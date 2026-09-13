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Οι επενδυτές που αναζητούν τρόπους να θωρακίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους καθώς το ράλι των μετοχών χάνει δυναμική, υπό το βάρος των υψηλότερων επιτοκίων και των αυξημένων τιμών του πετρελαίου, εμφανίζονται διχασμένοι: άλλοι προετοιμάζονται για μια απότομη πτώση της αγοράς και άλλοι για μια αργή και παρατεταμένη διολίσθηση.

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το bloomberg δύο παράγοντες δυσκολεύουν όσους χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Ο S&P 500 κινείται σε μεγάλο βαθμό σε περιορισμένο εύρος από τα τέλη Μαΐου, ενώ σε αρκετές περιόδους φέτος οι πραγματικές διακυμάνσεις ήταν μεγαλύτερες όταν οι μετοχές ανέβαιναν παρά όταν υποχωρούσαν. Πρόκειται για το φαινόμενο που στη χρηματιστηριακή ορολογία αποκαλείται «spot-up/vol-up», δηλαδή άνοδος της αγοράς που συνοδεύεται από αύξηση της μεταβλητότητας.

Οι μικρότερες διακυμάνσεις –και ιδιαίτερα οι περιορισμένες πτωτικές κινήσεις– έχουν κάνει ορισμένους traders πιο επιφυλακτικούς απέναντι στην αγορά βραχυπρόθεσμων put options ως απευθείας προστασία. Ο λόγος είναι ότι τα premiums των δικαιωμάτων μπορεί να εξανεμιστούν χωρίς να προηγηθεί μια αρκετά μεγάλη πτώση της αγοράς.

Έτσι, ενώ ορισμένοι επενδυτές αγοράζουν call options στον δείκτη μεταβλητότητας VIX ή puts στον S&P 500, άλλοι καταφεύγουν σε πιο σύνθετες στρατηγικές προκειμένου να τοποθετηθούν για ενδεχόμενη υποχώρηση των μετοχών.

«Με την αντιστροφή του “spot up/vol up”, έχουμε δει ορισμένες συναλλαγές που ποντάρουν στο “spot down/vol down” – όπως διπλά binary options που ποντάρουν ταυτόχρονα σε πτώση του SPX και του VIX, ώστε να εκμεταλλευτούν μια σταδιακή διολίσθηση της αγοράς», δήλωσε ο Αντουάν Πορσερέ, επικεφαλής institutional structuring για Βρετανία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική στη Citigroup.

Το σενάριο της αργής διολίσθησης

Η έκφραση «grind lower» –μια σταδιακή και επίμονη πτώση– έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή στρατηγική στη Wall Street, καθώς αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι μια μέτρια διόρθωση, αντί για ένα ξαφνικό κραχ, αποτελεί πιθανότερο σενάριο απέναντι στο οποίο αξίζει να προστατευθούν ή να τοποθετηθούν κερδοσκοπικά.

Οι διπλές binary στρατηγικές που ποντάρουν ταυτόχρονα σε πτώση των μετοχών και χαμηλότερη μεταβλητότητα αντανακλούν την ευρύτερη απουσία αιφνιδιασμού που χαρακτηρίζει πλέον τόσο το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη όσο και τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Αυτό καθιστά λιγότερο προφανή την επιλογή αγοράς μεταβλητότητας.

Ακόμη και με τον VIX να κινείται γύρω στις 15,5 μονάδες, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο σημείο του εύρους του σε σχέση με τις πραγματικές διακυμάνσεις της αγοράς.

Γεγονότα όπως η ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ εκτός αγροτικού τομέα αποτελούσαν κάποτε σταθερά ισχυρούς καταλύτες για τις αγορές. Πλέον, εφόσον τα στοιχεία δεν κρύβουν κάποια μεγάλη έκπληξη, οι αγορές μπορούν να επιστρέψουν πολύ γρήγορα σε κατάσταση ηρεμίας.

Όλα τα βλέμματα στη Fed

Παρότι οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις έχουν σε κάποιο βαθμό υποχωρήσει, οι μετοχές εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων.

Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση της Federal Reserve αυτή την εβδομάδα, με το κλίμα στην αγορά να γέρνει προς το ενδεχόμενο νέας αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων έχουν ανέλθει σε υψηλά πολλών ετών, ενισχύοντας τη ζήτηση για στρατηγικές options που παραπέμπουν σε σενάριο στασιμοπληθωρισμού: πτώση των μετοχών και ταυτόχρονη άνοδος των επιτοκίων.

Στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase είχαν πρόσφατα προτείνει τη χρήση διπλών binary options για την αξιοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου έως το τέλος του έτους.

Τα στοιχήματα για απότομη έκρηξη του VIX

Παράλληλα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μέρος των επενδυτών εξακολουθεί να τοποθετείται σε στρατηγικές με περισσότερο «κυρτό» προφίλ απόδοσης, ποντάροντας ότι η μεταβλητότητα μπορεί να εκτιναχθεί καθώς το χρηματιστηριακό ράλι βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλαπλές απειλές.

Πέρα από την άνοδο των επιτοκίων, στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι υψηλές τιμές του πετρελαίου καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και οι προσδοκίες για ισχυρότερο γεν. Μια σημαντική ανατίμηση του ιαπωνικού νομίσματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικό ξετύλιγμα του carry trade, όπως συνέβη τον Αύγουστο του 2024, όταν οι μετοχές κατέρρευσαν και η μεταβλητότητα εκτινάχθηκε.

Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές στην επιλογή άμεσης αντιστάθμισης μέσω αγοράς VIX calls. Η αυξημένη ζήτηση για προστασία από μια απότομη άνοδο της μεταβλητότητας αποτυπώνεται και στην καμπύλη των call options του δείκτη.

Περισσότερα από 275.000 συμβόλαια VIX calls λήξης Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αγοράστηκαν σε μεγάλα πακέτα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Το μεγαλύτερο θέμα στις ροές ήταν η δραστηριότητα αντιστάθμισης κινδύνου», ανέφερε ο Πορσερέ. «Τα καθαρά στοιχήματα υπέρ της μεταβλητότητας είναι πιο προσεκτικά, για παράδειγμα μέσω long knock-in forward start variance, όπου αποκτάς έκθεση στη μεταβλητότητα μόνο εφόσον η αγορά κινηθεί ανοδικά».

Δύο αντίθετα στρατόπεδα στη Wall Street

Και ενώ ορισμένες μοχλευμένες στρατηγικές παραμένουν ακριβές, εξακολουθούν να υπάρχουν επενδυτές πρόθυμοι να πάρουν την αντίθετη πλευρά της συναλλαγής, επιδιώκοντας να εισπράξουν τα premiums.

«Βλέπουμε ουσιαστικά ζήτηση και στα δύο άκρα του φάσματος: μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συστηματική προστασία και convexity, ενώ παράλληλα οι επενδυτές συνεχίζουν να κατανέμουν κεφάλαια σε στρατηγικές short volatility για carry και ενίσχυση των αποδόσεων», δήλωσε ο Αντριέν Ζελιό, διευθύνων σύμβουλος της Premialab.

Όπως εξήγησε, η βασική διαφοροποίηση δεν αφορά πλέον μια γενικευμένη μετατόπιση των επενδυτών από το short volatility στο long volatility, αλλά τον στόχο κάθε χαρτοφυλακίου και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η στρατηγική.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που εμφανίζεται διχασμένη ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σενάρια κινδύνου: από τη μία, μια αργή και ελεγχόμενη διολίσθηση των μετοχών και, από την άλλη, μια απότομη διόρθωση που θα μπορούσε να προκαλέσει εκρηκτική άνοδο της μεταβλητότητας.

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