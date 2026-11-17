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Διαστάσεις panic selling λαμβάνει πλέον η διόρθωση της Wall Street, καθώς μετά την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες η αγορά δυσκολεύεται να βρει στηρίγματα για να σταθεροποιηθεί. Οι ελπίδες στρέφονται πλέον στα κρίσιμα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει μετά το κλείσιμο της αγοράς η Nvidia, ωστόσο μετά το σκάνδαλο Χουάνγκ και την σκλήρυνση της πολιτικής της Ουάσιγκτον στις εξαγωγές μικροτσίπ ΑΙ, η εταιρεία θα πρέπει πραγματικά να εντυπωσιάσει προκειμένου να αλλάξει το εναντίον της κλίμα που έχει κλονίσει όλο τον κλάδο.

Εξάλλου, ειδικά στη σημερινή συνεδρίαση το κύμα των ρευστοποιήσεων επεκτάθηκε πέρα από τα συνήθη… θύματα των προηγούμενων ημερών, ήτοι τις τεχνολογικές μετοχές και τα μικροτσίπ, επηρεάζοντας πλέον και παραδοσιακές βιομηχανίες και χρηματοοικονομικά χαρτιά, γεγονός που αποτυπώθηκε στην πτώση και των 11 βασικών κλάδων του S&P 500, αλλά και στη «βουτιά» του Dow Jones κατά σχεδόν 850 μονάδες!

Συγκεκριμένα, ο Dow έχασε το όριο των 51.000 μονάδων, στις 50.759, με απώλειες 1,64%. Ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,03% και τις 7.340 μονάδες που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο του από τον Ιούλιο και ο Nasdaq κατέγραψε νέα πτώση 0,74% στις 24.328 μονάδες.

O δείκτης φόβου VIX εκτινάχθηκε, μάλιστα, πάνω από τις 27 μονάδες, αντανακλώντας το έντονο κύμα μεταβλητότητας στις αγορές.

Πάντως, η αστάθεια ευνόησε και σήμερα τα ασφαλή καταφύγια των κρατικών τίτλων με τις αυξημένες τοποθετήσεις να ωθούν πτωτικά τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 5,101% και το 30ετές κατέβηκε στο 5,46%.

Το κλίμα στην αγορά ήταν… στραβό από νωρίς, καθώς η υπόθεση της Nvidia έφερε ακριβώς αυτό που φοβόταν ο κλάδος όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική για τις εξαγωγές μικροτσίπ.

Συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέους, αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, επεκτείνοντας τους ελέγχους και σε κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών, όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη.

Πλέον, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική αμερικανική άδεια για την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών, με στόχο να κλείσει το «παραθυράκι» που επέτρεπε σε κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους να αποκτούν εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αμερικανική υπολογιστική ισχύ, παρακάμπτοντας τις υφιστάμενες απαγορεύσεις. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους για νέες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις επενδύσεις σε υποδομές AI.

Επιπρόσθετα το κλίμα… στράβωσε περαιτέρω από την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας διαβαθμισμένου δικτύου υπολογιστών της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), το οποίο χρησιμοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες και καθημερινές υπηρεσιακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, ωστόσο ήρθε να «κουμπώσει» στις υπόλοιπες σοβαρές δυσλειτουργίες που επηρέασαν τις προηγούμενες ημέρες τη Microsoft και τις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ.

Στις δυσλειτουργίες αυτές, μάλιστα, προστέθηκαν τις τελευταίες ώρες και αναφορές για προβλήματα πρόσβασης στο Gmail, καθώς και εκτεταμένες διακοπές σε υπηρεσίες της Apple, όπως τα iCloud, App Store, Apple Music και Apple Pay, εντείνοντας τη γενική εικόνα για ένα γενικευμένο τεχνικό «failure» που αμφισβητεί σοβαρά την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα κρίσιμων ψηφιακών υποδομών στη χώρα.

Υπό το κλίμα αυτό, πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται αν η πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic PBC την Πέμπτη θα πετύχει τους στόχους της ή θα υποστεί τις αρνητικές συνέπειες του κλονισμού του AI trade.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot Claude έχει ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι αναμένει η τιμή διάθεσης των μετοχών της να διαμορφωθεί στο ανώτερο επίπεδο του προτεινόμενου εύρους ή ακόμη υψηλότερα. Όμως, η εισαγωγή της εξελίσσεται σε σημαντικό crash test για την ανθεκτικότητα του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η αγορά εξακολουθεί να ανησυχεί για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης», σχολίασε ο Τζον Μπέλτον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Gabelli Funds, προσθέτοντας ως κομβικούς παράγοντες την αποχώρηση του Χουάνγκ από το τιμόνι της Nvidia και βέβαια τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει απόψε.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι η Nvidia θα ανακοινώσει ακόμη ένα τρίμηνο εκρηκτικής ανάπτυξης, με τα έσοδά της να εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 109 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 100 δισ. δολαρίων σε τριμηνιαία βάση. Από αυτά, περίπου 102 δισ. δολάρια αναμένεται να προέλθουν από τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις τοποθετούν τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κοντά στα 2,45–2,50 δολάρια.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίζεται στις οικονομικές επιδόσεις, αλλά στρέφεται κυρίως στις προβλέψεις της νέας διοίκησης για τη ζήτηση μικροτσίπ AI, τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και τις επιπτώσεις από την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Αν τα τελικά νούμερα κινηθούν κάτω από τις εκτιμήσεις, είναι εύλογο ότι οι πιέσεις στη μετοχή της ναυαρχίδας της ΑΙ θα συνεχιστούν. Ήδη η μετοχή της έχει υποχωρήσει σχεδόν 25% μέσα στον Νοέμβριο, επεκτείνοντας την πτώση άνω του 10% που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση της να έχει πέσει αρκετά κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια.

Στη σημερινή συνεδρίαση οι ρευστοποιήσεις της Nvidia συνεχίστηκαν με νέα πτώση της μετοχής κατά περίπου 2%. Μαζί της συνεχίστηκε η υποχώρηση έτερων ονομάτων του κλάδου όπως η Micron Technology, η AMD και η Intel.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Nike υποχώρησε πάνω από 6%, καθώς αναλυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσον η εταιρεία μπορεί να επιτύχει τους χρηματοοικονομικούς στόχους που έχει θέσει για το 2031.

Ισχυρή πτώση κατέγραψε και η Abacus Global Management, μετά την υποβολή γνωστοποίησης στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ότι θα καθυστερήσει να καταθέσει προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία.

Πρόσθετες πιέσεις, κυρίως στον Dow Jones, άσκησε και ο κλάδος ασφάλισης υγείας, μετά την πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης για αυστηρότερους ελέγχους στο πρόγραμμα Medicare Advantage, μέσω της πρωτοβουλίας CRUSH. Ανάμεσα τους οι μετοχές της UnitedHealth Group και της Humana.

Ιδιαίτερα δύσκολη μέρα είχαν και οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες πλησιάζοντας πλέον στον σχηματισμό του τεχνικού μοτίβου «death cross» (σταυρός του θανάτου), το οποίο θεωρείται προειδοποιητικό σήμα για πιθανή περαιτέρω πτώση.

Το συγκεκριμένο μοτίβο εμφανίζεται όταν ο κινητός μέσος όρος των τελευταίων 50 συνεδριάσεων υποχωρεί κάτω από τον αντίστοιχο των 200 συνεδριάσεων, υποδηλώνοντας εξασθένηση της μεσοπρόθεσμης χρηματιστηριακής δυναμικής. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley. η Citigroup, η Wells Fargo και βέβαια η JPMorgan Chase μετά και τα τεχνικά προβλήματα που παρουσίασε χθες στις συναλλαγές της.

Στον αντίποδα στις λίγες κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε η Klarna Group με κέρδη κοντά στο 5%, καθώς τα έσοδά της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Aνοδικά κινήθηκε η μετοχή της General Motors, στον απόηχο του αποκλειστικού δημοσιεύματος της Wall Street Journal ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ξεκινήσει διαδικασίες αναζήτησης διαδόχου της διευθύνουσας συμβούλου Μέρι Μπάρα, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για την ηγεσία του ομίλου.

Κέρδη κατέγραψε και η Viking Holdings, με τους αναλυτές να εστιάζουν στις θετικές τάσεις της ζήτησης για τις υπηρεσίες κρουαζιέρας, παρά τα αδύναμα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.