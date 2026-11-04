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(Last update 17:40)

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει Wall Street την Τετάρτη, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την αποδοχή του αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στην Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προωθεί μεγάλες αλλαγές στην οικονομική πολιτική, μειώνοντας έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1.222 μονάδες ή 2,36% ξεπερνώντας το φράγμα των 53.000 μονάδων, στις 53.009 και ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,71% στις 7.697 μονάδες. Όσον αφορά τον Nasdaq, αν και ο τεχνολογικός δείκτης ξεκίνησε πιο συγκρατημένα λόγω των πιέσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και data centers, σταδιακά μπήκε και αυτός στο… πάρτι με άλμα 2,19% στις 25.933 μονάδες.

Η αγορά πέρασε σε θετικό έδαφος, ανατρέποντας τις αρχικές ισχυρές απώλειες, καθώς η απομάκρυνση της εκλογικής αβεβαιότητας επανέφερε το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, καταγράφοντας σημαντικές νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Το αποτέλεσμα ερμηνεύεται ως ισχυρή αποδοκιμασία της πολιτικής Τραμπ, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνέβαλε στην εκλογική ήττα του κόμματός του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στους New York Times ότι είναι απολύτως πρόθυμος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα, ενώ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, εμφανίστηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Η προοπτική ενός διαιρεμένου πολιτικά συστήματος, με την αντιπολίτευση να ελέγχει το Κογκρέσο, ενισχύει τις προσδοκίες ότι θα είναι δυσκολότερη η προώθηση μεγάλων νομοθετικών παρεμβάσεων. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τις απότομες μεταβολές στην οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα μετά τις φορολογικές μειώσεις, τους δασμούς και τον πόλεμο στο Ιράν, που έχουν σημαδέψει την προεδρία Τραμπ.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται μετοχές εταιρειών που συνδέονται περισσότερο με την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Η Walmart ενισχύεται κατά 2% και η Bank of America κατά 1,9%, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο.

Κέρδη εμφανίζουν και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με την Amazon να καταγράφει άνοδο 3,7%, ενώ οι Meta Platforms και Alphabet κινούνται ελαφρώς υψηλότερα.

Ισχυρή είναι η αντίδραση στον κλάδο της υγείας, καθώς η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενισχύει τις προσδοκίες για ευνοϊκότερες πολιτικές απέναντι σε ασφαλιστικές εταιρείες και νοσοκομειακούς ομίλους. Η UnitedHealth σημειώνει άνοδο 1,4%, η Molina Healthcare κερδίζει 6,3%, η Centene ενισχύεται κατά 4,7% και η HCA Healthcare κατά 1,44%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να διατηρήσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη στην ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας. Το Invesco Solar ETF καταγράφει άνοδο περίπου 5%.

Στον αντίποδα, η εκλογική ανατροπή προκαλεί ισχυρές πιέσεις στις εταιρείες που συνδέονται με τον Έλον Μασκ, ο οποίος είχε διαθέσει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών διατήρησης του ελέγχου του Τέξας. Η SpaceX υποχωρεί κατά 6,5% και η Tesla κατά 4,7%, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές των επιχειρήσεων του Μασκ μετά τις νίκες των Δημοκρατικών.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απώλειες για την Trump Media & Technology Group, η οποία καταγράφει βουτιά 11%. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέχει το 41% της εταιρείας, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή διαχειρίζονται data centers, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών ενισχύει τις ανησυχίες για αυστηρότερους περιορισμούς στην επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανατροπή στο Τέξας, όπου η Τζίνα Ινοχόσα κέρδισε την εκλογή για τη θέση του κυβερνήτη έχοντας δεσμευτεί για άμεσο προσωρινό πάγωμα νέων κέντρων δεδομένων, τροφοδότησε τους προβληματισμούς για τον κλάδο.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινή αναστολή νέων έργων data centers, επηρεάζοντας δυνητικά περίπου το 45% της σχεδιαζόμενης επέκτασης της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για πολιτείες όπως το Τέξας και η Τζόρτζια, όπου η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου έχει προκαλέσει αυξανόμενες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Οι μετοχές των IREN, Hut 8, Applied Digital και Core Scientific σημειώνουν απώλειες μεταξύ 5,2% και 10%, ενώ η CoreWeave υποχωρεί κατά 8% και η Nebius κατά 6%. Πτωτικά κινείται επίσης η Oracle.

Οι νέες πιέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ήδη επιφυλακτικοί απέναντι στις τεράστιες δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς παραμένουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις.

Στους ημιαγωγούς, η εικόνα παραμένει υποτονική, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις της AMD για ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη το 2027, με στήριγμα τις αυξανόμενες πωλήσεις προϊόντων για κέντρα δεδομένων. Η μετοχή της AMD κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, έχοντας περιορίσει την αρχική προσυνεδριακή άνοδό της. Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,2%, ενώ απώλειες καταγράφουν επίσης οι Marvell Technology, Intel και Micron Technology.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται επίσης η αμυντική βιομηχανία, καθώς η νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο θα μπορούσε να δυσκολέψει την έγκριση του αιτήματος του Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων. Οι μετοχές των Northrop Grumman, RTX και Lockheed Martin καταγράφουν έντονη πτώση.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η McDonald’s ενισχύεται κατά περίπου 2%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 3,57 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 3,38 δολάρια. Ωστόσο, τα έσοδα των 7,16 δισ. δολαρίων υπολείπονται της εκτίμησης για 7,29 δισ. δολάρια. Ισχυρή άνοδο 9,7% σημειώνει η Block, αφού η εταιρεία πληρωμών αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα μεικτά κέρδη στο σύνολο του έτους.

Η αγορά αξιολογεί επίσης τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ADP, ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 86.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, έναντι εκτίμησης για 75.000, καταγράφοντας επίδοση αντίστοιχη με εκείνη του Σεπτεμβρίου, μετά την αναθεώρηση των προηγούμενων στοιχείων. Η επίδοση αυτή προσφέρει μια ακόμη ένδειξη σταθεροποίησης της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Το εκλογικό αποτέλεσμα προκαλεί σημαντικές μεταβολές και στις υπόλοιπες αγορές. Το δολάριο καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή του από τον Σεπτέμβριο, χάνοντας έδαφος έναντι όλων των βασικών νομισμάτων.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς υποχωρεί κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,93%, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα περιορίσει τη δημοσιονομική επέκταση και τις ανάγκες κρατικού δανεισμού.

Η καμπύλη αποδόσεων γίνεται πιο απότομη, μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διατηρήσει αμετάβλητο το μέγεθος των προγραμματισμένων δημοπρασιών κρατικών τίτλων για τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και η υποχώρηση του δολαρίου αποτυπώνουν τις προσδοκίες για μεγαλύτερους περιορισμούς στην οικονομική ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου.