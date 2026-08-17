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Θετικό αποτύπωμα για την ελληνική αγορά αναμένεται να έχει η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στο τέλος Αυγούστου, με τη Goldman Sachs να υπολογίζει καθαρές παθητικές εισροές 159 εκατ. δολαρίων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Motor Oil, η οποία εντάσσεται στον MSCI Standard και αναμένεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων, ενώ θετική είναι η αλλαγή και για την Κρι Κρι. Αντίθετα, η Alpha Bank εκτιμάται ότι θα εμφανίσει εκροές λόγω μείωσης του συντελεστή ελεύθερης διασποράς.

Η αναθεώρηση των δεικτών ανακοινώθηκε στις 12 Αυγούστου και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου. Για την Ελλάδα, η Goldman Sachs υπολογίζει συνολικές παθητικές αγορές 207 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις 48 εκατ. δολαρίων, αφήνοντας θετικό καθαρό ισοζύγιο 159 εκατ. δολαρίων.

Η Motor Oil στο επίκεντρο

Η σημαντικότερη ελληνική αλλαγή αφορά τη Motor Oil, η οποία προστίθεται στον MSCI Standard, τον βασικό δείκτη μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ένταξη μπορεί να οδηγήσει σε παθητικές εισροές περίπου 187 εκατ. δολαρίων.

Το μέγεθος των αναμενόμενων αγορών είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τη συνήθη εμπορευσιμότητα της μετοχής. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι εισροές αντιστοιχούν σε περίπου 17,4 ημέρες μέσης αξίας συναλλαγών ενός μήνα. Η Motor Oil αποτελεί παράλληλα τη δεύτερη μεγαλύτερη περίπτωση αναμενόμενων εισροών στην ευρύτερη περιοχή της αναδυόμενης Ευρώπης και Νότιας Αφρικής, πίσω από την τουρκική Astor Enerji.

Η αλλαγή επηρεάζει αισθητά και την κλαδική εικόνα της περιοχής, καθώς ο ενεργειακός κλάδος εκτιμάται ότι θα δεχθεί καθαρές εισροές 179 εκατ. δολαρίων.

Η επίδραση σε Κρι Κρι και Alpha Bank

Θετική είναι η αναδιάρθρωση και για την Κρι Κρι, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο MSCI IMI. Οι αναμενόμενες παθητικές εισροές υπολογίζονται σε 8 εκατ. δολάρια. Σε απόλυτο μέγεθος το ποσό είναι περιορισμένο, όμως σε σχέση με τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής είναι σημαντικό, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 13,5 ημέρες μέσων συναλλαγών.

Αντίθετη είναι η επίδραση για την Alpha Bank. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η μείωση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς στον MSCI Standard θα προκαλέσει παθητικές εκροές περίπου 24 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ της μέσης ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας ενός μήνα.

Σε επίπεδο αγοράς, πάντως, το ισοζύγιο είναι καθαρά θετικό. Οι εκτιμώμενες εισροές 159 εκατ. δολαρίων ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των αγορών που ευνοούνται από την αναδιάρθρωση, με τη Motor Oil να αποτελεί τον βασικό καταλύτη των αλλαγών της 31ης Αυγούστου.

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