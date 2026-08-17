«Καμπανάκι» από την ΕΚΤ: Το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φέρει απότομη διόρθωση στις αγορές

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Μια διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές είναι πιθανή μετά από ένα «καταιγιστικό ράλι» στον τεχνολογικό τομέα και θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τη ζώνη του ευρώ, προειδοποίησαν ερευνητές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ακόμη και αν οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι λογικές, θα πρέπει να αναμένεται μια προσαρμογή, ανέφεραν οικονομολόγοι —μεταξύ των οποίων οι Malin Andersson, Stefano Corradin και Kalin Nikolov— σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο μπλογκ της ΕΚΤ, προσφέροντας δύο συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Καθώς η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης διαχέει τους κινδύνους από τις μεμονωμένες εταιρείες σε ολόκληρη την οικονομία, οι επενδυτές θα απαιτήσουν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums). Εκτός εάν η αύξηση της κερδοφορίας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αποζημιώσει γι’ αυτό, οι τιμές των μετοχών θα υποχωρήσουν.

Οι υπερβολικά σίγουροι και υπέρμετρα αισιόδοξοι επενδυτές ενισχύουν τις τιμές πέρα από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, μέχρι το επενδυτικό συναίσθημα να μεταστραφεί και οι αποτιμήσεις να διορθωθούν.

Οι επενδυτές στην ευρωζώνη θα επηρεαστούν τόσο μέσω της άμεσης έκθεσής τους στις λεγόμενες μετοχές των «Magnificent Seven» (συμπεριλαμβανομένων των Apple, Alphabet και Microsoft), όσο και λόγω της υπερβολικής ευφορίας στις χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής, προειδοποίησαν οι οικονομολόγοι.

«Ο μικρότερος και λιγότερο υψηλά αποτιμημένος τεχνολογικός τομέας της ζώνης του ευρώ περιορίζει τον κίνδυνο ενός εγχώριου κραχ», ανέφεραν. «Όμως αυτό προσφέρει μικρή καθησύχαση: τα νοικοκυριά, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν σημαντική έκθεση μέσω παγκόσμιων δεικτών (index trackers), ενώ η πίεση στις αμερικανικές μετοχές έχει ιστορικά επηρεάσει και τις χρηματιστηριακές αγορές της ζώνης του ευρώ».

Οι επιπτώσεις μιας αμερικανικής διόρθωσης θα μπορούσαν να επεκταθούν στο επενδυτικό κλίμα, στις συνθήκες δανεισμού και στις προσλήψεις, πρόσθεσαν.

Οι ερευνητές, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης οι Johannes Breckenfelder και Maria Antonietta Viola, δήλωσαν ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν «αισθητά λιγότερα περιθώρια» αντίδρασης στην αβεβαιότητα της αγοράς σε σύγκριση με το κραχ της φούσκας dot-com, καθώς τα επιτόκια σήμερα είναι χαμηλότερα και η δημοσιονομική πολιτική πιο περιορισμένη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, οι προσδοκίες για μια ενδεχόμενη διόρθωση δεν σημαίνουν ότι οι τιμές έχουν πιέσει «ταβάνι».

«Εάν η τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθεί αρκετά μετασχηματιστική (transformative), οι αποτιμήσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερες στο μέλλον, ακόμη και μετά από μια διόρθωση», έγραψαν. «Είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδρομή».