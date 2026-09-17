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Η Wall Street σημείωσε ισχυρή άνοδο στη συνεδρίαση της Πέμπτης καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών, σε συνδυασμό με το ράλι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 51.778 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 1,14% φτάνοντας τις 7.637 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,69% στις 26.418 μονάδες.

Οι δείκτες ανέκαμψαν μετά το sell-off της Τετάρτης, που ακολούθησε την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Federal Reserve από το 2023 και τα πιο αυστηρά μηνύματα του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς.

Το κλίμα βελτιώθηκε αισθητά σήμερα την Πέμπτη, καθώς οι αγορές θεωρούν ότι η συζήτηση γύρω από τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις. Επίσης αποτίμησαν θετικά την πρόθεση της Fed να θέσει υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέσεις και να παραμείνει προσηλωμένη στους βασικούς της στόχους, χωρίς να ενδίδει στις πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι αγορές συχνά αντιδρούν απότομα στις αποφάσεις της Fed, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την κίνηση της πολιτικής, τις προβλέψεις και τα σχόλια των αξιωματούχων. Η ίδια η αύξηση επιτοκίων δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει περίπου 90% πιθανότητα», εξήγησε ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής στην Truist.

Όπως πρόσθεσε, η σημερινή ανάκαμψη δείχνει ότι οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη μείωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος επανακτά την ηγετική του θέση μετά από ένα γεγονός που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της αγοράς για εβδομάδες.

Ενθαρρυντικά για τις μετοχές λειτούργησε και η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε επτά μονάδες στο 4,934%, μετά την άνοδό της έως το 5,02% την Τετάρτη, μετά την απόφαση της Fed. Το 30ετές διολίσθησε στο 5,288% και το 2ετές στο 4,675%.

Σύμφωνα με την Σίμα Σαχ της Principal Asset Management οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά. «Θα υπάρξουν κάποιες αναταράξεις και ερωτήματα από τους επενδυτές, αλλά τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα βοηθήσουν την αγορά να περάσει αυτόν τον κύκλο», σχολίασε.

Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για σοβαρές διαταραχές στην προσφορά.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κοντά στα 104 δολάρια και το αμερικανικό WTI προσγειώθηκε λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Η διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία την προηγούμενη Παρασκευή είχε ενισχύσει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ωστόσο το Ριάντ βρήκε τρόπο να αντισταθμίσει κάποιες από τις απώλειες δρομολογώντας επιπλέον φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο με πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν.

Στο διπλωματικό πεδίο, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, ωστόσο τα στρατιωτικά πλήγματα έχουν περιοριστεί με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «ελπίζουμε πως πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου».

Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος οδήγησε το ράλι με οδηγό τους κολοσσούς της επίλεκτης ομάδας των Υπέροχων Επτά, όπως η Microsoft, η Alphabet, η Nvidia και η Amazon.

Ισχυρά κέρδη αποκόμισαν και τα χαρτιά που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως της Qualcomm, της Intel, της AMD και της Marvell Technology.

Σημειωτέον πως, παρά τα σημερινά του κέρδη, ο επίλεκτος Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει στις πέντε από τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις και βρίσκεται περίπου 4% χαμηλότερα από το υψηλό των αρχών Ιουνίου. Ωστόσο, ο δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 16% το 2026 και οδεύει προς τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφια κέρδη.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, στις κερδισμένες βρέθηκε ακόμη η Robinhood Markets, μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για νέο πλαίσιο που επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ψηφιακών μορφών τίτλων στις αμερικανικές αγορές, ενώ θεαματικό άλμα κοντά 19% σημείωσε η Generac Holdings – έχοντας την καλύτερη επίδοση στον S&P 500 – μετά τη συμφωνία της με την Amazon για την προμήθεια εφεδρικών γεννητριών για τα data centers του τεχνολογικού κολοσσού.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν μετοχές εταιρειών που συνδέονται με ενεργειακές και υποδομές ΑΙ επενδύσεις.

Η CoreWeave υποχώρησε περίπου 3,7%, καθώς ανακοίνωσε σχέδιο άντλησης 3 δισ. δολαρίων μέσω μετατρέψιμων ομολόγων, εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχίες για πιθανή αραίωση των υφιστάμενων μετόχων και η Fluence Energy έκανε βουτιά της τάξεως του 15% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα του 2026 λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή.

Σημαντική πτώση και για την Paramount Skydance, καθώς η αγορά αξιολόγησε με επιφύλαξη τους κινδύνους γύρω από τη σχεδιαζόμενη συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων με τη Warner Bros. Discovery.

Σε καθοδική κίνηση βρέθηκαν και οι μεγάλες πετρελαϊκές, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, ακολουθώντας τις απώλειες των τιμών του αργού.

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