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Για δεύτερη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται στη Wall Street η μετατόπιση των επενδυτικών κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς τις τράπεζες και τους κλάδους που συνδέονται περισσότερο με την οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά περισσότερες από 300 μονάδες ή 0,61% και διαπραγματεύεται στις 53.679,01 μονάδες, επεκτείνοντας την ανοδική αντίδραση της προηγούμενης συνεδρίασης. Αντίθετα, ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,96% στις 25.490,06 μονάδες, καθώς οι νέες ρευστοποιήσεις στους ημιαγωγούς και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κέντρα δεδομένων επιβαρύνουν το κλίμα. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,31% στις 7.664,66 μονάδες.

Την Τετάρτη, ο Dow Jones είχε πραγματοποιήσει άλμα άνω των 1.500 μονάδων, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq Composite είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 1%. Για τον S&P 500 επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών μηνών.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία περιορίζει τις δυνατότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η νέα πολιτική ισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε πιο συγκρατημένη δημοσιονομική πολιτική.

Η προοπτική μικρότερης δημοσιονομικής επέκτασης, σε συνδυασμό με την πιθανότητα χαμηλότερων τιμών ενέργειας, ενισχύει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της οικονομίας.

Στους πρωταγωνιστές της προσυνεδριακής ανόδου βρίσκονται οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι Goldman Sachs, JPMorgan Chase και American Express, οι μετοχές των οποίων ενισχύονται περισσότερο από 1%.

Στον αντίποδα, οι ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν νέο κύμα πωλήσεων στους κατασκευαστές ημιαγωγών.

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρακολουθεί τις αμερικανικές μετοχές του κλάδου καταγράφει πτώση σχεδόν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, επεκτείνοντας τις απώλειες της Τετάρτης.

Η Nvidia υποχωρεί περίπου 1,5%-2%, η Broadcom χάνει σχεδόν 3%, ενώ η Marvell Technology καταγράφει απώλειες 4,5% και η Intel 2,3%. Πιέσεις δέχεται επίσης η Oracle, με τη μετοχή της να υποχωρεί περισσότερο από 1%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση της Qualcomm, η οποία χάνει μεταξύ 9% και 11,2%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Η αρνητική αντίδραση συνδέεται με τις ασθενέστερες προβλέψεις για τις πωλήσεις επεξεργαστών smartphones στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση παραμένει υποτονική και τα έσοδα που σχετίζονται με την Apple περιορίζονται.

Οι πιέσεις επεκτείνονται στις εταιρείες που αναπτύσσουν ή λειτουργούν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών σε πολιτείες με σημαντική παρουσία κέντρων δεδομένων δημιουργεί ανησυχίες για περισσότερους περιορισμούς στην επέκτασή τους.

Οι μετοχές των IREN, Hut 8 και Applied Digital υποχωρούν περισσότερο από 4%, ενώ οι CoreWeave και Nebius Group χάνουν περίπου 3,9%.

Απώλειες καταγράφουν επίσης εταιρείες που προμηθεύουν ενέργεια και εξοπλισμό στα data centers, όπως η GE Vernova και η Constellation Energy. Η κατασκευάστρια διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης Dell υποχωρεί κατά 5,3%.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ότι η ταχεία επέκταση των υποδομών AI μπορεί να συναντήσει εμπόδια από τις τοπικές κοινωνίες και τις ρυθμιστικές αρχές, επηρεάζοντας τη ζήτηση για ημιαγωγούς και συναφή τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι μια βραδύτερη ανάπτυξη των υποδομών AI θα μπορούσε να περιορίσει τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες.

Η Amazon ενισχύεται κατά 2,2%, ενώ οι Meta Platforms και Alphabet καταγράφουν κέρδη περίπου 1%. Ισχυρή άνοδο σημειώνει και η AppLovin, με τη μετοχή της να εκτοξεύεται κατά 19%-21,6%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και προβλέψεων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αντίθετα, συνεχίζονται οι πιέσεις στις επιχειρήσεις του Έλον Μασκ, με τις Tesla και SpaceX να υποχωρούν περισσότερο από 2%, επεκτείνοντας τις απώλειες που ακολούθησαν την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών. Ο Μασκ είχε διαθέσει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών διατήρησης του ελέγχου στο Τέξας, όπου έχουν την έδρα τους και οι δύο εταιρείες.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία προσφέρουν νέες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η παραγωγικότητα της εργασίας στον μη αγροτικό επιχειρηματικό τομέα αυξήθηκε κατά 3,6% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 2,9%, ενώ το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,7%.

Παράλληλα, το μερίδιο της παραγόμενης αξίας που κατευθύνεται στους εργαζομένους με τη μορφή αμοιβών περιορίστηκε στο 53%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1947, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, οι οποίες υποχώρησαν στις 189.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, έναντι πρόβλεψης για 197.000. Πρόκειται για μείωση κατά 6.000 αιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με το επίπεδο αυτό να ισοφαρίζει το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 1969. Αντίθετα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 23.000, στα 1,72 εκατομμύρια.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την επίσημη έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Στις αγορές χρήματος αποτιμάται περίπου 80% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ αναμένεται μία ακόμη αύξηση μέσα στο 2027.

Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός ξεπερνά τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας το ράλι που ακολούθησε τις αμερικανικές εκλογές, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Αύγουστο την Τετάρτη.

Η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων ευνοεί το πολύτιμο μέταλλο, καθώς μειώνεται το κόστος ευκαιρίας της κατοχής του, ενώ το ασθενέστερο δολάριο το καθιστά φθηνότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης. Το αμερικανικό WTI ενισχύεται περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει άνοδο περίπου 3%, πάνω από τα 97 δολάρια.

Την Τετάρτη, το Brent είχε υποχωρήσει περισσότερο από 8%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις προς τον Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Οι διακυμάνσεις του πετρελαίου παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τις αγορές, καθώς οι ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονες μεταβολές των τιμών και έχουν ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Fair Isaac υποχωρεί κατά 10%, αφού τα κέρδη τετάρτου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Snap καταγράφει πτώση 10,2%, έπειτα από έσοδα τρίτου τριμήνου χαμηλότερα των προβλέψεων.

Η συνολική εικόνα στη Wall Street αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή επενδυτικών προτεραιοτήτων. Οι τράπεζες και οι κυκλικές μετοχές κερδίζουν έδαφος, ενώ οι ημιαγωγοί και τα data centers παραμένουν υπό πίεση, καθώς η αγορά επιχειρεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της νέας πολιτικής πραγματικότητας στις ΗΠΑ.