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Η εντυπωσιακή οικονομική πρόβλεψη της Nvidia πυροδότησε ράλι στις τεχνολογικές μετοχές στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενισχύοντας και πάλι την εμπιστοσύνη της Wall Street στο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς κινητήρες της ανοδικής αγοράς.

Έτσι, στο ταμπλό, ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,57% φτάνοντας τις 26.541 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 7.730 μονάδες και ο Dow Jones πρόσθεσε 0,20% στις 53.569 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν ελαφρά με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,672% και το 30ετές να σκαρφαλώνει στο 5,191%.

Η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο σημείωσε άλμα κοντά στο 9%, προσθέτοντας περισσότερα από 450 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της, αφού ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 70% στο επόμενο οικονομικό έτος, προσφέροντας ανακούφιση στους επενδυτές που ανησυχούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα 92,22 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις από τα data centers, τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό τομέα της, εκτινάχθηκαν κατά 117% σε ετήσια βάση, στα 89,02 δισ. δολάρια.

Παρότι οι ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο είναι βιώσιμες οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να συνεχίσουν να προκαλούν κατά διαστήματα μεταβλητότητα στις τεχνολογικές μετοχές, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου έχει δείξει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά, σχολίασε ο Μαρκ Χέφελε της UBS Global Wealth Management.

«Είναι σαφές ότι το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει, καθώς η ζήτηση συνεχίζει να διευρύνεται ολοένα και περισσότερο», συμφώνησε ο Ράιαν Ντέτρικ της Carson Group.

Πέρα από την αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων του τεχνολογικού κλάδου, οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για την ομιλία που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στο οικονομικό συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού και των ανησυχιών για το δημοσιονομικό έλλειμμα, ο Γουόρς βρίσκεται υπό πίεση να κινηθεί περισσότερο στα πρότυπα των προκατόχων του και να προσφέρει σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με το πώς ενδέχεται να αντιδράσει η Fed κατά το υπόλοιπο του έτους.

«Η ομιλία του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ θα είναι σημαντική για την κατανόηση του πλαισίου και των προτεραιοτήτων του, αλλά είναι απίθανο να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό μήνυμα για την έκβαση της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου», προέβλεψαν οι αναλυτές της JPMorgan.

Πάντως, η διχογνωμία που υπάρχει στους κόλπους του συμβουλίου αποτυπώνεται ήδη στο Τζάκσον Χολ, στα όσα δηλώνουν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας.

Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ υποστήριξε ότι η τρέχουσα διαμόρφωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας δεν περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, την ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερα από τον στόχο.

Αντιθέτως, η ομόλογός του επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ξεκαθάρισε ότι τώρα είναι η στιγμή για τους αξιωματούχους να αναλάβουν δράση προκειμένου να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές. Η Χάμακ ήταν ένα από τα τρία μέλη του συμβουλίου που στη συνεδρίαση του Ιουλίου διαχώρισαν τη θέση τους και ζήτησαν αύξηση επιτοκίων.

«Εξακολουθώ να θεωρώ ότι τα επιτόκια είναι ήπια περιοριστικά», σχολίασε από την πλευρά της και η πρόεδρος της περιφερειακής Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς.

Στις υπόλοιπες αγορές, το πετρέλαιο κινήθηκε ανοδικά διακόπτοντας ένα τριήμερο καθοδικό σερί, καθώς η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους του μνημονίου κατανόησης που είχε επιτευχθεί με το Ιράν τον Ιούνιο.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent ανέβηκε πάνω από 2% πλησιάζοντας το όριο των 90 δολαρίων και το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 83 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τη Nvidia, οι μετοχές εταιρειών λογισμικού σημείωσαν επίσης ισχυρό ράλι, με οδηγό την Salesforce και την CrowdStrike μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Από κοντά και οι Palo Alto Networks, Veeva Systems, Synopsys, Adobe και Autodesk.

Μάλιστα, το ευρύτερο iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ανέβηκε πάνω από 7% καταγράφοντας έτσι την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 9 Απριλίου 2025.

Στους μεγάλους κερδισμένους βρέθηκε ακόμη η Okta με την αγορά να εστιάζει ιδιαίτερα στις προοπτικές που δημιουργεί η εξάπλωση της agentic AI, όπως επίσης η Dollar General με βελτιωμένο guidance.

Στον αντίποδα η Best Buy δεν εντυπωσίασε την αγορά με τις επιδόσεις τηςς, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Moderna, αφού ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει 2 δισ. δολάρια μέσω της πώλησης τίτλων που θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές.

Σημαντικές απώλειες και για την HP λόγω αμφιβολιών για τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά των PC, αλλά και η Wendy’s Co, καθώς το Reuters μετέδωσε ότι η Trian Fund Management του Νέλσον Πελτζ δεν σχεδιάζει, στην παρούσα φάση, να καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της αλυσίδας fast food με στόχο την έξοδό της από το χρηματιστήριο.

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