκτώβριο, με τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων της να εντείνουν τις ανησυχίες για το υψηλό χρέος της. Αντίστοιχα, η Nebius οδεύει προς μηνιαίες απώλειες 27%.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται και στα θεματικά επενδυτικά κεφάλαια. Το Roundhill Memory ETF (DRAM), το οποίο περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Micron και η Seagate Technology, υποχωρεί κατά 14% τον Οκτώβριο, ενώ το iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) καταγράφει απώλειες περίπου 10%.

Η επιδείνωση του κλίματος έχει οδηγήσει μέρος των επενδυτών σε αναζήτηση τοποθετήσεων σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης και η υγεία. Οι μετοχές των Procter & Gamble, Walmart και Coca-Cola ενισχύονται κατά περίπου 2%, προσφέροντας στηρίγματα στα συμβόλαια του Dow Jones. Αντίστοιχη άνοδο, κοντά στο 2%, σημειώνουν η Johnson & Johnson και η Merck.

Ανοδικά κινούνται επίσης οι ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και Exxon Mobil, με κέρδη 1,6% και 2% αντίστοιχα, καθώς ανακοίνωσαν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου καλύτερα των προβλέψεων, επωφελούμενοι από την ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης.

Στον αντίποδα, η Reddit καταγράφει βουτιά 21,7%, μετά την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου Στιβ Χάφμαν ότι ο συνολικός αριθμός των ημερήσιων μοναδικών ενεργών επισκεπτών ενδέχεται να μειωθεί με χαμηλό διψήφιο ποσοστό κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Παρά την απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, τα στοιχεία της LSEG δείχνουν ότι οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις συνολικά άνω των 50 μονάδων βάσης έως τα μέσα του 2027.