Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών, με επίκεντρο τη Meta και την Tesla, επαναφέρουν τις ανησυχίες των επενδυτών για το κόστος και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια στιγμή, η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενισχύει τη διάθεση αποφυγής κινδύνου και στρέφει κεφάλαια προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,27% στις 52.713,40 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,8% στις 7.695,16 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει «βουτιά» 1,41% στις 26.326,88 μονάδες. Η πτώση ακολουθεί τη θετική συνεδρίαση της Τετάρτης, όταν ο S&P 500 συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και ο Nasdaq πρωταγωνίστησε στην άνοδο, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα της SpaceX και της Super Micro.

Η Tesla υποχωρεί περισσότερο από 3%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η υποτονική εικόνα των εσόδων από την αυτοκινητοβιομηχανία και η μείωση των προβλέψεων για τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναζωπύρωσαν τα ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα υλοποίησης των σχεδίων της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, ορισμένα στελέχη της Tesla εμφανίζονται προβληματισμένα από τις δημόσιες δηλώσεις του Έλον Μασκ σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης με τη SpaceX, καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να εντείνουν τον έλεγχο από τους μετόχους και να περιπλέξουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται και η Meta, με τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 2%, παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα των προσδοκιών και έδωσε αισιόδοξες προβλέψεις. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις αυξανόμενες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην απόφαση του ομίλου να εισαγάγει νέα κατηγορία μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη χρηματοδότηση της επέκτασής του στον συγκεκριμένο τομέα.

Η αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα μεταφραστούν σε αντίστοιχες αποδόσεις επηρεάζει συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο. Η AMD χάνει περισσότερο από 4%, η Micron Technology υποχωρεί περίπου 3% και η Nvidia περίπου 2%. Πτωτικά κινούνται επίσης η Amazon, με απώλειες κοντά στο 2%, και η Intel, η οποία σημειώνει πτώση 4,3%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι μετοχές των Qualcomm, Marvell Technology και Broadcom, με τις απώλειες στον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών να κυμαίνονται μεταξύ 2,7% και 4,8%. Η SpaceX υποχωρεί κατά 2,9% και η Super Micro κατά 3,8%, καθώς οι επενδυτές στρέφουν ξανά την προσοχή τους στο αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στο αβέβαιο χρονοδιάγραμμα απόσβεσής τους.

Η επιδείνωση του κλίματος αποτυπώνεται και στην άνοδο του δείκτη μεταβλητότητας VIX, έπειτα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις υποχώρησης. Πάντως, οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ισχυρές, με τα στοιχεία της LSEG να δείχνουν ότι η αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο προβλέπεται πλέον στο 32,3%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 30,7%.

Πρόσθετη πίεση στις αγορές ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά. Το Brent ενισχύεται σχεδόν 3%, ξεπερνώντας τα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο περίπου 2%, πάνω από τα 99 δολάρια.

Η άνοδος ακολουθεί νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης και προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχεδιάζουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι κάτι αναμένεται να συμβεί «αρκετά σύντομα». Παράλληλα, τα συμβόλαια του Brent ξεπέρασαν στη διάρκεια των συναλλαγών και τα 112 δολάρια το βαρέλι, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να απομακρύνουν μέρος του διπλωματικού προσωπικού τους από τη Σαουδική Αραβία λόγω της απειλής από τους Χούθι.

Οι αυξημένες ενεργειακές τιμές εντείνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό και έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και άλλες κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, στη σημερινή συνεδρίαση οι ανησυχίες για τις τεχνολογικές μετοχές ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, με αποτέλεσμα την άνοδο των αμερικανικών ομολόγων και την υποχώρηση των αποδόσεών τους.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, κοντά στο 5,05%, ενώ η απόδοση του διετούς μειώνεται επίσης κατά 9 μονάδες βάσης, στο 4,733%. Στην ευρύτερη αγορά, οι αποδόσεις των πενταετών και επταετών τίτλων υποχώρησαν έως και 10 μονάδες βάσης, ενώ εκείνη του τριακονταετούς άγγιξε χαμηλό μηνός, κοντά στο 5,34%.

Η στροφή προς τα αμερικανικά ομόλογα έρχεται μετά τις έντονες πιέσεις που είχαν δεχθεί τις προηγούμενες εβδομάδες εξαιτίας των φόβων για επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ο δείκτης του Bloomberg που παρακολουθεί τις συνολικές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων καταγράφει άνοδο περίπου 1,2% τον Οκτώβριο, μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση σχεδόν δύο ετών που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο. Στην Ευρώπη, τα γερμανικά ομόλογα επωφελούνται επίσης από την αυξημένη ζήτηση, την ώρα που οι γαλλικοί τίτλοι υποαποδίδουν έναντι των υπόλοιπων αγορών της περιοχής.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 194.000, κατά 6.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι προβλέψεων για 200.000. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της αμερικανικής αγοράς εργασίας και ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 25.000, στα 1,73 εκατομμύρια.

Στις υπόλοιπες μετοχές, η IBM υποχωρεί κατά 6,6%, παρά την αναβάθμιση των προβλέψεων για τα ετήσια έσοδα από λογισμικό και τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Η Blackstone καταγράφει πτώση 3,2%, μετά την ανακοίνωση μειωμένων τριμηνιαίων κερδών.

Αντίθετα, η Spotify ενισχύεται κατά 6,6%, καθώς προέβλεψε κέρδη τέταρτου τριμήνου υψηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street, στηριζόμενη στις δυνατότητες των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση των χρηστών της. Πιέσεις δέχεται και η American Airlines, με απώλειες 3,8%, μετά την πρόβλεψη για ετήσιες ζημιές, καθώς η αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων ξεπερνά τις αυξήσεις των ναύλων και συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους.