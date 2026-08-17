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Σε χαμηλές ταχύτητες κινείται σήμερα η Wall Street, καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν μια σύνθετη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, ο ασταμάτητος ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δίνει ισχυρή ώθηση στον τεχνολογικό τομέα, ενώ από την άλλη, η επικίνδυνη κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τις κινήσεις της Federal Reserve συγκρατούν την ευρύτερη αγορά.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο S&P 500 υποχωρεί οριακά κατά 0,03% στις 7.784,05 μονάδες, έχοντας καταγράψει ένα ακόμη ιστορικό υψηλό την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,11% στις 26.758,72 μονάδες, λαμβάνοντας ώθηση από τις θετικές ειδήσεις στον κλάδο του AI. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,25% στις 53.597,14 μονάδες, αντανακλώντας τη συγκρατημένη στάση των θεσμικών χαρτοφυλακίων απέναντι στις παραδοσιακές βιομηχανίες.

Ο βασικός «αιμοδότης» του θετικού κλίματος στον Nasdaq είναι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης. Καταλύτης στάθηκαν οι πληροφορίες ότι η εταιρεία ερευνών AI, Anthropic —η οποία προετοιμάζεται για την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO)— προβλέπει εκτόξευση των εσόδων της στα 190 με 200 δισ. δολάρια έως το 2028. Παράλληλα, δημοσίευμα του Bloomberg αποκάλυψε ότι τα έσοδα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 11,5 δισ. δολάρια, σημειώνοντας θεαματικό άλμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι αποκαλύψεις αυτές λειτούργησαν ως «καύσιμο» για τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν δεχθεί πιέσεις λόγω των αμφιβολιών για την άμεση απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI. Η μετοχή της Micron Technology σημειώνει άνοδο άνω του 3%, ενώ η Broadcom ενισχύεται κατά 1,1%. Θετικά κινούνται και οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με την Amazon και την Apple να καταγράφουν κέρδη 1,3% και 0,4% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένει και η Nvidia, η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, καθώς η αγορά αναμένει με έκδηλη αγωνία τα τριμηνιαία οικονομικά της αποτελέσματα. Η μετοχή της καταγράφει ήπια άνοδο 0,8% μετά από αναφορές ότι περιόρισε τα σχέδιά της για τη χρηματοδοτική στήριξη του έργου data center της OpenAI στο Οχάιο, εξέλιξη που καθησύχασε τις ανησυχίες των αναλυτών σχετικά με τους κινδύνους «κυκλικής χρηματοδότησης».

Παρά την τεχνολογική ευφορία, η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζει καθοριστικά το επενδυτικό συναίσθημα. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν εκ νέου άνοδο, καθώς ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα κλιμακώσει την ένταση στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ.

Η ρητορική μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένει ιδιαίτερα οξεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «ιδιαίτερα κακόβουλο», προειδοποιώντας τους Αμερικανούς πολίτες να προετοιμαστούν για παρατεταμένα υψηλές τιμές στα καύσιμα ως απόρροια της πολεμικής σύρραξης. Η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα αναζωπυρώνει τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό, περιπλέκοντας το έργο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, τα ηπιότερα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό και η απρόσμενη υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων οδήγησαν τους επενδυτές να περιορίσουν τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι traders τιμολογούν πλέον πιθανότητα μόλις 31% για μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι πιθανότητες μεταξύ αύξησης και διατήρησης των επιτοκίων ήταν σχεδόν μοιρασμένες. Η παντελής έλλειψη σαφών κατευθυντήριων γραμμών (forward guidance) από τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, αναγκάζει τις αγορές να αναλύουν εξονυχιστικά κάθε νέο οικονομικό δείκτη.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη, αλλά και στην ολοκλήρωση της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής, από τις 453 εταιρείες του δείκτη S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, το 84,8% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Εντός της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα από κολοσσούς στον χώρο του λιανεμπορίου, όπως η Walmart, η Home Depot και η Lowe’s, τα οποία θα δώσουν σαφή εικόνα για την ανθεκτικότητα του Αμερικανού καταναλωτή.

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