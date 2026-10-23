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(Last update 18:30)

Νέες απώλειες καταγράφει η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον Dow Jones. Οι νέες πιέσεις έρχονται μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους επενδυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στο αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί πάνω από 480 μονάδες και διαπραγματεύεται στις 52.386 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,13% στις 7.653 μονάδες και ο Nasdaq “γύρισε” ανοδικά στο +0,18% και τις 26.060 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, αναταράξεις προκαλούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών τα σχέδια της SpaceX για πιθανή επέκταση στην αμερικανική αγορά ασύρματων υπηρεσιών, ενώ η νέα άνοδος του πετρελαίου επαναφέρει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, λίγες ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve.

Οι μετοχές των AT&T, Verizon και T-Mobile υποχωρούν κατά 5% η καθεμία, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υποδομών για τη δημιουργία ενός δικτύου ασύρματων υπηρεσιών σε εθνική κλίμακα στις ΗΠΑ.

Η πιθανότητα εισόδου ενός νέου ισχυρού ανταγωνιστή στην αγορά πυροδότησε φόβους για απώλεια μεριδίων από τους υφιστάμενους παρόχους. Αντίθετα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται υποδομές κεραιών κινητής τηλεφωνίας επωφελήθηκαν από την είδηση, με τη Crown Castle να ενισχύεται κατά 10,5% και την American Tower κατά 7,3%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές αυξημένης ζήτησης για τις υποδομές τους. Η μετοχή της SpaceX καταγράφει άνοδο 2,1%.

Το κλίμα επιβαρύνεται από την έντονη μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο. Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια του Οκτωβρίου, καθώς οι αγορές επιχειρούν να αποτιμήσουν το κόστος των τεράστιων επενδυτικών προγραμμάτων και τους κινδύνους που δημιουργεί η αυξανόμενη προσφυγή στον δανεισμό.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η CoreWeave, λόγω της υψηλής δανειακής επιβάρυνσης και του κόστους χρηματοδότησης των AI υποδομών. Η προσωρινή ανάκαμψη της Τετάρτης, που ακολούθησε τα θετικά αποτελέσματα των SpaceX και Super Micro, αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς οι πιέσεις επέστρεψαν την Πέμπτη.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε σχεδόν 3% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με την πτώση να επιταχύνεται μετά τις ισχυρές απώλειες της Meta. Η μητρική εταιρεία του Facebook έχασε σχεδόν 8% της χρηματιστηριακής της αξίας, καθώς ανακοίνωσε την πρώτη εκροή μετρητών εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, εντείνοντας τους προβληματισμούς των επενδυτών σχετικά με τις αυξανόμενες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα η CoreWeave υποχωρεί κατά 1,1%, ενώ οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών της ομάδας των «Magnificent Seven» εμφανίζουν ήπιε μεταβολές, με τη Meta να χάνει 0,9%.

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει στραμμένο στην περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι επιδόσεις των Microsoft, Alphabet και Amazon. Παρά τις πρόσφατες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο εκτιμάται πλέον στο 32,3%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 30,7%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Nasdaq οδεύει προς απώλειες, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones διατηρούν θετικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν καταφύγιο σε πιο αμυντικούς κλάδους για να περιορίσουν την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα της τεχνολογίας.

Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, όπου η αυξημένη ζήτηση για ασφαλέστερες τοποθετήσεις οδήγησε την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου κάτω από το 5%, για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύεται οριακά κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,966%, διατηρούμενη ωστόσο χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο του 5%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου αυξάνεται κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,658%, ενώ εκείνη του 30ετούς παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 5,292%.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων ακολουθεί την έντονη άνοδο των τιμών των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις. Πρόκειται για σημαντική αντιστροφή της εικόνας που επικρατούσε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν οι αποδόσεις των 10ετών και 30ετών τίτλων είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα αισθητή στην αγορά εταιρικού χρέους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου καταγράφεται άνοδος των αποδόσεων και διεύρυνση του κόστους ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της CoreWeave, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 10% την Πέμπτη, συμπληρώνοντας απώλειες 36% από τις αρχές Οκτωβρίου. Η απόδοση του ομολόγου της εταιρείας, με κουπόνι 9,75% και λήξη το 2031, έχει ανέλθει στο 15,72%, ενώ το περιθώριο των πενταετών συμβολαίων ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) διαμορφώνεται στις 1.138 μονάδες βάσης. Επίπεδα άνω των 1.000 μονάδων βάσης θεωρούνται γενικά ένδειξη σοβαρής πιστωτικής πίεσης.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές αναμένουν ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης, καθώς πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση αύξηση. Ωστόσο, οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 72% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στους προκαταρκτικούς δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI της S&P Global για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, καθώς και στην τελική μέτρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, προκειμένου να εξαχθούν νέα συμπεράσματα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και του πληθωρισμού.

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας παραμένει η αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να διατηρείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε και πλέον μηνών, λόγω των ανησυχιών για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου, ενισχύονταν κατά 1,6% στα 101,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωνε άνοδο 1,4%, στα 114,71 δολάρια.

Οι υψηλές ενεργειακές τιμές συνδέονται με τις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες αναζωπύρωσαν τους φόβους για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς. Την αβεβαιότητα ενισχύουν και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η American Express αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα κέρδη του 2026, έπειτα από ισχυρές επιδόσεις τρίτου τριμήνου. Παρά τη θετική ανακοίνωση, η μετοχή της υποχωρεί κατά 2%. Η εταιρεία υπηρεσιών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων SLB ενισχύεται κατά 2,1%, καθώς τα τριμηνιαία κέρδη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Αντίθετα, η μεταλλευτική εταιρεία χρυσού Newmont χάνει 1,7%, καθώς, παρά τα καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα, προειδοποίησε ότι το κόστος ανά μονάδα παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί το 2027. Τέλος, η Bloom Energy καταγράφει απώλειες 4%, παρά την αναβάθμιση των οικονομικών προβλέψεών της για το 2026, υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών ακόμη και απέναντι σε θετικές εταιρικές ανακοινώσεις.