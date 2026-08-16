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«Summertime and the livin’ is easy (Καλοκαίρι και η ζωή είναι εύκολη)», λέει το κλασικό τραγούδι του Τζορτζ Γκέρσουιν. Όχι όμως αν είσαι trader ομολόγων. Η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, όπως και οι αγορές κρατικού χρέους σε άλλες μεγάλες οικονομίες, περνά ένα παρατεταμένο δύσκολο καλοκαίρι, με τις πιέσεις να απειλούν πλέον το πρόσφατο ράλι των μετοχών, να δημιουργούν αναταράξεις ενόψει των φθινοπωρινών εκλογών στις ΗΠΑ και να ασκούν πρόσθετη πίεση στη Federal Reserve.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Barron’s, το sell-off, που ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου μετά την πρώτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει προσθέσει περίπου 30 μονάδες βάσης στην απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, ίσως του σημαντικότερου επιτοκιακού σημείου αναφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς έχει αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Μάλιστα, η δημοπρασία νέων μακροπρόθεσμων ομολόγων την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε με την υψηλότερη απόδοση από το 2001.

Το παράδοξο είναι ότι αυτές οι κινήσεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία για τον πληθωρισμό παρουσιάζουν συγκρατημένη βελτίωση, η αγορά εργασίας εμφανίζει τις πρώτες ενδείξεις αδυναμίας που θα μπορούσαν να περιορίσουν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από τη Fed, ενώ τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ανάπτυξη αρκετά ισχυρή ώστε να αποφευχθεί η ύφεση, αλλά όχι τόσο έντονη ώστε να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Όλα αυτά, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να ευνοούν τα ομόλογα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει.

Ντάιμον: «Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το όφελος»

Ο CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, είχε επισημάνει το πρόβλημα ήδη από τον περασμένο μήνα.

«Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το όφελος» από την κατοχή μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, δήλωσε στο Master Investor Podcast του Γουίλφρεντ Φροστ, επισημαίνοντας ότι τα επίπεδα του χρέους και του ελλείμματος έχουν φτάσει σε εντυπωσιακά ύψη, παρότι η οικονομία και οι χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν.

«Συνήθως χρειάζεται να έχεις μια “Μεγάλη Ύφεση”, μια οικονομική κατάρρευση ή έναν πόλεμο για να βλέπεις τέτοια νούμερα. Επομένως, η άποψή μου είναι ότι αυτό θα εξελιχθεί σε πρόβλημα», ανέφερε.

Και ενδεχομένως να αποτελεί ήδη πρόβλημα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ έφτασε τα 1,8 τρισ. δολάρια στο δεκάμηνο έως τον Ιούλιο, ξεπερνώντας ήδη το συνολικό επίπεδο του προηγούμενου έτους, ενώ απομένουν ακόμη δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2026.

Μόνο τον Ιούλιο, το έλλειμμα ανήλθε στα 432 δισ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021. Μεγαλύτερα ελλείμματα είχαν καταγραφεί μόνο σε δύο μήνες της περιόδου της πανδημίας, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2020.

Προς τα 40 τρισ. δολάρια το αμερικανικό χρέος

Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει το ιστορικό ορόσημο των 40 τρισ. δολαρίων μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μακροπρόθεσμη εικόνα. Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το αμερικανικό χρέος θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 50 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Αυτό αποτελεί ανησυχητικό υπόβαθρο για εκείνο που ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομολόγος ανεπτυγμένων αγορών της ING, περιγράφει ως τη νέα πραγματικότητα των επενδυτών ομολόγων: «μια παγκόσμια οικονομία παγιδευμένη σε έναν κύκλο επαναλαμβανόμενων σοκ προσφοράς, τα οποία διατηρούν μόνιμα τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο».

Τα σοκ αυτά είναι ήδη εμφανή. Περιλαμβάνουν την εκρηκτική αύξηση του κόστους των ημιαγωγών, την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ανάπτυξης data centers που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τις απότομες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

«Αυτή η αντίληψη είναι εξαιρετικά προβληματική για τους επενδυτές», ανέφερε ο Σμιθ. «Εάν τα σοκ προσφοράς γίνονται πράγματι συχνότερα και έχουμε περισσότερες περιόδους κατά τις οποίες ο πληθωρισμός αυξάνεται εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης, τότε θα βλέπουμε συχνότερα ομόλογα και μετοχές να υποχωρούν ταυτόχρονα».

Η Wall Street, πάντως, συνεχίζει το πάρτι

Προς το παρόν, αυτό δεν συμβαίνει.

Οι μετοχές καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις αυτόν τον μήνα, με τον S&P 500 να ενισχύεται περισσότερο από 4,1% και να κατακτά νέο ιστορικό υψηλό στις 7.795 μονάδες. Το επίπεδο αυτό απέχει μόλις 2,5% από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της Wall Street, που θέλουν τον δείκτη στις 8.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

Ο τεχνολογικός Nasdaq δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο υψηλό που κατέγραψε στις αρχές Ιουνίου, ωστόσο έχει ενισχυθεί περισσότερο από 5,6% από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Στήριξη προσφέρει και η άνοδος κατά 3,5% του δείκτη που παρακολουθεί τις λεγόμενες Magnificent Seven.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσει για τις μετοχές μια νέα αναταραχή στην αγορά ομολόγων δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Πρώτος κίνδυνος: Το 10ετές στο 5%

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς θα μπορούσε να δοκιμάσει το 5% μέσα στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις και η Fed επιμείνει στην περιορισμένη επικοινωνιακή πολιτική του Γουόρς.

Η δοκιμασία αυτή θα μπορούσε να έρθει ακόμη και τον Σεπτέμβριο, όταν η Fed ολοκληρώσει την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής και δημοσιεύσει νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας.

Δεύτερος κίνδυνος: Η Fed και τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν σήμερα πιθανότητα περίπου 35% για αύξηση των επιτοκίων, σημαντικά χαμηλότερα από το 65% που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιουλίου, αλλά αρκετά υψηλά ώστε να διατηρείται η νευρικότητα.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στο 2ετές αμερικανικό ομόλογο. Η απόδοσή του έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 20 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουλίου, αλλά στο 4,135% παραμένει περίπου 50 μονάδες βάσης πάνω από το τρέχον βασικό επιτόκιο της Fed, το οποίο βρίσκεται στο 3,5%-3,75%.

«Μια αύξηση των αποδόσεων που προκαλείται από την οικονομική ανάπτυξη είναι θετική για τις μετοχές. Όμως οι υψηλές αποδόσεις που προκαλούνται από ανησυχίες για τον πληθωρισμό μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο όπου μετατρέπονται σε πιέσεις πωλήσεων», δήλωσε ο Τζεφ Μπούχμπιντερ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της LPL Financial.

Αυτό ισχύει «ιδιαίτερα όταν η άνοδος των επιτοκίων είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή που είδαμε το φετινό καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Τρίτος κίνδυνος: Νέα πληθωριστικά σοκ

Σύμφωνα με τον Μπούχμπιντερ, η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα ανοδική διάσπαση τωναποδόσεων των Treasuries, ούτε το ενδεχόμενο θετικές εκπλήξεις από την αμερικανική οικονομία να οδηγήσουν τη Fed σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Το κρίσιμο πρόβλημα για την αγορά ομολόγων είναι επομένως ένας συνδυασμός τριών παραγόντων: το τεράστιο αμερικανικό χρέος και η αυξανόμενη προσφορά Treasuries, ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού λόγω νέων σοκ προσφοράς και η πιθανότητα η Fed να αναγκαστεί να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει τα επιτόκια.

Έτσι, όσο οι επενδυτές απολαμβάνουν τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού, τα ισχυρά κέρδη της Wall Street και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, οι traders των ομολόγων έχουν πολύ λιγότερους λόγους να πανηγυρίζουν.

Και η αγορά θα ήταν λάθος να αγνοήσει το μήνυμα που στέλνουν, καταλήγει το Barron’s.

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