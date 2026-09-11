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Η Wall Street έχει έναν διαχρονικό κανόνα για το πώς τελειώνει το «bull market» στις μετοχές: είτε η οικονομία διολισθαίνει σε ύφεση είτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αυξάνει τόσο τα επιτόκια, ώστε κάτι να «σπάσει». Προς το παρόν, κανένα από τα δύο σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως ο κίνδυνος από τα επιτόκια επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο.

Το σκηνικό επιβαρύνθηκε περαιτέρω την Πέμπτη, αναφέρει το Bloomberg. Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων τριών μηνών και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν από την Ουάσινγκτον έως το Βερολίνο.

Παράλληλα, τα προθεσμιακά συμβόλαια για τα επιτόκια της Fed αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 71% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Για την τρέχουσα ανοδική πορεία των μετοχών, ωστόσο, μια μεμονωμένη αύξηση επιτοκίων την Τετάρτη δεν αποτελεί τη βασική απειλή. Αυτό που πραγματικά ανησυχεί τους επενδυτές είναι η έναρξη ενός πλήρους κύκλου αυξήσεων επιτοκίων και όχι μία μόνο παρέμβαση, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα.

Η ανάλυση των προηγούμενων κύκλων δείχνει ότι από το 1945 έχουν καταγραφεί 12 «bear markets» του S&P 500 με απώλειες τουλάχιστον 20%, καθώς και τέσσερις περιπτώσεις όπου η πτώση περιορίστηκε μεταξύ 18% και 20%.

Έξι από αυτές τις bear markets ακολούθησαν έναν κύκλο αυξήσεων επιτοκίων που οδήγησε τελικά σε ύφεση. Τρεις σημειώθηκαν μετά από αυξήσεις επιτοκίων χωρίς να ακολουθήσει οικονομική ύφεση, μία συνέπεσε με την ύφεση της πανδημίας Covid-19 και μόλις δύο δεν συνδέθηκαν ούτε με αυξήσεις επιτοκίων ούτε με ύφεση.

Για τις ανάγκες της σύγκρισης, ένας κύκλος αυξήσεων επιτοκίων ορίζεται ως τουλάχιστον δύο αυξήσεις με συνολικό ύψος 100 μονάδων βάσης ή περισσότερο.

Στις περιπτώσεις όπου οι «bear markets» συνδέθηκαν με αυξήσεις επιτοκίων, η κορύφωση των χρηματιστηριακών δεικτών σημειώθηκε κατά μέσο όρο περίπου οκτώ μήνες πριν από την τελευταία αύξηση της Fed. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σύσφιξης, η ιστορία δείχνει πως οι μετοχές δεν φτάνουν στο υψηλό τους σημείο με την πρώτη κίνηση.

Ο κανόνας αυτός ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι υφέσεις του 1953 και του 1960 δεν οδήγησαν σε bear market, ενώ η ήπια ύφεση του 2001 συνέπεσε με τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση της αγοράς στην ιστορία του δείγματος.

Η σημερινή συγκυρία δεν έχει ακριβές ιστορικό προηγούμενο. Ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται περίπου 3% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Αυγούστου, δεν υπάρχει ύφεση, η Fed βρίσκεται ήδη δύο χρόνια σε κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και η τελευταία αύξηση επιτοκίων πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

Η πλησιέστερη σύγκριση είναι η περίοδος των μέσων της δεκαετίας του 1990. Μετά τη μείωση επιτοκίων το 1995, η Fed προχώρησε σε μία μόνο αύξηση το 1997, χωρίς να ακολουθήσει νέος κύκλος σύσφιξης, και η ανοδική αγορά συνεχίστηκε για ακόμη τρία χρόνια.

Μετά από μία νέα μείωση επιτοκίων το 1998, ξεκίνησε κύκλος αυξήσεων στα μέσα του 1999. Ο S&P 500 κορυφώθηκε εννέα μήνες αργότερα, στην κορύφωση της «φούσκας» των εταιρειών τεχνολογίας, πριν υποχωρήσει σε μια bear market που συνδέθηκε με την ύφεση.

Όσον αφορά το μέγεθος μιας πιθανής πτώσης, η ιστορία δείχνει ότι οι επενδυτές πρέπει να κοιτάζουν πέρα από την αρχική αιτία που την προκάλεσε. Ο κύκλος επιτοκίων δημιουργεί συνήθως τις προϋποθέσεις για μια διόρθωση, όμως η ύφεση καθορίζει το βάθος της πτώσης.

Οι bear markets που συνδέθηκαν με ύφεση είχαν μέση πτώση 36% σε διάστημα 18 μηνών και χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια για να επιστρέψουν στα προηγούμενα υψηλά τους. Αντίθετα, οι πτωτικές αγορές χωρίς ύφεση έχασαν κατά μέσο όρο 28% σε οκτώ μήνες και ανέκτησαν τα ιστορικά υψηλά τους μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Κάθε bear market με απώλειες άνω του 35% στο συγκεκριμένο δείγμα συνδέθηκε με ύφεση. Παράλληλα, η κορύφωση των μετοχών προηγήθηκε της ύφεσης κατά περίπου 10 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι μια πτώση λόγω οικονομικής επιβράδυνσης ξεκινά πολύ πριν η ύφεση γίνει ορατή στα επίσημα στοιχεία.

Αυτή είναι περίπου και η εκτίμηση της αγοράς. «Αν και η σύσφιξη της Fed μπορεί να επιβαρύνει τις αγορές βραχυπρόθεσμα και οι αυξήσεις επιτοκίων να δημιουργήσουν περιόδους μεταβλητότητας, συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον κερδοφορίας παραμένει υποστηρικτικό», δήλωσε ο Tobias Keller, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της UniCredit.

«Εφόσον ο κύκλος αυξήσεων της Fed παραμείνει σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τις τρέχουσες προσδοκίες και η ανάπτυξη και τα κέρδη παραμείνουν ανθεκτικά, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην συγχέουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα με επιδείνωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών των μετοχών», πρόσθεσε.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά εργασίας και όχι η Fed βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εικόνας.

Εξαιρουμένης της διπλής ύφεσης του 1980-1982, κάθε bear market που συνδέθηκε με ύφεση ξεκίνησε όταν το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν κοντά στο χαμηλότερο σημείο του κύκλου, μεταξύ 3,4% και 5,2%.

Το ποσοστό ανεργίας του Αυγούστου, στο 4,1%, βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτό το εύρος. Ωστόσο, η χαμηλή ανεργία δεν αποκλείει ούτε μια bear market ούτε μια μελλοντική ύφεση.

Προς το παρόν, το μέγεθος του κύκλου επιτοκιακών κινήσεων παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας, ενώ η πορεία της οικονομίας θα καθορίσει το εύρος οποιασδήποτε αδυναμίας στις αγορές.

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