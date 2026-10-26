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Ανοδικά κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα (27/10), καθώς οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κατέγραψαν κέρδη και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στην αρχή της εβδομάδας.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,38% και διαπραγματεύεται στις 52.413 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,37% στις 7.651 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,30% και τις 26.034 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών και άλλων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινούνται ανοδικά, καθώς η Anthropic κατέθεσε δημόσια αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην οποία οι επενδυτές ποντάρουν ότι θα δώσει νέα πνοή στο εξασθενημένο ράλι του τεχνολογικού κλάδου. Η εταιρεία έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στον Nasdaq με το χρηματιστηριακό σύμβολο «ANT».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά 1,22%, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 115,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 1,73%, στα 101,48 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είχε φτάσει την περασμένη Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο, εν μέσω δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να σχεδιάζουν επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και το διευρυνόμενο κύμα ρευστοποιήσεων, που επηρέασε πολλούς κλάδους της αγοράς, οδήγησαν τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε απώλειες την Παρασκευή. Το κύμα πωλήσεων είχε επίσης ως αποτέλεσμα ο S&P 500 και ο Nasdaq να καταγράψουν απώλειες για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Οι μετοχές των εταιρειών παροχής υποδομών υπολογιστικού νέφους νέας γενιάς (neocloud) άσκησαν επίσης πιέσεις στην αγορά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι οι εταιρείες ενδέχεται να δανείζονται υπερβολικά μεγάλα ποσά για να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) την Τετάρτη. Οι αγορές προεξοφλούν, με πιθανότητα 90%, ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75% έως 4%, σύμφωνα με τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων.

Η Bank of America αναμένει ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα».

«Η απόφαση του Οκτωβρίου θα αποτελέσει δοκιμασία για την αποφασιστικότητα του προέδρου Γουόρς να επιφέρει μια “ριζική αλλαγή” στη στρατηγική της Fed όσον αφορά την καθοδήγηση των αγορών για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής», ανέφερε ο οικονομολόγος της Bank of America, Κλαούντιο Ιριγκογιέν, σε ερευνητικό σημείωμα.

«Η πρόκληση για τον Γουόρς κατά τη συνέντευξη Τύπου θα είναι να αποτρέψει συναλλαγές που βασίζονται στον φόβο ενός “σφάλματος νομισματικής πολιτικής”. Εάν η Fed αυξήσει τα επιτόκια, οι επενδυτές ενδέχεται να ανησυχήσουν για υπερβολική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Εάν η Fed διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, οι αγορές θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της ως προς την καταπολέμηση του πληθωρισμού».