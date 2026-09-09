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Ένα μέλλον όπου οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αντιδρούν ταχύτερα από τους ανθρώπους στις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής και προβλέπουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών πριν ακόμη αυτές ανακοινωθούν, δεν αποτελεί πλέον απλώς σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ο οικονομολόγος του Princeton University, Markus Brunnermeier, προειδοποίησε ότι η μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να δημιουργήσει πρωτόγνωρες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εργαλείων πολιτικής.

Στο πιο ακραίο σενάριο, η Federal Reserve θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη να πραγματοποιεί δύο διαφορετικές ενημερώσεις μετά από κάθε συνεδρίαση: μία για τους ανθρώπους επενδυτές και μία για τις μηχανές, ώστε οι πρώτοι να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν στις αποφάσεις της.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ενδεχόμενο οι κεντρικοί τραπεζίτες να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη στρατηγική της διαφάνειας που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες και να χρησιμοποιούν πιο ασαφή μηνύματα, προκειμένου να αποτρέψουν την εκμετάλλευση των αποφάσεών τους από εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η «ασύμμετρη κατανόηση» που αλλάζει τις αγορές

Τα σενάρια αυτά παρουσιάστηκαν στο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole στο Ουαϊόμινγκ, όπου συγκεντρώθηκαν κεντρικοί τραπεζίτες και οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο.

Παρότι οι βασικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε άμεσα ζητήματα, όπως η πορεία των επιτοκίων, οι επαναγορές ομολόγων του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent και η νέα προσέγγιση επικοινωνίας του προέδρου της Fed Kevin Warsh, η παρέμβαση του Brunnermeier ανέδειξε έναν διαφορετικό κίνδυνο: τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της AI στην οικονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει ήδη σημαντικό πλεονέκτημα στην επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον οι AI agents θα μπορούσαν να προβλέπουν με εξαιρετική ακρίβεια τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, ακόμη και πριν οι ίδιες οι αρχές αποφασίσουν την τελική τους κατεύθυνση.

Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία σύνθετων στρατηγικών trading, με στόχο την άντληση κερδών από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις μηχανές και τους ανθρώπους.

Ο Brunnermeier χρησιμοποίησε τον όρο «ασύμμετρη κατανόηση» για να περιγράψει μια κατάσταση όπου οι αγορές ενδέχεται να γνωρίζουν περισσότερα για τη συμπεριφορά των κεντρικών τραπεζών από όσα γνωρίζουν οι ίδιες για τις αντιδράσεις των επενδυτών.

Το δίλημμα της διαφάνειας για τις κεντρικές τράπεζες

Η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά ένα από τα βασικά εργαλεία αξιοπιστίας των κεντρικών τραπεζών: τη διαφάνεια.

Για χρόνια, οι νομισματικές αρχές κινήθηκαν προς πιο ξεκάθαρη επικοινωνία, θεωρώντας ότι η καλύτερη ενημέρωση των αγορών μειώνει την αβεβαιότητα και περιορίζει τις απότομες μεταβολές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Brunnermeier, η ίδια η προβλεψιμότητα μπορεί να αποτελέσει αδυναμία σε έναν κόσμο όπου οι AI agents έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν κάθε δήλωση, κάθε απόφαση και κάθε οικονομικό δεδομένο σε πραγματικό χρόνο.

«Η διαφάνεια πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως προβλεψιμότητα, η οποία μπορεί να οπλίσει τον αντίπαλο στο παιχνίδι της οικονομικής κυριαρχίας», υποστήριξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κεντρικές τράπεζες να χρειαστούν περισσότερη αδιαφάνεια.

Η αλλαγή αυτή, όμως, θα μπορούσε να αντιστρέψει μια πορεία δεκαετιών και να δημιουργήσει νέο πρόβλημα εμπιστοσύνης στις αγορές.

Ο κίνδυνος για την ισορροπία των αγορών

Ο οικονομολόγος προειδοποίησε ότι χωρίς κατάλληλους περιορισμούς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τις ανισότητες μεταξύ των συμμετεχόντων στις αγορές.

Οι επενδυτές και οι οργανισμοί που διαθέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα AI θα μπορούσαν να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι όσων δεν έχουν αντίστοιχες τεχνολογικές δυνατότητες.

Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των αγορών, αυξάνοντας την αστάθεια και δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να διατηρήσουν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Brunnermeier, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προετοιμαστούν επενδύοντας σε απλότητα και ανθεκτικότητα, ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα των μηχανών ξεπερνά την ανθρώπινη ανάλυση.

Η αισιόδοξη πλευρά της Fed για την AI

Παρά τις ανησυχίες, ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουορς εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ομιλία του στο Jackson Hole επικεντρώθηκε κυρίως στις πιθανές θετικές επιπτώσεις της AI στην οικονομία, θέτοντας το ερώτημα αν η νέα τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική και διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο Γουορς υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια νέα μεταβλητή για την οικονομία και πιθανότατα έναν νέο παράγοντα παραγωγής, ο οποίος θα επηρεάσει τόσο την ανάπτυξη όσο και την αγορά εργασίας.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι συνέπειες παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς ακριβώς η AI θα αλλάξει την οικονομική πολιτική τα επόμενα χρόνια.

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