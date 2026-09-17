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Σημαντική ανοδική αντίδραση καταγράφεται σήμερα στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος της προηγούμενης συνεδρίασης. Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Federal Reserve μετά από τρία χρόνια, υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Κέβιν Γουόρς, αντιμετωπίζεται πλέον με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη νευρικότητα που προκάλεσε η απόφαση της κεντρικής τράπεζας, η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται από την αποφασιστικότητα της Fed να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η ταυτόχρονη αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα λειτουργούν ως καταλύτες για την επιστροφή των αγοραστών, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται της προσπάθειας ανάκαμψης.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,71% και διαπραγματεύεται στις 51.825,44 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 1,16% στις 7.639,71 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,49% στις 26.366,37 μονάδες.

Η υποχώρηση του αργού πετρελαίου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αφαίρεσε ένα μεγάλο βάρος από τους δείκτες. Το πετρέλαιο τύπου Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 4%, υποχωρώντας κάτω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διολίσθησε κάτω από το ορόσημο των 100 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται κυρίως στις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει δραστικά μέτρα για να παρακάμψει τις εφοδιαστικές αγκυλώσεις. Το Ριάντ επιδιώκει την αποκατάσταση της χωρητικότητας του αγωγού Ανατολής-Δύσης εντός ολίγων ημερών, ενώ παράλληλα διαθέτει πρόσθετα φορτία σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων εκτός των Στενών του Ορμούζ, κοντά στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν. Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την εξάπλωση των συγκρούσεων στην Υεμένη που απειλούν τις ναυτιλιακές διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας, οι κινήσεις αυτές παρείχαν πρόσκαιρη ανακούφιση σχετικά με την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενίσχυσε περαιτέρω την ελκυστικότητα των μετοχών. Η απόδοση του 10ετούς τίτλου υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5% και διαμορφώνεται κοντά στο 4,95%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των τίτλων χωρίς ρίσκο περιόριζαν την ελκυστικότητα των μετοχών τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται εκ νέου οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της Nvidia και της Amazon καταγράφουν άνοδο κοντά στο 2%, ενώ η Microsoft ενισχύεται κατά 1%. Παράλληλα, ισχυρή ανάκαμψη σημειώνεται στον κλάδο των ημιαγωγών, με τις Applied Materials, Qualcomm, Intel, Marvell Technology και Lam Research να καταγράφουν αισθητά κέρδη. Θετική είναι η εικόνα και για τις λεγόμενες «neocloud» επιχειρήσεις, όπως η Nebius και η IREN, οι οποίες πραγματοποιούν άλμα. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχεται η μετοχή της CoreWeave μετά την ανακοίνωση σχεδίων άντλησης κεφαλαίων μέσω μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων, ενώ η Fluence Energy πραγματοποιεί «ελεύθερη πτώση» άνω του 22% λόγω υποβάθμισης των προβλέψεων για τα έσοδα του 2026.

Το οικονομικό φόντο συμπληρώνουν τα νεότερα μακροοικονομικά δεδομένα στις ΗΠΑ, τα οποία εκπέμπουν μικτά μηνύματα. Από τη μία πλευρά, η αγορά εργασίας συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν εκ νέου στις 196.000, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν υψηλότερα μεγέθη. Από την άλλη πλευρά, η αγορά κατοικίας παραμένει υποτονική, με τις οικοδομικές άδειες και τις ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών τον Αύγουστο να καταγράφουν πτώση, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που ασκούν τα αυξημένα στεγαστικά επιτόκια.

Παρά την τρέχουσα ανακάμψη, η αβεβαιότητα παραμένει διάχυτη για τη συνέχεια του Σεπτεμβρίου, ο οποίος ιστορικά αποτελεί έναν αδύναμο μήνα για τις αγορές. Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν το τελικό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν τα επιτόκια της Fed, καθώς το επικαιροποιημένο «dot plot» της κεντρικής τράπεζας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμη αύξηση εντός του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι πιθανότητες για μια νέα αύξηση στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου έχουν ανέλθει κοντά στο 53%, υπογραμμίζοντας ότι η μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών και ομολόγων θα διατηρηθεί αυξημένη όσο η ενεργειακή κρίση διατηρεί ζωντανές τις πληθωριστικές απειλές.

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