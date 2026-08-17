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Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα χρέος ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, επιδιώκοντας να περιορίσει τον συνολικό της δανεισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι αποπληρωμές θα περιλαμβάνουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει το 2027, δήλωσε το ίδιο πρόσωπο, διατηρώντας την ανωνυμία του καθώς δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι τελικές αποφάσεις. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματίων της κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου, πρόσθεσαν οι πηγές του δημοσιογραφικού πρακτορείου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια παρόμοιων πρωτοβουλιών του παρελθόντος, καθώς η κυβέρνηση στην Αθήνα αξιοποιεί τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα. Τον Ιούνιο, η χώρα αποπλήρωσε προγενέστερα δάνεια διασφαλίζοντας 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα βήμα που συνέβαλε στη διαμόρφωση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων της σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με ώθηση από μια οικονομία που αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τους δημοσιονομικούς της στόχους φέτος. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές τόκων, πρόκειται να υπερβεί ξανά τον στόχο, σύμφωνα με πηγές με γνώση της πορείας του προϋπολογισμού.

Πρόκειται για εξέλιξη που θα δώσει στην κυβέρνηση κάποια περιθώρια ελιγμών στις δαπάνες και θα επιτρέψει τη ταχύτερη μείωση του δανεισμού. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 137% φέτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος προηγουμένως προέβλεπε 138,2%.

Αυτό θα καθιστούσε την Ιταλία την πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι αυτό θα συνέβαινε μόλις το επόμενο έτος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησής του στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται επίσης να αποκαλύψει ένα πλάνο για τη χώρα έως το 2030, εν όψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τα μέσα του 2027.

Εφόσον ο προϋπολογισμός υπεραποδώσει φέτος, ο Κ. Μητσοτάκης ενδέχεται να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες, δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι το σχέδιο δεν είναι ακόμα οριστικό και υπόκειται σε προσαρμογές.

Οποιαδήποτε απόφαση θα είναι ευθυγραμμισμένη με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει την αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει αποκαθιστώντας τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Οι πρόωρες αποπληρωμές μειώνουν τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, γεγονός που σημαίνει ότι η δανειακή στρατηγική του 2027 θα είναι παρόμοια με τη φετινή, ανέφερε η πηγή, συμπληρώνοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026.

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